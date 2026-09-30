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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:33

Yunanistan'dan Ege'de dikkat çeken hamle! Adalara İsrail'den aldığı uzun menzilli füzeleri yerleştiriyor

Yunanistan'ın tahrikleri sürüyor. İsrail'den satın aldığı SPIKE NLOS tipi uzun menzilli füze sistemlerinin adalara konuşlandırdığı iddia edildi. Ayrıca diğer sistemlerin büyük bölümünün yıl sonuna kadar teslim edilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Yunanistan'dan Ege'de dikkat çeken hamle! Adalara İsrail'den aldığı uzun menzilli füzeleri yerleştiriyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:33

'ın, 'den satın aldığı SPIKE NLOS tipi uzun menzilli füze sistemlerini bazı adalara konuşlandırdığı ileri sürüldü.

FÜZE SİSTEMLERİNİ KONUŞLANDIRDILAR

"Onalert" haber sitesinde yer alan habere göre; Yunanistan bazı adalara SPIKE NLOS tipi uzun menzilli füze sistemleri konuşlandırdı. 

Yeni yapılacak teslimatların ise Doğu Ege ve Meriç bölgelerine kademeli olarak konuşlandırılmasının planlandığı belirtildi.

TATBİKATLARA AŞAMALI OLARAK DAHİL EDİLECEKLER

Haberde, söz konusu füzelerin kullanımı için özel eğitim gerektiği, eğitim sürecinin hızlandırılmasının hedeflendiği ve bu kapsamda füze sistemlerinin tatbikatlara aşamalı olarak dahil edileceği aktarıldı.

Yunanistan'dan Ege'de dikkat çeken hamle! Adalara İsrail'den aldığı uzun menzilli füzeleri yerleştiriyor

YIL SONUNA KADAR TESLİMATLAR SÜRECEK

SPIKE NLOS tipi füze sistemlerine ilişkin teslimat sürecinin devam ettiği belirtilen haberde, siparişin büyük bölümünün yıl sonuna kadar teslim edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Yunanistan'dan Ege'de dikkat çeken hamle! Adalara İsrail'den aldığı uzun menzilli füzeleri yerleştiriyor

TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN, GKRY VE İSRAİL'E SERT UYARI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde (MSB), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne İsrail'den aldığı hava savunma sistemiyle ilgili tepkisini göstermiş, Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan'ın provokasyonlarına karşı uyarıda bulunmuştu.

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ETİKETLER
#yunanistan
#israil
#milli savunma bakanlığı
#Spike Nlos
#Doğu Ege
#Dünya
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