Yunanistan'dan Ege'de dikkat çeken hamle! Adalara İsrail'den aldığı uzun menzilli füzeleri yerleştiriyor

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İstanbul
Yunanistan'ın, İsrail'den satın aldığı SPIKE NLOS tipi uzun menzilli füze sistemlerini bazı adalara konuşlandırdığı ileri sürüldü.
"Onalert" haber sitesinde yer alan habere göre; Yunanistan bazı adalara SPIKE NLOS tipi uzun menzilli füze sistemleri konuşlandırdı.
Yeni yapılacak teslimatların ise Doğu Ege ve Meriç bölgelerine kademeli olarak konuşlandırılmasının planlandığı belirtildi.
Haberde, söz konusu füzelerin kullanımı için özel eğitim gerektiği, eğitim sürecinin hızlandırılmasının hedeflendiği ve bu kapsamda füze sistemlerinin tatbikatlara aşamalı olarak dahil edileceği aktarıldı.
SPIKE NLOS tipi füze sistemlerine ilişkin teslimat sürecinin devam ettiği belirtilen haberde, siparişin büyük bölümünün yıl sonuna kadar teslim edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne İsrail'den aldığı hava savunma sistemiyle ilgili tepkisini göstermiş, Doğu Akdeniz ve Ege'de Yunanistan'ın provokasyonlarına karşı uyarıda bulunmuştu.