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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:05

Şanlıurfa’da TEKNOFEST heyecanı başladı! Gökyüzünde ve yerde teknoloji şöleni var

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden TEKNOFEST, Şanlıurfa’da kapılarını açtı. 4 Ekim’e kadar sürecek olan festivalde, bilim ve teknoloji yarışmalarından hava gösterilerine, sergilerden atölyelere kadar çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Şanlıurfa’da TEKNOFEST heyecanı başladı! Gökyüzünde ve yerde teknoloji şöleni var
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:05

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali , bu yıl 15. kez düzenleniyor. TEKNOFEST Güneydoğu adıyla gerçekleştirilecek festival, bugün GAP Havalimanı’nda ziyaretçilere kapılarını açacak ve 4 Ekim’e kadar devam edecek.

HABERİN ÖZETİ

Şanlıurfa’da TEKNOFEST heyecanı başladı! Gökyüzünde ve yerde teknoloji şöleni var

Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl 15. kez Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı.
Festival, 15. kez ve TEKNOFEST Güneydoğu adıyla 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
Festival kapsamında SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, savaş uçakları gösteri uçuşları yapacak, ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, ANKA, Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI ile çeşitli kara ve deniz araçları sergilenecek.
Festivalde konserler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, eğitici atölyeler ve ilk uçuş deneyimleri yer alacak.
Teknoloji yarışmalarına 99 ülkeden başvuru yapıldı, 1 milyon 600 bini aşkın yarışmacı arasından 2 bin takım finale kaldı ve finalistlere 100 milyon lirayı aşan destek sağlanacak.
Bu yıl yarışmalara 5G, Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği, Bağımlılıklarla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar ve Elektronik Harp gibi 11 yeni kategori eklendi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen milli muharip uçak KAAN'ın bire bir ölçekli mockup'ı TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk kez sergilenecek.
Bilgi Okunma süresi 45 saniyeye düşürüldü.

, ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ’nin yürütücülüğündeki festival, 191 bin metrekarelik alanda düzenlenecek. Yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, Şanlıurfa’da hava gösterileri, teknoloji yarışmaları, sergiler, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle ziyaretçileri buluşturacak.

Şanlıurfa’da TEKNOFEST heyecanı başladı! Gökyüzünde ve yerde teknoloji şöleni var

SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI'NDAN GÖSTERİ UÇUŞLARI OLACAK

Festival kapsamında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın yanı sıra savaş uçakları gösteri uçuşu gerçekleştirecek. ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ile çeşitli kara ve deniz araçları da festival alanında sergilenecek.

Şanlıurfa’da TEKNOFEST heyecanı başladı! Gökyüzünde ve yerde teknoloji şöleni var

Konser ve sahne gösterilerinin yanı sıra simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, eğitici atölyeler, fuar etkinlikleri ve öğrencilere yönelik ilk uçuş deneyimleri de ziyaretçilere sunulacak.

Şanlıurfa’da TEKNOFEST heyecanı başladı! Gökyüzünde ve yerde teknoloji şöleni var

FİNALİSTLERE MİLYOLARCA TL'LİK DESTEK SAĞLANACAK

Festivalin teknoloji yarışmalarına ise 99 ülkeden başvuru yapıldı. 1 milyon 600 bini aşkın yarışmacının yer aldığı başvurularda, 730 binden fazla takım arasından 2 bin takım finale kaldı. Finalistlere 100 milyon lirayı aşan destek sağlanacak.

Bu yıl yarışmalara 5G, Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği, Bağımlılıklarla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar ve Elektronik Harp gibi 11 yeni kategori eklendi.

Şanlıurfa’da TEKNOFEST heyecanı başladı! Gökyüzünde ve yerde teknoloji şöleni var

KAAN İLK KEZ SERGİLENECEK

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen milli muharip uçak KAAN'ın bire bir ölçekli mockup'ı TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk kez vatandaşlara sergilenecek.

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#Şanlıurfa
#Teknofest
#sanayi ve teknoloji bakanlığı
#T3 Vakfı
#Gap Havalimanı
#Gündem
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