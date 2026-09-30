Şanlıurfa’da TEKNOFEST heyecanı başladı! Gökyüzünde ve yerde teknoloji şöleni var

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İstanbul
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl 15. kez düzenleniyor. TEKNOFEST Güneydoğu adıyla gerçekleştirilecek festival, bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda ziyaretçilere kapılarını açacak ve 4 Ekim’e kadar devam edecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ’nin yürütücülüğündeki festival, 191 bin metrekarelik alanda düzenlenecek. Yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, Şanlıurfa’da hava gösterileri, teknoloji yarışmaları, sergiler, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle ziyaretçileri buluşturacak.
Festival kapsamında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın yanı sıra savaş uçakları gösteri uçuşu gerçekleştirecek. ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ile çeşitli kara ve deniz araçları da festival alanında sergilenecek.
Konser ve sahne gösterilerinin yanı sıra simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, eğitici atölyeler, fuar etkinlikleri ve öğrencilere yönelik ilk uçuş deneyimleri de ziyaretçilere sunulacak.
Festivalin teknoloji yarışmalarına ise 99 ülkeden başvuru yapıldı. 1 milyon 600 bini aşkın yarışmacının yer aldığı başvurularda, 730 binden fazla takım arasından 2 bin takım finale kaldı. Finalistlere 100 milyon lirayı aşan destek sağlanacak.
Bu yıl yarışmalara 5G, Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği, Bağımlılıklarla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar ve Elektronik Harp gibi 11 yeni kategori eklendi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen milli muharip uçak KAAN'ın bire bir ölçekli mockup'ı TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk kez vatandaşlara sergilenecek.