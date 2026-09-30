İstifa eden işçi tazminat alabilecek: Yargıtay’dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren emsal karar

AYNI BİNADA İKİ FARKLI KARAR

Emsal karara uzanan süreç, yıllık izne çıkarken izin dönemine ait ücretini veya avansını alamadığı için istifa eden iki farklı çalışan (A.B. ve B.K.) ile başladı. Yıllık izin parası ödenmediği için işten ayrılıp İş Mahkemesi’nin yolunu tutan işçiler hakkında aynı adliye binasındaki daireler taban tabana zıt kararlar verdi:

15. Hukuk Dairesi: İzne çıkarken peşin ödeme yapılmamasının işçi açısından haklı fesih sebebi sayıldığına ve kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti.

İzne çıkarken peşin ödeme yapılmamasının işçi açısından haklı fesih sebebi sayıldığına ve kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti. 9. Hukuk Dairesi: Benzer durumdaki diğer işçinin davasında, peşin ödeme yapılmamasının haklı fesih teşkil etmediğini savunarak davayı reddetti.

Aynı şehirde ve aynı binada iki ayrı dairenin uyuşmazlığa düşmesi üzerine konu Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu tarafından Yargıtay’a taşındı.