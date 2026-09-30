İsrail'in Tel Aviv şehrine gitmek üzere Dubai'den havalanan yolcu uçağında 'kaçırılma kodu' aktive edildi. Flydubai uçağı önce acil durum sinyali ardından ise rotasını tersine çevirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İsrail'e giden yolcu uçağında kaçırılma kodu! Savaş uçakları havalandı Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai yolcu uçağında kaçırılma kodu aktive edilmesi üzerine acil durum alarmı verildi ve uçak rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi. Uçak önce 7700 genel acil durum kodunu, ardından uçak kaçırma durumlarında kullanılan 7500 kodunu iletince İsrail savaş uçakları havalandırıldı. Uçuş takip platformunda uçağın Suudi Arabistan hava sahasına dönerek irtifa kaybettiği ve bir süre sonra canlı takipten kaybolduğu görüldü. Gelişmeler üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı İsrael Katz acil güvenlik toplantısı düzenledi. İsrail Başbakanı Sözcüsü olayın kaçırılma vakası olmadığını açıklarken, basında pilotların kavga ettiği için alarm verildiği iddia edildi. Bir güvenlik yetkilisi uçağın kargo bölümünün aranacağını, mürettebatın sorgulanacağını ve pilot ile mürettebat arasında iletişim anlaşmazlıkları olduğuna dair raporlar bulunduğunu belirtti.

KAÇIRILMA KODU

Uçağın önce 7700 genel acil durum kodunu, ardından İsrail basınına göre uçak kaçırma veya "yasa dışı müdahale" durumlarında kullanılan 7500 kodunu iletmesi üzerine İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları havalandırıldı.

UÇAK SUUDİ ARABİSTAN'A İNDİ

Uçuş takip platformu Flightradar24'te uçağın Suudi Arabistan hava sahasına dönerek irtifa kaybettiği görüldü. Uçağın yaklaşık 15 bin feet seviyesinde ilerlediği takip edilirken bir süre sonra canlı uçuş takibinden kaybolduğu aktarıldı.

ACİL GÜVENLİK TOPLANTISI

İsrail'de alarm seviyesinin yükselmesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı İsrael Katz acil güvenlik toplantısı düzenledi.

'PİLOTLAR KAVGA ETTİ' İDDİASI

İsrail Başbakanı Sözcüsü, olayın bir kaçırılma vakası olmadığını bildirdi. İsrail basınında yer alan bilgilere göre ise pilotların kendi aralarında kavga ettiği bu yüzden alarm verildiği belirtildi.

UÇAK ARANACAK, MÜRETTEBAT SORGULANACAK

Bir güvenlik yetkilisi, uçağın kargo bölümünün aranacağını ve mürettebatın sorgulanacağını söyledi. Yetkililer, ancak bundan sonra havada ne olduğunun belirlenebileceğini belirtti.

Yetkili, bu aşamada uçak pilotu ile mürettebatın geri kalanı arasında iletişim konusunda anlaşmazlıklar olduğuna dair raporlar olduğunu vurguladı.