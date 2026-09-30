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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:23

İsrail'e giden yolcu uçağında kaçırılma kodu! Savaş uçakları havalandı

Dubai'den Tel Aviv'e gitmek üzere havalanan ve içerisinde 150'den fazla İsraillinin bulunduğu yolcu uçağında 'kaçırılma kodu' aktive edildi. İsrail savaş uçakları havalandı. Olayın bir kaçırılma vakası olmadığı anlaşıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:23

'in şehrine gitmek üzere 'den havalanan yolcu uçağında 'kaçırılma kodu' aktive edildi. Flydubai uçağı önce acil durum sinyali ardından ise rotasını tersine çevirdi. 

HABERİN ÖZETİ

İsrail'e giden yolcu uçağında kaçırılma kodu! Savaş uçakları havalandı

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai yolcu uçağında kaçırılma kodu aktive edilmesi üzerine acil durum alarmı verildi ve uçak rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi.
Uçak önce 7700 genel acil durum kodunu, ardından uçak kaçırma durumlarında kullanılan 7500 kodunu iletince İsrail savaş uçakları havalandırıldı.
Uçuş takip platformunda uçağın Suudi Arabistan hava sahasına dönerek irtifa kaybettiği ve bir süre sonra canlı takipten kaybolduğu görüldü.
Gelişmeler üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı İsrael Katz acil güvenlik toplantısı düzenledi.
İsrail Başbakanı Sözcüsü olayın kaçırılma vakası olmadığını açıklarken, basında pilotların kavga ettiği için alarm verildiği iddia edildi.
Bir güvenlik yetkilisi uçağın kargo bölümünün aranacağını, mürettebatın sorgulanacağını ve pilot ile mürettebat arasında iletişim anlaşmazlıkları olduğuna dair raporlar bulunduğunu belirtti.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
İsrail'e giden yolcu uçağında kaçırılma kodu! Savaş uçakları havalandı

KAÇIRILMA KODU

Uçağın önce 7700 genel acil durum kodunu, ardından İsrail basınına göre uçak kaçırma veya "yasa dışı müdahale" durumlarında kullanılan 7500 kodunu iletmesi üzerine İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları havalandırıldı.

İsrail'e giden yolcu uçağında kaçırılma kodu! Savaş uçakları havalandı

UÇAK SUUDİ ARABİSTAN'A İNDİ

Uçuş takip platformu Flightradar24'te uçağın Suudi Arabistan hava sahasına dönerek irtifa kaybettiği görüldü. Uçağın yaklaşık 15 bin feet seviyesinde ilerlediği takip edilirken bir süre sonra canlı uçuş takibinden kaybolduğu aktarıldı.

ACİL GÜVENLİK TOPLANTISI

İsrail'de alarm seviyesinin yükselmesinin ardından Başbakan ile Savunma Bakanı İsrael Katz acil güvenlik toplantısı düzenledi.

İsrail'e giden yolcu uçağında kaçırılma kodu! Savaş uçakları havalandı

'PİLOTLAR KAVGA ETTİ' İDDİASI

İsrail Başbakanı Sözcüsü, olayın bir kaçırılma vakası olmadığını bildirdi. İsrail basınında yer alan bilgilere göre ise pilotların kendi aralarında kavga ettiği bu yüzden alarm verildiği belirtildi.

İsrail'e giden yolcu uçağında kaçırılma kodu! Savaş uçakları havalandı

UÇAK ARANACAK, MÜRETTEBAT SORGULANACAK

Bir güvenlik yetkilisi, uçağın kargo bölümünün aranacağını ve mürettebatın sorgulanacağını söyledi. Yetkililer, ancak bundan sonra havada ne olduğunun belirlenebileceğini belirtti.

Yetkili, bu aşamada uçak pilotu ile mürettebatın geri kalanı arasında iletişim konusunda anlaşmazlıklar olduğuna dair raporlar olduğunu vurguladı.

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ETİKETLER
#israil
#Dubai
#binyamin netanyahu
#tel aviv
#Israel Katz
#Dünya
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