İsrail'e giden yolcu uçağında kaçırılma kodu! Savaş uçakları havalandı

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İstanbul
İsrail'in Tel Aviv şehrine gitmek üzere Dubai'den havalanan yolcu uçağında 'kaçırılma kodu' aktive edildi. Flydubai uçağı önce acil durum sinyali ardından ise rotasını tersine çevirdi.
Uçağın önce 7700 genel acil durum kodunu, ardından İsrail basınına göre uçak kaçırma veya "yasa dışı müdahale" durumlarında kullanılan 7500 kodunu iletmesi üzerine İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları havalandırıldı.
Uçuş takip platformu Flightradar24'te uçağın Suudi Arabistan hava sahasına dönerek irtifa kaybettiği görüldü. Uçağın yaklaşık 15 bin feet seviyesinde ilerlediği takip edilirken bir süre sonra canlı uçuş takibinden kaybolduğu aktarıldı.
İsrail'de alarm seviyesinin yükselmesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı İsrael Katz acil güvenlik toplantısı düzenledi.
İsrail Başbakanı Sözcüsü, olayın bir kaçırılma vakası olmadığını bildirdi. İsrail basınında yer alan bilgilere göre ise pilotların kendi aralarında kavga ettiği bu yüzden alarm verildiği belirtildi.
Bir güvenlik yetkilisi, uçağın kargo bölümünün aranacağını ve mürettebatın sorgulanacağını söyledi. Yetkililer, ancak bundan sonra havada ne olduğunun belirlenebileceğini belirtti.
Yetkili, bu aşamada uçak pilotu ile mürettebatın geri kalanı arasında iletişim konusunda anlaşmazlıklar olduğuna dair raporlar olduğunu vurguladı.