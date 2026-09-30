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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:01

Büyü iddiası cinayete yol açtı! 2 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü

Kütahya’da hediyelik eşya dükkanı işleten Nalan Temelkıran, iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu katledildi. Saldırgan Salih T., cinayeti Temelkıran'ın kendi oğlundan ayrılan kızına büyü yaptırdığı iddiasıyla işlediğini öne sürdü.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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Büyü iddiası cinayete yol açtı! 2 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:01

’da 51 yaşındaki Nalan Temelkıran, iş yerinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Korkunç olayın ardından ifade veren saldırgan Salih T.’nin, cinayeti Temelkıran’ın oğlundan ayrılan kızına büyü yaptırdığı gerekçesiyle işlediği öğrenildi.

Büyü iddiası cinayete yol açtı! 2 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü

ORADA CAN VERDİ

Elindeki bıçakla Nalan Temelkıran’a defalarca darbe vuran Salih T. olayı gerçekleştirdikten sonra hızla bölgeden kaçarken, yaralı kadının yardımınca çevredekiler koştu.  Yerde kanlar içinde yatan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Büyü iddiası cinayete yol açtı! 2 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü

KISKIVRAK YAKALANDI

Saldırgan Salih T.’yi yakalama çalışması başlatan ekipler kısa sürede şüpheliyi kıskıvrak yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

Büyü iddiası cinayete yol açtı! 2 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü

BÜYÜ İDDİASI SONU OLDU

Salih T.’nin kızı ile Nalan Temelkıran’ın oğlunun eski sevgili olduğu iddia edildi. Zanlının ifadesinde, öldürdüğü Temelkıran’ın oğlu ile kızının eski sevgili olduğunu ve bir süre önce ayrıldıklarını anlattığı belirtildi. Temelkıran’ın kızına büyü yaptırdığını iddia eden zanlı, bu yüzden çıkan tartışma sonucu bıçakla cinayeti işlediğini ileri sürdü. Salih T. ile Temelkıran’ın büyü meselesi yüzünden aralarında daha önce de tartışma yaşandığı öğrenildi.

 

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ETİKETLER
#kütahya
#Cinayet
#Büyü
#Nalan Temelkıran
#Salih T.
#3. Sayfa
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