Büyü iddiası cinayete yol açtı! 2 çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü

Kütahya’da 51 yaşındaki Nalan Temelkıran, iş yerinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Korkunç olayın ardından ifade veren saldırgan Salih T.’nin, cinayeti Temelkıran’ın oğlundan ayrılan kızına büyü yaptırdığı gerekçesiyle işlediği öğrenildi.

ORADA CAN VERDİ

Elindeki bıçakla Nalan Temelkıran’a defalarca darbe vuran Salih T. olayı gerçekleştirdikten sonra hızla bölgeden kaçarken, yaralı kadının yardımınca çevredekiler koştu. Yerde kanlar içinde yatan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Saldırgan Salih T.’yi yakalama çalışması başlatan ekipler kısa sürede şüpheliyi kıskıvrak yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

BÜYÜ İDDİASI SONU OLDU

Salih T.’nin kızı ile Nalan Temelkıran’ın oğlunun eski sevgili olduğu iddia edildi. Zanlının ifadesinde, öldürdüğü Temelkıran’ın oğlu ile kızının eski sevgili olduğunu ve bir süre önce ayrıldıklarını anlattığı belirtildi. Temelkıran’ın kızına büyü yaptırdığını iddia eden zanlı, bu yüzden çıkan tartışma sonucu bıçakla cinayeti işlediğini ileri sürdü. Salih T. ile Temelkıran’ın büyü meselesi yüzünden aralarında daha önce de tartışma yaşandığı öğrenildi.