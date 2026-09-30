Araç alım-satım yapacaklar dikkat: Son 5 yılda şaşırtıcı derecede hızlı değer kaybeden 7 SUV otomobil belli oldu

Infiniti QX80

Infiniti, 2025 yılı için QX80'i yeniden tasarlayarak çift turbo V6 motora geçti, ancak önceki V8 motorlu versiyon, değerini koruma konusunda en kötüler arasında yer alıyor. iSeeCars'a göre beş yılda %62,8 gibi şaşırtıcı bir değer kaybıyla, 2021 Infiniti QX80, SUV sahiplerinin cüzdanına en büyük darbeyi vuran araçlardan biri veya bakış açınıza bağlı olarak, kullanılmış bir SUV için en iyi değerlerden biri olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, CarEdge tarafından yapılan pazar araştırmasına göre, %57,4'lük değer kaybı daha olası bir sonuç.