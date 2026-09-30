Araç alım-satım yapacaklar dikkat: Son 5 yılda şaşırtıcı derecede hızlı değer kaybeden 7 SUV otomobil belli oldu

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İstanbul
Küresel otomobil piyasasında talep ve fiyat savaşı, teknolojinin ilerlemesi değer kaybını etkileyen faktörler arasına giriyor. Yeni yapılan araştırmalarda bazı otomobillerin değer kaybının perde arkası incelendi. Araştırmada son 5 yılda hızlı değer kaybeden 7 SUV öne çıktı.
İkinci el piyasasındaki talep karışıklığı, teknolojinin gelişmesi, artan bakım maliyetleri yeni üretilmiş sıfır araçları da olumsuz etkiliyor. Batarya teknolojisinin hızlı gelişimi, üreticilerin fiyat savaşı bazı otomobillerin değerini kaybettiriyor.
iSeeCars'ın 2026 başlarında yayınladığı bir çalışmada elektrikli araçlar (EV'ler) beş yılda ortalama %57,2 değer kaybıyla öne çıkarken SUV'larda ise 2026 model yılı için %44,9 ile beş yıllık değer kaybında ikinci sırada yer alıyor. Ancak ortalamaların ötesinde, değer kaybının (yüksek veya düşük) genellikle araç türünden ziyade marka veya modele bağlı olduğu belirtiliyor. İşte son 5 yılda şaşırtıcı derecede hızlı değer kaybeden 7 SUV…
Infiniti QX80
Infiniti, 2025 yılı için QX80'i yeniden tasarlayarak çift turbo V6 motora geçti, ancak önceki V8 motorlu versiyon, değerini koruma konusunda en kötüler arasında yer alıyor. iSeeCars'a göre beş yılda %62,8 gibi şaşırtıcı bir değer kaybıyla, 2021 Infiniti QX80, SUV sahiplerinin cüzdanına en büyük darbeyi vuran araçlardan biri veya bakış açınıza bağlı olarak, kullanılmış bir SUV için en iyi değerlerden biri olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, CarEdge tarafından yapılan pazar araştırmasına göre, %57,4'lük değer kaybı daha olası bir sonuç.
Land Rover Range Rover
Değer kaybı sorunları yaşayan amiral gemisi modellerden bahsetmişken, Land Rover Range Rover da değer kaybeden bir başka SUV. iSeeCars'ın yaptığı araştırmaya göre Range Rover, beş yıl içinde ortalama %61,7 değer kaybetti. En ucuz versiyonun 94.450 dolarlık, en üst donanım seviyesinin ise 212.350 dolarlık fiyatıyla, değer kaybı önemli olabilir.
Infiniti QX60
Infiniti'nin en çok satan modeli QX60, aynı zamanda en kötü değer kaybeden SUV'lar listesinde de yer alıyor. Bu üç sıralı crossover, beş yıl içinde orijinal değerinin %58,3'ünü kaybediyor.
Land Rover Range Rover Spor
Land Rover, aşırı değer kaybı yaşayan tek bir Range Rover modeliyle sınırlı değil. Land Rover Range Rover Sport, iSeeCars'ın verilerine göre beş yıllık değer kaybı açısından QX60 ile aynı seviyede, yani %58,3'lük bir kayıpla karşı karşıya. CarEdge ise değer kaybının %63,5 olduğunu belirtiyor. Daha büyük ve daha pahalı kardeşi gibi, Range Rover Sport da 2021 model yılı için 72.180 dolardan başlayıp 131.150 dolara kadar çıkan çok çeşitli donanım seçenekleriyle sunuluyor. Orta seviye HST donanım paketinin orijinal fiyatı 85.530 dolardı, ancak güncel örnekler yaklaşık 35.600 dolardan satılıyor; bu da yaklaşık %58'lik bir düşüş anlamına geliyor.
Audi Q5 Plug-In Hybrid
2021 model Q5, hafif hibrit sistemle üretilmiş olsa da, şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonunun değeri özellikle büyük bir düşüş yaşıyor: Beş yılda %58,2'lik bir kayıp, QX60 ve Range Rover Sport'un hemen arkasında. iSeeCars'ın PHEV versiyonunu öne çıkardığı ve standart Q5'in aynı dönemde %55,1'lik bir değer kaybı yaşayacağını tahmin ettiği belirtiliyor.
Land Rover Discovery
Land Rover'ın ikinci el değerlerindeki düşüş eğilimi, iSeeCars'a göre beş yılda %57,9 değer kaybına uğrayan 2021 Discovery ile devam ediyor. Değer kaybının %50,9 olduğu belirtiliyor.
Audi Q7
Audi Q5 PHEV, 2021 model Q7'nin değer kaybıyla rekabete giriyor: iSeeCars'a göre %57,2'lik bir değer kaybı. Bu oran, SUV kategorisinin ortalama beş yıllık %44,9'luk (iSeeCars'tan) ve CarEdge'in %50,6'lık değer kaybının oldukça üzerinde.