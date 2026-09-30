Yarın evden çalış devri bitti! İsa Karakaş anlattı: Patronunuz artık bunu yapamayacak

FATURAYI KİM ÖDEYECEK?

En çok merak edilen soruya geldik: "Evdeki interneti patron mu öder, ben mi?"

Cevaplar gayet açık:

Mekân Hazırlığı: Evinizde bir çalışma alanı kurulacaksa, bunun masrafını patron ve siz birlikte konuşup karara bağlarsınız.

Araç Gereç: İşi yapmanız için gereken bilgisayar, yazılım, telefon gibi araçları aksi konuşulmadıkça patron temin eder.

Ekipman Listesi: Örneğin patron size bilgisayar-telefon… verdiğinde, bunun değerini yazan bir kâğıt imzalatır. Bir nüshasını siz alırsınız, diğeri dosyanıza girer.

Araç gerecin bakımı ve tamiri de patronun sorumluluğundadır. Bilgisayar ya da verilen malzeme ve araçlar bozulduğunda çaresiz değilsiniz.