Aydınlı genç kadından ezber bozan buluş: 'İstediğim kıvama geldi' dedi, inciri bakın neye dönüştürdü

Aydın’ın dünyaca ünlü inciri 22 yaşındaki genç kimyager Ceren Ersancar’ın elinde farklı bir ürüne dönüştü. Lezzetiyle ve kokusuyla öne çıkan incir Ceren Ersancar’ın yaz başlarında Ar-Ge çalışmalarına başlamasıyla kadın ve erkeklerin kullanabileceği parfüme dönüştü.

İNCİRİ PARFÜME DÖNÜŞTÜRDÜ

Germencikli olan ve her yıl Germencik İncir Festivali'ne katıldığını belirten Ersancar, festivalde incirli kolonya ve dondurma gibi ürünleri görürken, "İncirin parfümü neden olmasın?" düşüncesiyle harekete geçti. Üniversiteden yeni mezun olan genç kimyager, uzun denemelerin ardından istediği kıvama ulaşarak Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen 22. İncir Festivali'ne özel incir parfümlerini vatandaşların beğenisine sundu.

"İLK OLARAK İNCİRİ KULLANMAK İSTEDİM"

Çalışmalarında ilk olarak inciri kullanmak istediğini ifade eden Ersancar; "Yeni mezun oldum ama üniversiteyken kendi markamı kurmuştum. Bu sene de festivale katılmak istedim. Yakında da yüksek kimyager olacağım, başvurularımı yaptım. Ar-Ge laboratuvarımı da kurduktan sonra çalışma yapmak istedim. Hevesli bir yapım var. Bu yüzden çalışmalarımda ilk olarak inciri kullanmak istedim. Yani Germencik İncir Festivali'ne özgü bir şey olsun istedim. Ben zaten Germencikliyim. Her sene festivalimize düzenli olarak katılırım, standları dolaşırım. Böyle bir şeyin eksik olduğunu gördüm ve ‘incirli kolonya var, dondurma var neden incirin parfümü de olmasın' diye düşündüm ve harekete geçtim" dedi.

"İNCİRİN KOKU NOTALARIYLA BİRAZ OYNADIM"

İncirin koku notaları üzerinde çalışarak farklı formüller deneyen Ersancar, ilk çalışmalarından sonra farklı numuneler hazırladığını ifade ederek "Aydınımızın inciri zaten tescilli. Bunu kullanmak istedim. Onların özünü çıkartarak hem kadınların hem erkeklerin kullanabileceği hoş bir kokuya dönüştürdüm ve güzel bir sonuç aldık. Festivale özgün bir şey olmasını istediğim için Germencik Belediye Başkanımız Burak Zencirci'ye sundum. Başkanımız da çok beğendi. Hatta festival sonrasında da ne yapabiliriz konuştuk. Üniversiteye başladığımdan beri zaten sürekli farklı bir şeyler üretmeyi düşünüyordum. İncirli parfüm fikri üzerine yazın başından beri çalışıyordum zaten. Festivale katılacağım netti ve bu parfümü festivale özel ürettim" şeklinde konuştu.

"KADIN KOKUSUNDA İNCİR BALINI DAHA ÇOK ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞTIM"

Onuncu denemenin ardından parfümü istediği noktaya taşıdığını ifade eden Ersancar; "Kadınla erkek kokularındaki nüanslar farklı. Kadına bir tık daha tatlı nüans ekledim. Yani kadınlarınki birazcık daha tatlı ve şekerlidir. Onda şekeri hissedersiniz. Erkekte de o şekerden olabildiğince uzaklaşmaya çalıştım. Yani erkek bir tık daha sert, bir tık daha ağır geliyor. Kadın kokusunda tatlılığı, o incir balını daha çok ortaya çıkarmaya çalıştım. Çalışma çok uzun sürdü diyebilirim. İlk yaptığım denemedeki koku da bana kalırsa çok güzeldi ama arada çok firelerimiz de oldu. Daha sonra denemelerim devam etti ve 10. denemede ‘Evet, bu istediğim kıvama geldi' dedim. Benim içime çok sindi ortaya çıkardığım koku ve etrafıma da sordum. Onlar da onayladıktan sonra ‘Bu tamamdır' deyip üretmeye başladım" dedi.

Babasının mesleği sayesine zaten kokulara aşina olduğunu ve baba mesleği ile kendi mesleğini birleştirdiğini ifade eden Ceren Ersancar mesleğini devam ettirmek istediğini ve yeni projeler geliştirmek istediğini söyledi.