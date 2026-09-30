Bir kaşık alıç sirkesiyle zayıflanır mı? Alıç sirkesi yağ yakar mı?

Alıç ağacından meydana gelen antioksidan açısından zengin olan alış sirkesi insan vücuduna sağladığı yararlar sayesinde sıklıklar tüketilen zayıflama konusunda da oldukça yardımcı olduğu biliniyor.

Son zamanlarda doğal yöntemlerle kilo vermek isteyenlerin araştırdığı konular arasında yer almasıyla benim de zayıflama konusunda işe yarayıp yaramadığını merak ederek araştırdığın sorulardan biri oldu. Ekşi tadı ve geleneksel kullanımı nedeniyle sofralarda yer alan alıç sirkesi toksin atma konusunda yardımcı oluyor. Benim de zayıflama dönemlerimde denediğim ve faydasını gördüğüm alıç sirkesi hakkında bilmeniz gerekenleri sizin için adım adım paylaşıyorum.

Alıç sirkesi, içindeki bileşenler sayesinde toksin atar.

Alıç meyvesinden elde edilen fermantasyonuyla elde edilen sirkenin kullanımı sayesinde sofralarda yer alır.

Vücut içinde ödem yapan durumları yok eder.

ALIÇ SİRKESİ NEDİR?

Eski muşmula olarak bilinen alıç meyvesinden yapılan sirkedir.

Sağlığa faydalarından dolayı bir ilaç gibi görülebilir.

Alıç sirkesi aynı zamanda da zayıflamak içinde kullanılabilir.

Ödem atıcı özelliği bulunur.

BİR KAŞIK ALIÇ SİRKESİYLE ZAYIFLANIR MI?

Alıç sirkesinin tek başına zayıflama vermesini beklemeyin. Ancak zayıflama döneminde alıç sirkesi kullanırsanız toksinlerinizi atarak hızlı bir şekilde zayıflayabilirsiniz.

Beslenme düzeni, fiziksel aktivite, uyku ve kişinin metabolik özellikleri bu süreçte önem taşıyor.

Sirke tüketiminde tokluk hissi ve kan şekerini düzenleme konusunda yardımcı oluyor.

Metabolizmanın hızlı çalışmasında büyük etkiye sahip olduğu açıkçası direkt söylenemez.

Diyetlerde sabah aç karnına tüketildiği zaman yağ yakımını kolaylaştırır. Antioksidan özelliği sayesinde tokluk hissi verir.

Tokluk hissiyle birlikte zayıflamanıza da yardımcı olur.

ALIÇ SİRKESİ NASIL TÜKETİLİR?

İsterseniz sabahları aç karnına ya da akşam tok karnınıza tüketim yapabilirsiniz.

Genel kullanımı içinse 1 bardak suyun içine 1 çay kaşığı alıç sirkesi koyarak tüketim yapabilirsiniz.

Asit içerdiğinden suya katılarak tüketilmesi daha uygundur.

Mide sorunu yaşayanların alıç sirkesini tüketmemesi gerekiyor.

ALIÇ SİRKESİ NASIL KULLANILIR?

Alıç sirkesi tıpkı diğer sirkeler de olduğu gibi salata ve mezelerin içerisinde kullanılabilir.

Suyun içerisinde 1 tatlı kaşığı alıç sirkesi katılarak kullanım da mümkün hale gelir. Günde 2 kez kullanabilirsiniz.

ALIÇ SİRKESİ YAĞ YAKAR MI?

Alıç sirkesinin doğrudan yağ yaktığı söylenemez.

Yağ hücrelerini parçaladığı ya da bölgesel yağları erittiğine dair net bir bilgi bulunmuyor.

Sadece alıç sirkesinin vücut içerisinde yer alan toksinleri atmasıyla birlikte meydana gelecek ödemleri götürebilir.

ALIÇ SİRKESİ AÇ KARNINA İÇİLİR Mİ?

Sirkeyi aç karnına tüketmek herkes için doğru olmayabilir. Özellikle de mide sorunu olan birinin aç karnına sirke tüketmesi gün içinde meydana gelecek rahatsızlığın kapılarını açar.

Asidik yapısı nedeniyle mide de yanma, rahatsızlık ya da reflü şikayetlerinin artmasına neden olur.

Diş sağlığına da zarar vereceğinden su ile karıştırılarak tüketmek daha önemlidir. Çünkü diş minesini aşındıracağından riskli olabilir.

UZMANLAR ALIÇ SİRKESİ HAKKINDA NE DİYOR?

Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez, son yıllarda alıç sirkesinin sağlık amacıyla fazlasıyla kullanıldığını ifade ediyor. Ancak fazla tüketim yapıldığı zaman mide de meydana gelebilecek olumsuzluklardan da söz etmeye devam ediyor. Ayrıca alıç sirkesinin doğrudan bir yağ yakma durumunun olmadığını sadece ödem atmayla birlikte toksinlerin gittiğini ifade ediyor.