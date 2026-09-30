Toplaması meşakkatli, faydası saymakla bitmiyor: Kilolarca topluyorlar ama tek bir tanesini bile satmıyorlar

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte köylüler de dağlık ve kayalık arazileri saran alıç meyvesi için zirvelere tırmanmaya başladı. Eylül ve kasım aylarında olgunlaşan alıç, kayalık ve çalı çırpı ile kaplı araziden bin bir zorlukla toplanıyor. Kalpten sindirime kadar sayısız faydası olan meyveyi toplayan köylüler ise satmak yerine eve götürerek kendileri tüketiyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Sonbaharda olgunlaşan alıç, taze tüketimin yanı sıra marmelat, reçel ve sirke yapımında kullanılıyor. Antioksidan içeriğiyle kalp-damar sağlığını koruyan, tansiyonu dengeleyen vücuttaki zararlı toksinleri temizleyen, sindirim ve sinir sistemini rahatlatan bu meyvenin faydaları saymakla bitmiyor.

BİNBİR ZORLUKLA TOPLANIYOR

Boğazcumafakılı köyü sakinleri, alıç toplamanın zorlu bir süreç olduğunu ancak doğanın kendilerine sunduğu bu cömert ikramı değerlendirmekten mutluluk duyduklarını ifade ediyor. Kayalık ve çalı çırpı ile kaplı arazilerde saatlerce süren mesai sonrası toplanan ürünler, ayıklandıktan sonra kışlık hazırlıklar için evlerin yolunu tutuyor.

SATMIYORUZ, SAĞLIĞA İYİ GELDİĞİ İÇİN TOPLUYORUZ

Köy sakinlerinden Yusuf Doğançay eylül-ekim aylarında gününün boş kalan kısmını alıç toplayarak geçirdiğini söyledi. Doğançay, "Köyümüzde eylül-ekim ayı gibi alıç sezonu oluyor. Köyümüzün üst kısmında alıç olmuş. Toplayıp götürüp evde yiyoruz. Ticaret yapmıyoruz, kendimiz yiyoruz. Alıcın faydalarını son zamanlarda öğrendik. Kalp sağlığına, sindirim sistemine, bağışıklığı güçlendirmeye faydaları oluyor. Sağlığa iyi geldiği için topluyoruz yiyoruz. Alıcın sirkesi de oluyor. Sirkesi olduğunu öğrendikten sonra alıcı daha fazla toplamaya başladık" dedi.