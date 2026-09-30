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Sağlık
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:38

Toplaması meşakkatli, faydası saymakla bitmiyor: Kilolarca topluyorlar ama tek bir tanesini bile satmıyorlar

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte dağlık ve kayalık arazileri saran alıç meyvesinin hasadı başladı. Doğada kendiliğinden yetişen ve şifa deposu olarak bilinen alıç meyvesinin faydası saymakla bitmiyor. Zirvelere tırmanarak saatlerce topladıkları kilolarca meyveyi satmak yerine evlerine götüren köylüler "Sağlığa iyi geldiği için topluyoruz yiyoruz" ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:38

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte köylüler de dağlık ve kayalık arazileri saran alıç meyvesi için zirvelere tırmanmaya başladı. Eylül ve kasım aylarında olgunlaşan alıç, kayalık ve çalı çırpı ile kaplı araziden bin bir zorlukla toplanıyor. Kalpten sindirime kadar sayısız faydası olan meyveyi toplayan köylüler ise satmak yerine eve götürerek kendileri tüketiyor.

Toplaması meşakkatli, faydası saymakla bitmiyor: Kilolarca topluyorlar ama tek bir tanesini bile satmıyorlar

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR 

Sonbaharda olgunlaşan alıç, taze tüketimin yanı sıra marmelat, reçel ve sirke yapımında kullanılıyor. Antioksidan içeriğiyle kalp-damar sağlığını koruyan, tansiyonu dengeleyen vücuttaki zararlı toksinleri temizleyen, sindirim ve sinir sistemini rahatlatan bu meyvenin faydaları saymakla bitmiyor.

Toplaması meşakkatli, faydası saymakla bitmiyor: Kilolarca topluyorlar ama tek bir tanesini bile satmıyorlar

BİNBİR ZORLUKLA TOPLANIYOR 

Boğazcumafakılı köyü sakinleri, alıç toplamanın zorlu bir süreç olduğunu ancak doğanın kendilerine sunduğu bu cömert ikramı değerlendirmekten mutluluk duyduklarını ifade ediyor. Kayalık ve çalı çırpı ile kaplı arazilerde saatlerce süren mesai sonrası toplanan ürünler, ayıklandıktan sonra kışlık hazırlıklar için evlerin yolunu tutuyor.

Toplaması meşakkatli, faydası saymakla bitmiyor: Kilolarca topluyorlar ama tek bir tanesini bile satmıyorlar

SATMIYORUZ, SAĞLIĞA İYİ GELDİĞİ İÇİN TOPLUYORUZ

Köy sakinlerinden Yusuf Doğançay eylül-ekim aylarında gününün boş kalan kısmını alıç toplayarak geçirdiğini söyledi. Doğançay, "Köyümüzde eylül-ekim ayı gibi alıç sezonu oluyor. Köyümüzün üst kısmında alıç olmuş. Toplayıp götürüp evde yiyoruz. Ticaret yapmıyoruz, kendimiz yiyoruz. Alıcın faydalarını son zamanlarda öğrendik. Kalp sağlığına, sindirim sistemine, bağışıklığı güçlendirmeye faydaları oluyor. Sağlığa iyi geldiği için topluyoruz yiyoruz. Alıcın sirkesi de oluyor. Sirkesi olduğunu öğrendikten sonra alıcı daha fazla toplamaya başladık" dedi.

Toplaması meşakkatli, faydası saymakla bitmiyor: Kilolarca topluyorlar ama tek bir tanesini bile satmıyorlar
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