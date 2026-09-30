A Milli Takım'da sakatlık şoku! Beşiktaşlı yıldız isim kadrodan çıkarıldı

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İstanbul
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta 2 Ekim’de Belçika ve 5 Ekim’de İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek A Millî Takım’ın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Ay-yıldızlı ekibin başarılı orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, İtalya ile Bursa'da oynanan ilk müsabakanın ardından ayak parmağında ağrıları artan millî futbolcunun aday kadrodan çıkarılmasının uygun görüldüğü bildirildi.
Federasyon yetkilileri, sağlık heyetinin raporu doğrultusunda hareket edildiğini ve başarılı oyuncunun tedavi sürecini kulübünde sürdürmesinin kararlaştırıldığını belirtti.