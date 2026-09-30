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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:30

A Milli Takım'da sakatlık şoku! Beşiktaşlı yıldız isim kadrodan çıkarıldı

UEFA Uluslar A Ligi'nde kritik Belçika ve İtalya deplasmanlarına hazırlanan A Millî Futbol Takımı'nda Orkun Kökçü, ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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A Milli Takım'da sakatlık şoku! Beşiktaşlı yıldız isim kadrodan çıkarıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:30

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta 2 Ekim’de Belçika ve 5 Ekim’de İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek A Millî Takım’ın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Ay-yıldızlı ekibin başarılı orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

HABERİN ÖZETİ

A Milli Takım'da sakatlık şoku! Beşiktaşlı yıldız isim kadrodan çıkarıldı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki Belçika ve İtalya maçları öncesi Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Orkun Kökçü, ayak parmağındaki ağrılarının artması sebebiyle kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun tedavi sürecini kulübünde sürdüreceği belirtildi.
Bu değişiklik, A Milli Takım'ın 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile deplasmanda oynayacağı maçlar öncesinde yapıldı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
A Milli Takım'da sakatlık şoku! Beşiktaşlı yıldız isim kadrodan çıkarıldı

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Federasyonundan (TFF) konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, İtalya ile Bursa'da oynanan ilk müsabakanın ardından ayak parmağında ağrıları artan millî futbolcunun aday kadrodan çıkarılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

A Milli Takım'da sakatlık şoku! Beşiktaşlı yıldız isim kadrodan çıkarıldı

TEDAVİSİNE KULÜBÜNDE DEVAM EDİLECEK

Federasyon yetkilileri, sağlık heyetinin raporu doğrultusunda hareket edildiğini ve başarılı oyuncunun tedavi sürecini kulübünde sürdürmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

A Milli Takım'da sakatlık şoku! Beşiktaşlı yıldız isim kadrodan çıkarıldı
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