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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:19

Brent petrolde sert düşüş! 100 doları gören fiyat 95 dolara geriledi

Brent petrol fiyatları, ABD Başkanı Trump tarafından Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının arttığı yönünde yapılan açıklamalar ve Fed kaynaklı faiz beklentileriyle gerileyerek 95,80 dolar seviyesine indi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Brent petrolde sert düşüş! 100 doları gören fiyat 95 dolara geriledi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:19

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 95,80 dolardan işlem görüyor. Dün 100,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 96,16 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 95,80 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 89,29 dolar olarak belirlendi.

HABERİN ÖZETİ

Brent petrolde sert düşüş! 100 doları gören fiyat 95 dolara geriledi

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki petrol geçişinin arttığına dair açıklamaları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz artırımı beklentileri petrol fiyatlarını baskı altına aldı.
Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 95,80 dolardan işlem görüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde yüksek miktarda petrol geçişi sağlandığını belirtti.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla faiz artırımına yönelebileceğine yönelik beklentiler fiyatların düşüşünü destekliyor.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai'nin açıklamaları Washington ile Tahran arasındaki gerilimin sürdüğüne işaret etti.
Trump, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları hafifletmeye istekli olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD Başkanı 'ın 'ndan son dönemde yüksek miktarda petrol geçişi sağlandığına işaret eden açıklamalarının piyasalardaki arz endişelerini hafifletmesi etkili oldu.

Brent petrolde sert düşüş! 100 doları gören fiyat 95 dolara geriledi

Dün Beyaz Saray'ın bahçesinde teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin temsilcileriyle birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın pes etmek veya taviz vermek üzere olup olmadığına ilişkin soruya, "Henüz pes edecekler mi bilmiyorum ama sonunda pes edecekler. Ancak durumları çok kötü." yanıtını verdi.

Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışına değinen Trump, "Son birkaç gün içinde Hürmüz Boğazı'ndan tarihin herhangi bir döneminde elde edilenden daha fazla petrol çıkardık." dedi.

Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışı savaşın başladığı döneme kıyasla toparlanma gösterse de Trump'ın bu açıklamalarına karşın son 60 günlük veriler boğazdan geçen petrol miktarının günlük ortalama yaklaşık 7,85 milyon varille savaş öncesindeki yaklaşık 20 milyon varillik seviyenin oldukça altında seyrettiğine işaret ediyor.

Buna rağmen Trump'ın boğazdan petrol geçişinin arttığı yönündeki açıklamaları, küresel arzda yaşanabilecek kesintilere ilişkin endişeleri azaltarak fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Brent petrolde sert düşüş! 100 doları gören fiyat 95 dolara geriledi

FED NEDENİYLE FİYATLAR BASKI ALTINDA

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankasının () daha fazla faiz artırımına yönelebileceğine yönelik beklentiler de fiyatların düşüşünü destekliyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, gelecekteki olası faiz ayarlamalarının sayısı ve büyüklüğünün ekonominin politika hamlelerine verdiği tepkilere ve gelecek aylarda açıklanacak enflasyon ile istihdam verilerine göre şekilleneceğini söyledi.

Para piyasalarında Fed'in ekim toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yaklaşık yüzde 50 seviyesinde fiyatlanıyor. Fed'in yıl sonuna kadar ilave faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentilerin devam etmesi, ekonomik aktivite ve petrol talebinin yavaşlayabileceği öngörülerini destekleyerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Sıkı para politikası beklentilerinin doları desteklemesi de petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Brent petrolde sert düşüş! 100 doları gören fiyat 95 dolara geriledi

WASHİNGTON İLE TAHRAN ARASINDAKİ GERİLİM SÜRÜYOR

Öte yandan, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai'nin açıklamaları Washington ile Tahran arasındaki gerilimin sürdüğüne işaret ederek fiyatların aşağı yönlü hareketini sınırladı.

Rezai, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını eleştirerek, Trump'ın "ne müzakere yapabildiğini ne de savaşabildiğini" savundu.

İran'ın ABD'ye bazı şartlar sunduğunu belirten Rezai, Washington'ın "savaş alanındaki çaresizliği nedeniyle hava ablukasına başvurduğunu" iddia etti.

Rezai, bölgede ABD'ye dair bir geleceğin olmadığını, ülkesinin ABD karşısında dimdik ayakta durduğunu vurguladı.

Taraflardan gelen karşılıklı sert açıklamalar, bölgede gerilimin kısa vadede azalacağına ilişkin beklentileri zayıflatırken, Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatına yönelik belirsizliğin devam etmesine neden oluyor.

Bununla birlikte, Trump'ın İran'a yönelik yaptırımları hafifletmeye istekli olduğu yönündeki iddiaları yalanlaması da ABD-İran geriliminin süreceğine ilişkin beklentileri güçlendiriyor.

Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Axios'un 'Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında Tahran'a uygulanan yaptırımları hafifletmeye ve dondurulan İran fonlarını serbest bırakmaya istekli olduğu' yönündeki haberini yalanlayarak, "Bu doğru değil, onlara hiçbir şey teklif etmedim." ifadesini kullandı.

Axios'un ismini açıklamadığı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında yaptırımları hafifletmeye ve dondurulan İran fonlarını serbest bırakmaya istekli olduğu öne sürülmüştü.

Haberde, bu konunun Katar ve Pakistanlı arabulucuların ABD ile İran arasında anlaşma sağlanması amacıyla yürüttüğü diplomatik temaslar sırasında gündeme geldiği ifade edilmişti. Brent petrolde teknik olarak 103,86 doların direnç, 92,59 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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#donald trump
#Fed
#brent petrol
#hürmüz boğazı
#Lisa Cook
#Ekonomi
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