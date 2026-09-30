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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:08

Bakan Bolat açıkladı: Türkiye-ABD ticaretinde 50 milyar dolarlık hedef

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025 yılında 38,5 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizin, 2026 yılı sonunda yüzde 10 civarında artışla 42-43 milyar dolar seviyesine, 2028 yılı sonunda ise 50 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz" dedi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Bakan Bolat açıkladı: Türkiye-ABD ticaretinde 50 milyar dolarlık hedef
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:08

Ticaret Bakanı Bolat, G20 toplantıları üzerine 'nin kentinde, beraberindekilerle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ticaret Bakanlığının destekleriyle işletilen TOBB Türk Ticaret Merkezi'ni (TOBB TTM) ziyaret etti. Bolat, Türk ihracatçılarının ABD pazarına erişimini kolaylaştıran TOBB TTM ve Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bolat açıkladı: Türkiye-ABD ticaretinde 50 milyar dolarlık hedef

Bakan Bolat, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yaklaşık 375 milyon nüfusu ve 3,3 trilyon dolarlık ithalat hacmiyle dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi olan ABD'de, Türk iş insanlarımızın pazara ulaşmasını kolaylaştıran TOBB TTM'nin çalışmalarını yerinde inceleme imkanı bulduk. TOBB TTM, yalnızca bir ticaret merkezi olmanın ötesinde, Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları kapsamında da Türk firmalarımıza önemli imkânlar sunuyor. 

Bakan Bolat açıkladı: Türkiye-ABD ticaretinde 50 milyar dolarlık hedef

2022 yılında yürürlüğe koyduğumuz YLDA destekleriyle, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişmelerini sağlayacak uçtan uca bir lojistik altyapı oluşturmayı hedefliyoruz. Halihazırda Ticaret Bakanlığımızca onaylanan projeler kapsamında Avrupa'da Düsseldorf, Frankfurt-Alzenau ve Berlin-Marsilya merkezli olmak üzere üç, ABD'de ise Chicago ve New Jersey merkezli olmak üzere iki YLDA projesi aktif olarak faaliyet gösteriyor. Bu ağlar, Türkiye'nin mal ve hizmet ihracat kapasitesinin geliştirilmesine ve ihracatçılarımızın önemli pazarlardaki faaliyetlerinin sürdürülebilir hale getirilmesine önemli katkılar sağlıyor."

KategoriDetay / Bilgi
ABD NüfusuYaklaşık 375 milyon
ABD İthalat Hacmi3,3 trilyon dolar (Dünyanın en büyük ithalatçısı)
Ziyaret Edilen MerkezTOBB Türkiye Ticaret Merkezi (TTM)
Destek ProgramıYurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) (Yürürlük: 2022)
Programın AmacıUluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine hızlı ve rekabetçi erişim; uçtan uca lojistik altyapı oluşturulması
Avrupa'daki Aktif YLDA Projeleri (3 adet)Düsseldorf, Frankfurt-Alzenau, Berlin-Marsilya merkezli
ABD'deki Aktif YLDA Projeleri (2 adet)Chicago, New Jersey merkezli
Sağlanan KatkıMal ve hizmet ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, pazarlarda sürdürülebilirliğin sağlanması

Bolat, TOBB'un ABD'de TTM hüviyetinde yürüttüğü faaliyetlerin Ticaret Bakanlığı'nın YLDA destekleri kapsamında Chicago merkezli YLDA yapılanmasına dönüştürüldüğünü belirtti. Chicago merkezli YLDA projesinin 21 Ekim 2022'de onaylandığını aktaran Bolat, Las Vegas, Tacoma, Kent, Los Angeles, Houston, Miami, Savannah, Dallas, New Jersey ve Philadelphia gibi önemli ticaret merkezlerinde cep depolar planlandığını söyledi.

Bolat, Chicago merkezli YLDA'nın Türk firmalarına pazar araştırması, iş bağlantıları oluşturma, şirket kuruluşu, hukuki ve mali danışmanlık ile lojistik ve operasyonel süreçlerde destek sağladığını ifade etti. Türk ihraç ürünlerine yönelik depolama, yükleme-boşaltma, elleçleme, sevkiyat, kargo birleştirme ve bölme ile ABD'nin farklı bölgelerine dağıtım hizmetlerinin de tek noktadan sunulduğunu belirten Bolat, bu altyapı sayesinde ürünlerin son alıcılara 24 saatin altında ulaştırılabildiğini, taşıma maliyetlerinin azaltıldığını ve depolama maliyetlerinde yüzde 50'ye varan avantaj sağlandığını kaydetti.

Bakan Bolat açıkladı: Türkiye-ABD ticaretinde 50 milyar dolarlık hedef

"DIŞ TİCARET HACMİMİZİN 2028 YILI SONUNDA 50 MİLYAR DOLARA ULAŞMASINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Ticaret Bakanlığı destekleriyle TOBB tarafından işletilen Chicago TTM/YLDA, Türk firmalarının ABD pazarındaki varlıklarını güçlendirmelerine ve ihracatlarını artırmalarına katkı sağladığını vurgulayan Bolat, "Bugüne kadar 165 firmamız bu YLDA'dan yararlandı. Ayrıca son beş yılda 500'ün üzerinde, yalnızca son bir yılda ise yaklaşık 150 Türk firmamıza ABD pazarında ihracatlarını artırmaları amacıyla destek verildi ve verilmeye devam ediyor. Türkiye-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerimiz de güçlü bir ivmeyle gelişiyor. 2025 yılında 38,5 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizin, 2026 yılı sonunda yüzde 10 civarında artışla 42-43 milyar dolar seviyesine, 2028 yılı sonunda ise 50 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz. 

İhracatımızın ve ithalatımızın karşılıklı olarak artması, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmesi açısından memnuniyet vericidir. Chicago'daki TOBB Türk Ticaret Merkezi ve YLDA yapılanmasının, bu hedefler doğrultusunda Türk firmalarımızın ABD ve Kuzey Amerika pazarındaki rekabet gücünü artıran önemli bir altyapı olduğunu değerlendiriyoruz. ABD'de ikinci bir Türk Ticaret Merkezi kurulmasına yönelik hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. Böylece Türk iş dünyamızın ABD pazarındaki etkinliğini daha da artırmayı, mal ve hizmet ihracatımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

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#ABD
#chicago
#Ticaret Bakanı Bolat
#Tobb Türk Ticaret Merkezi
#Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları
#Ekonomi
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