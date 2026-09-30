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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 11:41

Fatih Terim'e Galatasaray - Barcelona maçında sürpriz görev!

Milli aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde dev bir sınava çıkacak olan Galatasaray, sahasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı camiada heyecanla beklenen bu kritik mücadelede tribünlerde çok özel bir konuk da yerini alacak. Kulübün efsane teknik direktörü Fatih Terim, dev karşılaşmayı Rams Park'ta takip edecek.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fatih Terim'e Galatasaray - Barcelona maçında sürpriz görev!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 11:41

’ın ’nde oynayacağı müsabakası öncesinde kamuoyunda heyecana sebep olan bir gelişme yaşandı. 

Fatih Terim'e Galatasaray - Barcelona maçında sürpriz görev!

Türk futbolunun ve sarı-kırmızılı kulübün unutulmaz ismi , bu kritik randevuda stadyumda olacağını ve dev maçta adına kritik bir sorumluluk üstlendiğini açıkladı.

Fatih Terim'e Galatasaray - Barcelona maçında sürpriz görev!

DEV MÜSABAKADA UEFA ADINA ÖZEL GÖREV

Karşılaşmayı tribünden canlı takip edeceğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, UEFA bünyesinde yürüttüğü teknik görevin detaylarını aktardı. Terim, üstlendiği bu önemli role ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"UEFA benden görev verdiği karşılaşmaların analizini yapmamı istiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal-Sporting müsabakasını Londra'da takip edip UEFA'ya teknik gözlemci olarak raporlamıştım. Şimdi de 13 Ekim'deki Galatasaray-Barcelona maçında analiz yapacağım."

Fatih Terim'e Galatasaray - Barcelona maçında sürpriz görev!

Sarı-kırmızılı taraftarların stadyumda görmeyi sabırsızlıkla beklediği efsane çalıştırıcının, bu zorlu mücadelede üstleneceği teknik gözlemcilik rolü şimdiden spor camiasında geniş yankı uyandırdı.

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#galatasaray
#fatih terim
#Barcelona
#UEFA
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Spor
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