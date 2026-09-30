Fatih Terim'e Galatasaray - Barcelona maçında sürpriz görev!

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Barcelona müsabakası öncesinde futbol kamuoyunda heyecana sebep olan bir gelişme yaşandı.

Türk futbolunun ve sarı-kırmızılı kulübün unutulmaz ismi Fatih Terim, bu kritik randevuda stadyumda olacağını ve dev maçta UEFA adına kritik bir sorumluluk üstlendiğini açıkladı.

DEV MÜSABAKADA UEFA ADINA ÖZEL GÖREV

Karşılaşmayı tribünden canlı takip edeceğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, UEFA bünyesinde yürüttüğü teknik görevin detaylarını aktardı. Terim, üstlendiği bu önemli role ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"UEFA benden görev verdiği karşılaşmaların analizini yapmamı istiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal-Sporting müsabakasını Londra'da takip edip UEFA'ya teknik gözlemci olarak raporlamıştım. Şimdi de 13 Ekim'deki Galatasaray-Barcelona maçında analiz yapacağım."

Sarı-kırmızılı taraftarların stadyumda görmeyi sabırsızlıkla beklediği efsane çalıştırıcının, bu zorlu mücadelede üstleneceği teknik gözlemcilik rolü şimdiden spor camiasında geniş yankı uyandırdı.