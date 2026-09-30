Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 11:48

Nişan bozulursa hediyeler geri istenebilir mi? Yargıtay’dan nişan atan çiftlerle ilgili emsal karar

Yargıtay, evlilik arifesinde nişan atan çiftlerin ve ailelerin tartışmasına sebep olan hediyelerin iadesi konusunda emsal bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; nişanlılığın evlenme dışındaki bir sebeple sona ermesi halinde, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da yakınlarının diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki (altın, takı) hediyelerin, verenler tarafından geri istenebileceğine hükmetti.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Nişan bozulursa hediyeler geri istenebilir mi? Yargıtay’dan nişan atan çiftlerle ilgili emsal karar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 11:48

Genç çift evlilik öncesi nişanlandı. Zaman içinde birbirlerini daha iyi tanıyan ikili düğüne kısa süre kala nişanı bozdu. Evlilikten vazgeçen gelin adayı, ’ne giderek nişan töreninde takılan hediyelerin iadesini talep etti.

HABERİN ÖZETİ

Nişan bozulursa hediyeler geri istenebilir mi? Yargıtay’dan nişan atan çiftlerle ilgili emsal karar

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Düğüne kısa süre kala nişanı bozan çiftin hediyelerin iadesi talebiyle açtığı davada temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, nişan yüzüğünün alışılmışın dışında hediye sayılmaması sebebiyle iadesinin gerekmediğine hükmederek mahkeme kararını kadın yararına bozdu.
Evlilikten vazgeçen gelin adayı; züccaciye, bohça, damat takımı, nişan masrafı, saat ve yüzük harcamalarının iadesi talebiyle mahkemeye başvurdu.
İlk Derece Mahkemesi, nişanda takılan ziynetlerin toplam bedeli olan 67 bin TL'nin iadesine karar verdi.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, nişanın bozulması nedeniyle hediyelerin geri verilmesi davalarında kusur aranmayacağını ve nişan yüzüğü dışındaki altın, takı ve ziynet eşyalarının alışılmışın dışında hediye kabul edildiğini belirtti.
Yargıtay, nişan yüzüğünün alışılmışın dışındaki eşyalardan olmaması sebebiyle iadesinin gerekmediğine dikkat çekerek yerel mahkeme kararını alyans ve saat yönünden bozdu.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Nişan bozulursa hediyeler geri istenebilir mi? Yargıtay’dan nişan atan çiftlerle ilgili emsal karar

GENÇ KADIN DAMAT TARAFI İÇİN YAPTIĞI HARCAMALARI GERİ İSTEDİ

Züccaciye, bohça, damat takımı, nişan masrafı harcamalarına karşılık 22 bin 500 TL, hediye edilen saate karşılık 600 TL ve hediye edilen yüzüğe karşılık bin 900 TL talep etti. Davacı - karşı davalı damat ise davanın reddini istedi. Mahkeme, hediyelerin iadesine hükmetti. Karar, temyiz edilince devreye girdi.

 

Nişan bozulursa hediyeler geri istenebilir mi? Yargıtay’dan nişan atan çiftlerle ilgili emsal karar

İADE KARARI TEMYİZE GİDİNCE SON NOKTAYI YARGITAY KOYDU

Yargıtay kararında; 4721 sayılı 'nun "Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir" hükmüne dikkat çekildi. Hediyelerin geri istenebilmesi için hediyelerin alışılmışın dışında olması gerektiğinin vurgulandığı kararda; nişanının bozulması nedeniyle hediyelerin geri verilmesine ilişkin davalarda kusur aranmayacağı vurgulandı. Yargıtay içtihatlarında, nişan yüzüğü dışında kalan tüm altın, takı ve ziynet eşyaları alışılmışın dışında hediye olarak kabul edildiği dile getirildi. Nişanın bozulması nedeniyle nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların diğer nişanlıya vermiş oldukları ziynet eşyaları verenler tarafından geri istenebileceği belirtildi.

Nişan bozulursa hediyeler geri istenebilir mi? Yargıtay’dan nişan atan çiftlerle ilgili emsal karar

Kararda şöyle denildi:

"Hediyelerin verildiği ve iade edilmediği hususu her türlü delille de ispat edilebilir. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatlamakla yükümlüdür. İspat yükü hayatın olağan akışına aykırı durumu iddia eden ya da savunmada bulunan kimseye düşer.

Öte yandan, ileri sürdüğü bir olaydan kendi yararına haklar çıkarmak isteyen kimsenin iddia ettiği olayı ispatlaması gerekir. Somut olayda; nişanda davalı-davacıya 6 adet 22 ayar toplam 120 gram bilezik, 1 adet 22 gram tuğralı kolye, 1 adet 22 ayar 5 gram tektaş yüzük ve 22 ayar 5 gram alyans takıldığı ispatlanmış ve davalı-davacı tanıkları bu hediyelerin iade edilmediğini beyan etmişlerdir.

Nişan bozulursa hediyeler geri istenebilir mi? Yargıtay’dan nişan atan çiftlerle ilgili emsal karar

İlk Derece Mahkemesi, asıl davada yukarıda sayılan ziynetlerin toplam bedeli olan 67 bin TL'nin davalı-davacıdan alınarak davacı-davalıya verilmesine hükmetmiştir. Ancak, nişan yüzüğünün alışılmışın dışındaki eşyalardan olmaması sebebiyle iadesinin gerekmediği kabul edildiği halde, nişan yüzüğünün de iadesine karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir. Davalı-davacı vekilinin asıl davada alyans ve karşı davadaki maddi tazminat talebinde saat dışında kalan temyiz itirazlarının reddine, İlk Derece Mahkemesi kararının bu yönlerden kadın yararına bozulmasına karar verilmiştir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Bunu yapan kiracı yandı: Tazminat ödeyecek
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Düğün takılarında ezber bozuldu! Yargıtay'dan altınlar için dikkat çeken karar: Artık otomatik olarak kadının değil
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#alyans
#Nişan Yüzüğü
#aile mahkemesi
#türk medeni kanunu
#Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.