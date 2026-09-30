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Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 13:00

Demet Özdemir'siz Eşref Tek geliyor! Tek isim Tek başlangıç sözleri gündem oldu

Eşref Rüya’nın ardından “Eşref Tek” sürprizi gündeme geldi. Yapım şirketinin “Tek isim. Tek başlangıç. Eşref Tek. Her efsanenin bir başlangıcı vardır. Yakında Prime Video’da” sözleriyle yaptığı paylaşım merak uyandırdı. Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer alacağı belirtilen projede Demet Özdemir’in hayat verdiği Nisan karakterinin olmayacağı öne sürüldü.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Demet Özdemir'siz Eşref Tek geliyor! Tek isim Tek başlangıç sözleri gündem oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 13:00

’nın ardından bu kez “Eşref Tek” heyecanı yaşanıyor. Yapım şirketinin sosyal medya hesabından “Tek isim. Tek başlangıç. Eşref Tek. Her efsanenin bir başlangıcı vardır. Yakında ’da” notuyla yapılan paylaşım, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. ’un oynadığı Eşref karakterinin hikâyesine odaklanacağı belirtilen yeni projeyle ilgili detaylar merak konusu olurken, ’in hayat verdiği Nisan karakterinin yapımda yer almayacağı öne sürüldü. Peki, Eşref Tek nedir ve Eşref Rüya’dan farkı ne olacak? İşte gündeme gelen yeni projenin detayları...

HABERİN ÖZETİ

Demet Özdemir'siz Eşref Tek geliyor! Tek isim Tek başlangıç sözleri gündem oldu

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Eşref Rüya'nın ardından, Çağatay Ulusoy'un Eşref karakterinin hikâyesine odaklanan 'Eşref Tek' projesi Prime Video için duyuruldu.
Tims&amp;B Productions, projeyi 'Tek isim. Tek başlangıç. Eşref Tek. Her efsanenin bir başlangıcı vardır. Yakında Prime Video’da' notuyla duyurdu.
Projenin, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref karakterinin geçmişine ve hikâyesine yeni bir başlangıç sunacağı belirtiliyor.
İlk afişte yalnızca Çağatay Ulusoy'un yer alması nedeniyle, Demet Özdemir'in canlandırdığı Nisan karakterinin yapımda yer almayacağı öne sürüldü.
Demet Özdemir'in projede yer alıp almayacağına dair yapım şirketi veya Prime Video tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Projenin senaryosu, konusu ve karakterlerine dair diğer ayrıntılar henüz netlik kazanmadı.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

EŞREF RÜYA’NIN ARDINDAN EŞREF TEK GELİYOR!

Yapım şirketinin “Tek isim. Tek başlangıç. Eşref Tek. Her efsanenin bir başlangıcı vardır. Yakında Prime Video’da” sözleriyle yaptığı paylaşım, yeni projeyi gündeme taşıdı. Çağatay Ulusoy’un Eşref karakteriyle yer alacağı belirtilen yapımın, Eşref Rüya’nın ardından karakterin hikâyesine farklı bir başlangıç sunacağı konuşuluyor. Projede Demet Özdemir’in canlandırdığı Nisan karakterinin yer almayacağı ise öne sürülüyor.

Demet Özdemir'siz Eşref Tek geliyor! Tek isim Tek başlangıç sözleri gündem oldu

EŞREF TEK’İN HİKAYESİ NE OLACAK?

“Eşref Tek” projesinin, Çağatay Ulusoy’un oynadığı Eşref karakterinin hikâyesine odaklanacağı belirtiliyor. Yapım şirketinin “Tek isim. Tek başlangıç” sözleriyle duyurduğu proje, Eşref’in geçmişine ve hikâyesinin yeni bir başlangıçla ele alınacağına işaret ediyor. Projenin senaryosu, konusu ve karakterleriyle ilgili ayrıntılar ise henüz netlik kazanmadı.

Demet Özdemir'siz Eşref Tek geliyor! Tek isim Tek başlangıç sözleri gündem oldu

EŞREF TEK, PRİME VİDEO’DA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Tims&B Productions, sosyal medya hesabından “Eşref Tek” projesini duyurdu. Paylaşılan görselde projenin Prime Video’da yayınlanacağı ve “çok yakında” izleyiciyle buluşacağı belirtildi. Eşref karakterinin yer aldığı görselde “Tek isim. Tek başlangıç. Eşref Tek. Her efsanenin bir başlangıcı vardır” ifadeleri de dikkat çekti. Projenin Eşref’in hikâyesine nasıl bir başlangıç yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Demet Özdemir'siz Eşref Tek geliyor! Tek isim Tek başlangıç sözleri gündem oldu

DEMET ÖZDEMİR EŞREF TEK’TE OLACAK MI?

“Eşref Tek” duyurusunun ardından en çok merak edilen konulardan biri Demet Özdemir’in projede yer alıp almayacağı oldu. Paylaşılan ilk afişte yalnızca Çağatay Ulusoy’un Eşref Tek karakterine yer verilmesi, Nisan karakterinin yeni projede bulunmayacağı yönündeki iddiaları gündeme taşıdı.

Demet Özdemir'siz Eşref Tek geliyor! Tek isim Tek başlangıç sözleri gündem oldu

Ancak Demet Özdemir’in “Eşref Tek”te yer almayacağına ilişkin yapım şirketi veya Prime Video tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle Nisan karakterinin projedeki durumu, yeni detaylar paylaşılana kadar belirsizliğini koruyor.

Demet Özdemir'siz Eşref Tek geliyor! Tek isim Tek başlangıç sözleri gündem oldu
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#demet özdemir
#çağatay ulusoy
#eşref rüya
#prime video
#Eşref Tek
#Diziler
#Mavi Kadin
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