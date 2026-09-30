Eşref Rüya’nın ardından bu kez “Eşref Tek” heyecanı yaşanıyor. Yapım şirketinin sosyal medya hesabından “Tek isim. Tek başlangıç. Eşref Tek. Her efsanenin bir başlangıcı vardır. Yakında Prime Video’da” notuyla yapılan paylaşım, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Çağatay Ulusoy’un oynadığı Eşref karakterinin hikâyesine odaklanacağı belirtilen yeni projeyle ilgili detaylar merak konusu olurken, Demet Özdemir’in hayat verdiği Nisan karakterinin yapımda yer almayacağı öne sürüldü. Peki, Eşref Tek nedir ve Eşref Rüya’dan farkı ne olacak? İşte gündeme gelen yeni projenin detayları...

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HABERİN ÖZETİ Demet Özdemir'siz Eşref Tek geliyor! Tek isim Tek başlangıç sözleri gündem oldu Eşref Rüya'nın ardından, Çağatay Ulusoy'un Eşref karakterinin hikâyesine odaklanan 'Eşref Tek' projesi Prime Video için duyuruldu. Tims&B Productions, projeyi 'Tek isim. Tek başlangıç. Eşref Tek. Her efsanenin bir başlangıcı vardır. Yakında Prime Video’da' notuyla duyurdu. Projenin, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref karakterinin geçmişine ve hikâyesine yeni bir başlangıç sunacağı belirtiliyor. İlk afişte yalnızca Çağatay Ulusoy'un yer alması nedeniyle, Demet Özdemir'in canlandırdığı Nisan karakterinin yapımda yer almayacağı öne sürüldü. Demet Özdemir'in projede yer alıp almayacağına dair yapım şirketi veya Prime Video tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Projenin senaryosu, konusu ve karakterlerine dair diğer ayrıntılar henüz netlik kazanmadı.

EŞREF RÜYA’NIN ARDINDAN EŞREF TEK GELİYOR!

Yapım şirketinin “Tek isim. Tek başlangıç. Eşref Tek. Her efsanenin bir başlangıcı vardır. Yakında Prime Video’da” sözleriyle yaptığı paylaşım, yeni projeyi gündeme taşıdı. Çağatay Ulusoy’un Eşref karakteriyle yer alacağı belirtilen yapımın, Eşref Rüya’nın ardından karakterin hikâyesine farklı bir başlangıç sunacağı konuşuluyor. Projede Demet Özdemir’in canlandırdığı Nisan karakterinin yer almayacağı ise öne sürülüyor.

EŞREF TEK’İN HİKAYESİ NE OLACAK?

“Eşref Tek” projesinin, Çağatay Ulusoy’un oynadığı Eşref karakterinin hikâyesine odaklanacağı belirtiliyor. Yapım şirketinin “Tek isim. Tek başlangıç” sözleriyle duyurduğu proje, Eşref’in geçmişine ve hikâyesinin yeni bir başlangıçla ele alınacağına işaret ediyor. Projenin senaryosu, konusu ve karakterleriyle ilgili ayrıntılar ise henüz netlik kazanmadı.

EŞREF TEK, PRİME VİDEO’DA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Tims&B Productions, sosyal medya hesabından “Eşref Tek” projesini duyurdu. Paylaşılan görselde projenin Prime Video’da yayınlanacağı ve “çok yakında” izleyiciyle buluşacağı belirtildi. Eşref karakterinin yer aldığı görselde “Tek isim. Tek başlangıç. Eşref Tek. Her efsanenin bir başlangıcı vardır” ifadeleri de dikkat çekti. Projenin Eşref’in hikâyesine nasıl bir başlangıç yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

DEMET ÖZDEMİR EŞREF TEK’TE OLACAK MI?

“Eşref Tek” duyurusunun ardından en çok merak edilen konulardan biri Demet Özdemir’in projede yer alıp almayacağı oldu. Paylaşılan ilk afişte yalnızca Çağatay Ulusoy’un Eşref Tek karakterine yer verilmesi, Nisan karakterinin yeni projede bulunmayacağı yönündeki iddiaları gündeme taşıdı.

Ancak Demet Özdemir’in “Eşref Tek”te yer almayacağına ilişkin yapım şirketi veya Prime Video tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle Nisan karakterinin projedeki durumu, yeni detaylar paylaşılana kadar belirsizliğini koruyor.