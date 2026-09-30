'Kaçırıldı' denilen uçaktaki yolcular neler olduğunu anlattı! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı

Dubai-Tel Aviv uçağındaki krize dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Dubai'den İsrail'in Tel Aviv şehrine inmek için havalanan Flydubai uçağında verilen 'kaçırılma kodu' İsrail savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu. Uçağın kaçırıldığı düşünülürken İsrailli yetkililer pilotlar arasında yaşanan bir kavga nedeniyle yanlış alarm verildiğini duyurdu.

'Kaçırıldı' denilen uçak, Suudi Arabistan'a acil iniş yaptı. Krizin ardından ortaya çıkan görüntüler ve yolcuların anlattıkları ise neler yaşandığına dair bir ışık tuttu. Uçakta üstü başı kan içinde kalan bir yolcunun görüntüleri ise dikkatten kaçmadı.

''PİLOTU YOLCULAR ETKİSİZ HALE GETİRDİ''

Bir yetkili, İsrail basınından Jerusalem Post'a pilotlardan birinin diğerini çakıyla bıçaklamaya kaldığını, uçaktaki yolcuların pilotu nasıl etkisiz hale getirip kontrol altına aldıklarını anlatarak, "Büyük bir felaket kıl payı önlendi" dedi.

Uçaktaki yolcular, İsrail'in Channel 12 kanalına, pilotlar arasındaki tartışmayı duyan yolcuların uçağın ön tarafında bağırışlar çıkardığını ve uçağın Suudi Arabistan'a iniş yapmadan önce aniden alçaldığını anlattılar. Bir yolcu, ''Uçakta çığlıklar duyduk. Sonra kokpiti açtılar ve kan gördük, birisi pilotu çakı ile bıçaklamıştı." dedi. ''Hayatta kalamayacağımızı düşündüğümüz anlar da oldu'' diyen yolcu, İsrailli yolcuların mürettebat üyeleriyle beraber saldırgan pilotu etkisiz hale getirdiğini söyledi.

''PİLOTLARDAN BİRİ AĞIR YARALANDI''

Bir başka kadın yolcu ise ''Anladığımız kadarıyla pilotlardan biri bıçaklanarak ağır yaralandı ve uçağın kontrolünü kaybetti. Uçak hızla alçalmaya başladı. Çok korkutucu bir durumdu.'' ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili bilgi sahibi olan bölgesel bir yetkili, kokpitte bir kavga çıktığını ve görünüşe göre pilotların da olaya karıştığını söyledi, ancak anlaşmazlığa neyin sebep olduğunun henüz netleşmediğini ekledi.

Uçaktaki yolculardan biri ise "Ya düşecektik ya da öldürülecektik. Sanki havada bir terör saldırısı gibiydi," dedi.

Pilotun uçağı düşürme amacıyla kaçırmaya çalıştığı iddiasının hala araştırıldığı belirtildi.

NELER OLMUŞTU?

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının havada acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Dubai'den kalkan uçak, Ürdün hava sahası üzerinde seyrettiği sırada önce genel acil durumunu belirten "7700" kodunu, ardından kısa süre içinde uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu gönderdi.

Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandığı bildirilen haberde, Ürdün semalarında bir süre tur atan ve içerisinde yaklaşık 100 İsrail vatandaşı bulunan uçak, daha sonra Suudi Arabistan'a yönlendirildi.

Yedioth Ahronot gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İsrailli çok sayıda yolcuyu taşıyan uçağın acil durum ve kaçırılma sinyali göndermesinin ardından istişarelerde bulunmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil bir araya geldiğini bildirdi.

Kanal 12 televizyonu daha sonra yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga ettiğinin tespit edildiğini duyurdu.