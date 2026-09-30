13 yıl sonra bir ilk: 1 ton altın alacaklar

Güney Kore Merkez Bankası, uzun bir aranın ardından yeniden fiziki altın alımına hazırlanıyor. Güney Kore medya kuruluşu MoneyToday’nin haberine göre banka, aralık ayında yurt içinde üretilen 1 ton altın satın almayı planlıyor. Söz konusu alım gerçekleşirse, Kore Merkez Bankası 2013’ten bu yana ilk kez fiziki altın almış olacak.

ALTIN ALIMI İÇİN YENİ SİSTEM KURULDU

Banka, bu adımın altyapısını ise ağustos ayında hazırladı. Kore Merkez Bankası; Kore Borsası (KRX), Kore Menkul Kıymetler Saklama Kuruluşu (KSD) ve ülkenin en büyük iki metal izabe şirketinden biri olan LS MnM ile ortak bir sistem kurdu.

Yeni sistemle, Güney Kore’de üretilen ancak iç piyasada tüketilmeyerek ihracata yönlendirilen altının bir bölümünün tezgahüstü piyasada satın alınması amaçlanıyor.

REZERVLERDE 104,4 TON ALTIN BULUNUYOR

Dünya Altın Konseyi verilerine göre Kore Merkez Bankası’nın altın rezervi 2 Temmuz 2026 itibarıyla 104,4 ton seviyesinde bulunuyordu.

Aralık ayında planlanan 1 tonluk alımın gerçekleşmesi halinde, bankanın 13 yıllık aranın ardından yeniden fiziki altın piyasasına dönmesi dikkat çeken bir adım olacak.

