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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 12:07

Zenginler parasına para kattı: 137 bin hanenin serveti 28 trilyon dolara çıktı

ABD’de servet dağılımındaki fark giderek büyüyor. Ülkenin en zengin yüzde 0,1’lik kesiminin toplam serveti 2019 sonundan bu yana iki katından fazla artarak yaklaşık 28 trilyon dolara ulaştı. En yoksul yüzde 50’nin toplam servetten aldığı pay ise yalnızca yüzde 2,3’te kaldı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Zenginler parasına para kattı: 137 bin hanenin serveti 28 trilyon dolara çıktı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 12:07

ABD’de en zenginlerle toplumun geri kalanı arasındaki servet farkı son yıllarda daha da açıldı. The Wall Street Journal’ın (WSJ), () verilerine dayandırdığı analizine göre, ülkenin en zengin yüzde 0,1’lik kesiminin toplam serveti 2019 sonundan bu yana iki katından fazla arttı. Yaklaşık 137 bin haneden oluşan bu küçük grup, bugün yaklaşık 28 trilyon dolarlık serveti kontrol ediyor. Bu rakam, ABD’nin yaklaşık 186 trilyon dolarlık toplam servetinin yüzde 15’ine karşılık geliyor.

Zenginler parasına para kattı: 137 bin hanenin serveti 28 trilyon dolara çıktı

SERVET ARTIŞININ LOKOMOTİFİ BORSA OLDU

WSJ’nin analizine göre en zengin yüzde 0,1’lik kesimin diğer varlıklı gruplardan belirgin biçimde ayrışması özellikle Kovid-19 salgınının başladığı dönemde hız kazandı. Haziran sonuna kadar geçen sürede grubun toplam serveti yaklaşık 14,5 trilyon dolar arttı. Bu artışın yaklaşık 10 trilyon dolarlık bölümünün hisse senetleri ve yatırım fonlarından gelmesi dikkat çekti.

En zengin yüzde 0,1’lik kesimde hane başına düşen ortalama servet ise 200 milyon doların üzerinde. Fed’in ayrıntılı verilerine göre bu gruba girebilmek için gereken servet eşiği 2022’de 45,8 milyon dolar seviyesindeydi. Grubun servetinin o tarihten bu yana yaklaşık yüzde 50 yükselmesi nedeniyle söz konusu sınırın da önemli ölçüde yukarı çıktığı belirtiliyor.

Zenginler parasına para kattı: 137 bin hanenin serveti 28 trilyon dolara çıktı

S&P 500 YÜKSELDİ, SERVETLERİNE 4 TRİLYON DOLAR DAHA EKLENDİ

Borsadaki güçlü seyir de bu servet artışında büyük rol oynadı. 30 Haziran’da sona eren bir yıllık dönemde S&P 500 yaklaşık yüzde 21 yükseldi. Aynı dönemde en zengin yüzde 0,1’lik kesimin borsadaki değer artışından yaklaşık 4 trilyon dolarlık yeni servet elde ettiği hesaplandı. En zengin yüzde 10’luk kesimin geri kalanının serveti de aynı dönemde 38,2 trilyon dolar arttı. Ancak burada önemli bir fark var: Bu kazanç yaklaşık 100 kat daha fazla haneye dağıldı.

Zenginler parasına para kattı: 137 bin hanenin serveti 28 trilyon dolara çıktı

EN YOKSUL YÜZDE 50’NİN PAYI YALNIZCA YÜZDE 2,3

Tablonun diğer tarafında ise ABD nüfusunun en yoksul yüzde 50’lik kesimi bulunuyor. Bu grubun toplam serveti yaklaşık 4 trilyon dolar seviyesinde. Yükselen konut fiyatları ve salgın döneminde verilen devlet destekleri sayesinde yüzdesel olarak en yüksek servet artışını kaydeden kesim de yine bu grup oldu.

Ancak aradaki uçurum hâlâ oldukça büyük. En yoksul yüzde 50’de hane başına düşen ortalama servet yaklaşık 63 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Bu kesimin ABD’nin toplam servetinden aldığı pay ise yalnızca yüzde 2,3. Böylece en zengin yüzde 0,1’lik kesimde yer alan ortalama bir hanenin serveti, en yoksul yüzde 50’deki ortalama bir hanenin servetinin 3 binden fazla katına ulaşıyor.

Zenginler parasına para kattı: 137 bin hanenin serveti 28 trilyon dolara çıktı

ZENGİNLERİN GELİRİNDE İŞLETMELER VE SERMAYE KAZANÇLARI ÖNE ÇIKIYOR

Ekonomi profesörleri Owen Zidar ve Eric Zwick’in analizine göre, en zengin yüzde 0,1’lik kesimin gelir kaynakları da toplumun geri kalanından belirgin biçimde ayrılıyor. Bu gruptakilerin yüzde 37’si gelirinin büyük bölümünü işletmelerden elde ediyor. Yüzde 26’sının temel gelir kaynağını ise sermaye kazançları oluşturuyor.

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#Fed
#abd merkez bankası
#S&p 500
#The Wall Street Journal
#Owen Zidar
#Ekonomi
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