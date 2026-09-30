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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:57

Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST Güneydoğu'da önemli mesajlar: "Teknoloji refah için en güçlü araçtır"

Son dakika haberi: TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda başlayan TEKNOFEST Güneydoğu'da önemli mesajlar verdi. Dünyaya çok daha fazla yüksek teknoloji ihraç etmek istediklerini söyleyen Bayraktar, "Teknoloji üretim gücüdür, istihdamdır, ihracattır. Teknoloji toplumların refahı için en güçlü araçtır" dedi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:57

Yönetim Kurulu Başkanı , GAP Havalimanı'nda başlayan TEKNOFEST Güneydoğu'da açıklamalarda bulundu. Milli teknoloji hamlesinin yalnızca gökyüzünde değil; tarlada, fabrikada, hastanede ve üretimin tam kalbinde olduğunu belirten Bayraktar, dünyaya çok daha fazla yüksek teknoloji ihraç etmek ve daha fazla küresel marka çıkarmak istediklerini ifade etti.

HABERİN ÖZETİ

Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST Güneydoğu'da önemli mesajlar: "Teknoloji refah için en güçlü araçtır"

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda başlayan TEKNOFEST Güneydoğu'da milli teknoloji hamlesi ve teknolojinin hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Selçuk Bayraktar, milli teknoloji hamlesinin yalnızca gökyüzünde değil; tarlada, fabrikada, hastanede ve üretimin tam kalbinde olduğunu belirtti.
Dünyaya çok daha fazla yüksek teknoloji ihraç etmek ve daha fazla küresel marka çıkarmak istediklerini ifade etti.
Meselenin yapay zekanın ne kadar güçlendiği değil, bu güce hangi ahlak ve vicdanın yön vereceği olduğunu, teknolojiyi insanlığın faydasına kullanmak istediklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, T3 Vakfına, valiliğe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve gönüllülere teşekkürlerini iletti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Önemli olanın yapay zekanın ne kadar güçlendiği değil, bu güce hangi ahlak ve vicdanın yön vereceği olduğunu dikkat çeken Bayraktar, teknolojiyi insanlığın faydasına kullanmak istediklerini vurguladı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar "TEKNOFEST bir özgüven devrimidir, 'biz yapamayız' diyen anlayışa başkaldırıdır. Taklitçiliğe, öğrenilmiş çaresizliğe itirazdır. İşte TEKNOFEST gençliği o zihniyete bu meydandan haykırıyor: Biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız" dedi.

"ÖZGÜVEN ÜRETİMİ BESLER, ÜRETİM TEKNOLOJİYİ BÜYÜTÜR"

Bayraktar'ın konuşmasından satır başları:

"Özgüven üretimi besler, üretim teknolojiyi büyütür. Teknoloji de bağımsızlığının bağımsızlığımızın zeminini güçlendirir. İşte milli teknoloji hamlesi bunun için var. Milli teknoloji hamlesi yalnızca gökyüzünde değildir. 

Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST Güneydoğu'da önemli mesajlar: "Teknoloji refah için en güçlü araçtır"

"TEKNOLOJİ ÜRETİM GÜCÜDÜR, İSTİHDAMDIR, İHRACATTIR"

Tarladadır, fabrikadadır, labrotardadır, hastanededir, atölyededir, üniversitededir. Üretim ve ekonominin tam kalbindedir. Teknoloji üretim gücüdür, istihdamdır, ihracattır. Teknoloji toplumların refahı için en güçlü araçtır. Bugün bir tek nefes projesi doğuyor, yarın girişim oluyor.

Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST Güneydoğu'da önemli mesajlar: "Teknoloji refah için en güçlü araçtır"

"DAHA FAZLA KÜRESEL MARKA ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Dünyaya çok daha fazla yüksek teknoloji ihraç etmek istiyoruz. Daha fazla küresel marka çıkarmak istiyoruz. Her alanda kendi teknolojimizi geliştirmek istiyoruz. Geleceğin güçlü ekonomileri bilgiyi ürüne, teknolojiyi değere ve küresel markalarını üreten ekonomiler olacak.

Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST Güneydoğu'da önemli mesajlar: "Teknoloji refah için en güçlü araçtır"

"DÜNYA CANAVARLIĞIN HAKİM OLMAYA ÇALIŞTIĞI KARANLIK BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

Mesele yapay zekanın ne kadar güçlendiği değil, bu güce hangi ahlakın, hangi vicdanın yön vereceğidir. Gayemiz teknolojiyi geliştirmekten de öte, ona nasıl bir ruh, nasıl bir istikamet vereceğimizdir. Dünya bugün canavarlığın hakim olmaya çalıştığı karanlık bir dönemden geçiyor. Teknolojinin gücü karanlık amaçları için kullanılıyor. Bizler teknolojiyi insanlığın faydasına kullanmak istiyoruz. 

Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST Güneydoğu'da önemli mesajlar: "Teknoloji refah için en güçlü araçtır"

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUM"

Tam bağımsız Türkiye iradesiyle yolumuzu aydınlatan sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. TEKNOFEST Güneydoğu'nun gerçekleşmesinde emeği geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. T3 Vakfımızda emek veren, gayret gösteren tüm yol arkadaşlarımıza, bizlere kucak açan valiliğimize, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'mize, tüm paydaşlarımıza ve yürütücülerimize gece gündüz sahadan ayrılmadan fedakar gönüllerimize yürekten teşekkür ediyorum"

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#Şanlıurfa
#Selçuk Bayraktar
#Teknofest
#sanayi ve teknoloji bakanlığı
#Teknofest Güneydoğu
#Teknoloji
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