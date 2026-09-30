Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin test sonucu belli oldu: Biri pozitif biri negatif Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında, Afra Saraçoğlu'nun test sonucunun pozitif, Aras Bulut İynemli'nin ise negatif çıktığı açıklandı. Afra Saraçoğlu'nun saçında kokain tespit edildi. Aras Bulut İynemli'nin uyuşturucu test sonucu negatif çıktı. Hasan Şaş'ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç örneklerinde ise hem kodein hem de kokain bulundu. Yağız Sabuncuoğlu'nun uyuşturucu test sonucu negatif çıktı. Soruşturma kapsamında daha önce çok sayıda isme gözaltı ve adli işlem uygulanmıştı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sanat ve spor dünyasından bazı isimlerin test sonuçları belli oldu.

AFRA SARAÇOĞLU VE ARAS BULUT İYNEMLİ

Hasan Şaş ve Yağız Sabuncuoğlu'nun uyuşturucu test sonuçlarının açıklanmasının ardından Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu açıklandı.

BİRİ NEGATİF BİRİ POZİTİF

Afra Saraçoğlu’nun saçında “kokain” çıkarken, Aras Bulut İynemli’nin test sonucu ise negatif çıktı.

Hasan Şaş'ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç örneklerinde ise hem kodein hem de kokain tespit edildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun ise uyuşturucu test sonucunun negatif olduğu açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında eylül ayında sanat, medya ve spor dünyasından çok sayıda isim hakkında gözaltı ve adli işlem gerçekleştirilmişti.

Aras Bulut İynemli'nin de aralarında bulunduğu bazı isimler, Adli Tıp Kurumu'nda biyolojik örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Saraçoğlu ise yurt dışındaki programını tamamlayarak Türkiye'ye dönmesinin ardından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış, adli işlemlerinin tamamlanması sonrasında serbest bırakılmıştı.