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Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:46

Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin test sonucu belli oldu: Biri pozitif biri negatif

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:46

tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin test sonucu belli oldu: Biri pozitif biri negatif

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında, Afra Saraçoğlu'nun test sonucunun pozitif, Aras Bulut İynemli'nin ise negatif çıktığı açıklandı.
Afra Saraçoğlu'nun saçında kokain tespit edildi.
Aras Bulut İynemli'nin uyuşturucu test sonucu negatif çıktı.
Hasan Şaş'ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç örneklerinde ise hem kodein hem de kokain bulundu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun uyuşturucu test sonucu negatif çıktı.
Soruşturma kapsamında daha önce çok sayıda isme gözaltı ve adli işlem uygulanmıştı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin test sonucu belli oldu: Biri pozitif biri negatif

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sanat ve spor dünyasından bazı isimlerin test sonuçları belli oldu.

AFRA SARAÇOĞLU VE ARAS BULUT İYNEMLİ

Hasan Şaş ve Yağız Sabuncuoğlu'nun uyuşturucu test sonuçlarının açıklanmasının ardından ve ’nin uyuşturucu test sonucu açıklandı.

Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin test sonucu belli oldu: Biri pozitif biri negatif

BİRİ NEGATİF BİRİ POZİTİF

Afra Saraçoğlu’nun saçında “kokain” çıkarken, Aras Bulut İynemli’nin test sonucu ise negatif çıktı.

Hasan Şaş'ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç örneklerinde ise hem kodein hem de kokain tespit edildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun ise uyuşturucu test sonucunun negatif olduğu açıklandı.

Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin test sonucu belli oldu: Biri pozitif biri negatif

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında eylül ayında sanat, medya ve spor dünyasından çok sayıda isim hakkında gözaltı ve adli işlem gerçekleştirilmişti.

Aras Bulut İynemli'nin de aralarında bulunduğu bazı isimler, Adli Tıp Kurumu'nda biyolojik örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Saraçoğlu ise yurt dışındaki programını tamamlayarak Türkiye'ye dönmesinin ardından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış, adli işlemlerinin tamamlanması sonrasında serbest bırakılmıştı.

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ETİKETLER
#afra saraçoğlu
#Aras Bulut İynemli
#Yağız Sabuncuoğlu
#hasan şaş
#Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
#Gündem
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