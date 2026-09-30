Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin test sonucu belli oldu: Biri pozitif biri negatif

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UYGULAMALAR
İstanbul
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşandı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sanat ve spor dünyasından bazı isimlerin test sonuçları belli oldu.
Hasan Şaş ve Yağız Sabuncuoğlu'nun uyuşturucu test sonuçlarının açıklanmasının ardından Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu açıklandı.
Afra Saraçoğlu’nun saçında “kokain” çıkarken, Aras Bulut İynemli’nin test sonucu ise negatif çıktı.
Hasan Şaş'ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç örneklerinde ise hem kodein hem de kokain tespit edildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun ise uyuşturucu test sonucunun negatif olduğu açıklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında eylül ayında sanat, medya ve spor dünyasından çok sayıda isim hakkında gözaltı ve adli işlem gerçekleştirilmişti.
Aras Bulut İynemli'nin de aralarında bulunduğu bazı isimler, Adli Tıp Kurumu'nda biyolojik örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Saraçoğlu ise yurt dışındaki programını tamamlayarak Türkiye'ye dönmesinin ardından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış, adli işlemlerinin tamamlanması sonrasında serbest bırakılmıştı.