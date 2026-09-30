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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 15:21

Ekim ayında havalar nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı: Bu kez tablo farklı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ekim ayına ilişkin sıcaklık ve yağış haritalarını yayımladı. Yapılan değerlendirmelerde, yeni ayla birlikte hava sıcaklıkların Türkiye genelinde artacağı, yağışların da kuvvetleneceği bildirildi. İşte ekim ayında beklenen hava durumu...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 15:21

Sonbahara giriş yapılmasıyla birlikte hava sıcaklıkları düşüşe geçti, sağanak yağışlar artış gösterdi. Eylül ayının başından beri etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak yağış adeta kış provası yaparken, 'nden ekim ayına ilişkin sağanak ve sıcaklık değerlendirmesi geldi.  

HABERİN ÖZETİ

Ekim ayında havalar nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı: Bu kez tablo farklı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde ekim ayında beklenen yağış ve sıcaklıkları açıkladı.
Türkiye genelinde yağışların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.
Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredecek.
Diğer bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Ekim ayı boyunca yağışların yer yer kuvvetleneceği belirtildi.
Vatandaşların olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Ekim ayında havalar nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı: Bu kez tablo farklı

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK 

Yayımlanan 2 haritaya göre; genelinde yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Sıcaklıklarda ise bölge bölge farklılıklar dikkat çekiyor. 

Ekim ayında havalar nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı: Bu kez tablo farklı

'nın doğusu, Kuzey 'nin iç kesimleri, 'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların normallerin 0,5 ila 1 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

BölgeBeklenen Sıcaklık Durumu
Marmara'nın Doğusu, Kuzey Ege’nin İç Kesimleri, İç Anadolu’nun Kuzey ve Doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun Kuzey KesimleriMevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde
Doğu Anadolu’nun Güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun DoğusuMevsim normalleri civarında
Diğer BölgelerMevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde

EKİM AYI BOYUNCA SAĞANAKLAR KUVVETLENİYOR

Yayımlanan yağış haritasına göre, ekim ayında ülke genelinde yağış miktarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi. Yağışların yer yer kuvvetleneceği bildirilirken, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ekim ayında havalar nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı: Bu kez tablo farklı
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#Türkiye
#Ege
#meteoroloji genel müdürlüğü
#marmara
#İç Anadolu
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