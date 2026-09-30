Sonbahara giriş yapılmasıyla birlikte hava sıcaklıkları düşüşe geçti, sağanak yağışlar artış gösterdi. Eylül ayının başından beri etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak yağış adeta kış provası yaparken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ekim ayına ilişkin sağanak ve sıcaklık değerlendirmesi geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ekim ayında havalar nasıl olacak? Meteoroloji bölge bölge açıkladı: Bu kez tablo farklı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde ekim ayında beklenen yağış ve sıcaklıkları açıkladı. Türkiye genelinde yağışların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredecek. Diğer bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Ekim ayı boyunca yağışların yer yer kuvvetleneceği belirtildi. Vatandaşların olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Yayımlanan 2 haritaya göre; Türkiye genelinde yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Sıcaklıklarda ise bölge bölge farklılıklar dikkat çekiyor.

Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların normallerin 0,5 ila 1 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Bölge Beklenen Sıcaklık Durumu Marmara'nın Doğusu, Kuzey Ege’nin İç Kesimleri, İç Anadolu’nun Kuzey ve Doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun Kuzey Kesimleri Mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde Doğu Anadolu’nun Güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun Doğusu Mevsim normalleri civarında Diğer Bölgeler Mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde

EKİM AYI BOYUNCA SAĞANAKLAR KUVVETLENİYOR

Yayımlanan yağış haritasına göre, ekim ayında ülke genelinde yağış miktarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi. Yağışların yer yer kuvvetleneceği bildirilirken, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.