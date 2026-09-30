Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 25 Eylül'de sona eren haftaya ilişkin mortgage başvuru verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 6 azaldı.

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HABERİN ÖZETİ ABD'de konut kredisi faizi fırladı! 30 yıl vadeli mortgage 2 yılın zirvesinde Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, faiz oranlarındaki artış nedeniyle mortgage başvuruları geçen hafta hem konut satın alma hem de yeniden finansman alanlarında azaldı. Mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 6 azaldı. Konut satın almaya yönelik mortgage başvuruları yüzde 4, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 9 geriledi. 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 7,12'den 7,3'e yükseldi. 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,43'ten 6,56'ya çıktı. MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, faizlerin yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesine çıktığını belirtti.

Bu dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre konut satın almaya yönelik mortgage başvuruları yüzde 4, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 9 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,12'den 7,3'e yükseldi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,43'ten 6,56'ya çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faizlerinin yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesine çıkarak borçlanmak isteyenleri beklemeye yönelttiğini belirtti.

Gösterge / Veri Türü Önceki Değer Güncel Değer Değişim Oranı / Yönü Konut Satın Alma Mortgage Başvuruları - - %4 Azalış Yeniden Finansman Başvuruları - - %9 Azalış 30 Yıl Vadeli Ortalama Faiz Oranı %7,12 %7,30 0,18 Puan Artış 15 Yıl Vadeli Ortalama Faiz Oranı %6,43 %6,56 0,13 Puan Artış

Ortalama faiz oranının 30 yıl vadeli mortgage için Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktığını kaydeden Kan, faiz oranlarındaki son dönemdeki hızlı yükseliş nedeniyle mortgage başvurularının gerilediğini aktardı.