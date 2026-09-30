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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:54

ABD'de konut kredisi faizi fırladı! 30 yıl vadeli mortgage 2 yılın zirvesinde

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,3'e çıkarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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ABD'de konut kredisi faizi fırladı! 30 yıl vadeli mortgage 2 yılın zirvesinde
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:54

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 25 Eylül'de sona eren haftaya ilişkin mortgage başvuru verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 6 azaldı.

HABERİN ÖZETİ

ABD'de konut kredisi faizi fırladı! 30 yıl vadeli mortgage 2 yılın zirvesinde

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, faiz oranlarındaki artış nedeniyle mortgage başvuruları geçen hafta hem konut satın alma hem de yeniden finansman alanlarında azaldı.
Mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 6 azaldı.
Konut satın almaya yönelik mortgage başvuruları yüzde 4, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 9 geriledi.
30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 7,12'den 7,3'e yükseldi.
15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,43'ten 6,56'ya çıktı.
MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, faizlerin yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesine çıktığını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Bu dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre satın almaya yönelik mortgage başvuruları yüzde 4, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 9 geriledi.

ABD'de konut kredisi faizi fırladı! 30 yıl vadeli mortgage 2 yılın zirvesinde

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama geçen hafta yüzde 7,12'den 7,3'e yükseldi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,43'ten 6,56'ya çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faizlerinin yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesine çıkarak borçlanmak isteyenleri beklemeye yönelttiğini belirtti.

Gösterge / Veri TürüÖnceki DeğerGüncel DeğerDeğişim Oranı / Yönü
Konut Satın Alma Mortgage Başvuruları--%4 Azalış
Yeniden Finansman Başvuruları--%9 Azalış
30 Yıl Vadeli Ortalama Faiz Oranı%7,12%7,300,18 Puan Artış
15 Yıl Vadeli Ortalama Faiz Oranı%6,43%6,560,13 Puan Artış

Ortalama faiz oranının 30 yıl vadeli mortgage için Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktığını kaydeden Kan, faiz oranlarındaki son dönemdeki hızlı yükseliş nedeniyle mortgage başvurularının gerilediğini aktardı.

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ETİKETLER
#konut
#faiz oranı
#Mortgage
#Mortgage Bankalar Birliği
#Joel Kan
#Ekonomi
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