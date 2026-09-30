4 ülkede motosiklet çetesine operasyon: Onlarca kişi yakalandı

Alman polisinin koordinasyonunda, "Cehennem Melekleri" olarak bilinen motosiklet çetesine yönelik Belçika, Almanya, Bulgaristan ve Hollanda'da geniş çaplı operasyon düzenlendi. Yaklaşık bin polisin katıldığı eş zamanlı baskınlarda, çeteyle bağlantılı uluslararası bir kara para aklama ağının hedef alındığı bildirildi.

100'DEN FAZLA NOKTAYA BASKIN

Dört ülkede toplamda 100'den fazla noktaya baskın yapıldığı ve toplamda 71 şüphelinin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Baskınlarda ele geçirilen mal varlıklarının toplam değeri ise 48,6 milyon euro olarak açıklandı.

Alman polisi, yalnızca kendi ülkesinde 100'den fazla adrese baskın yapıldığını doğrularken, Belçika'daki operasyonlar kapsamında da 7 farklı adreste arama gerçekleştirildi.

4 YILLIK ÇALIŞMA

Almanya ve Belçika basını, operasyonun dört yıldır süren bir soruşturmanın sonucu olduğunu bildirdi. Örgütün Avrupa genelinde kara para aklama, yasa dışı ticaret ve organize suç faaliyetleri yürüttüğü iddia edilirken, ele geçirilen mal varlığının örgütün Avrupa'daki finansal kapasitesinin büyüklüğünü göstermesi açısından önemli bir kanıt olduğu değerlendirildi.