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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:45

4 ülkede motosiklet çetesine operasyon: Onlarca kişi yakalandı

Alman polisi koordinasyonunda 4 ülkede operasyon düzenlendi. "Cehennem Melekleri" olarak bilinen motosiklet çetesiyle bağlantılı uluslararası kara para aklama ağı hedef alınırken, 71 kişi gözaltına alındı ve 48,6 milyon euroluk mal varlığına el konuldu.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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4 ülkede motosiklet çetesine operasyon: Onlarca kişi yakalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:45

Alman polisinin koordinasyonunda, "Cehennem Melekleri" olarak bilinen motosiklet çetesine yönelik , , Bulgaristan ve 'da geniş çaplı operasyon düzenlendi. Yaklaşık bin polisin katıldığı eş zamanlı baskınlarda, çeteyle bağlantılı uluslararası bir ağının hedef alındığı bildirildi.

100'DEN FAZLA NOKTAYA BASKIN

Dört ülkede toplamda 100'den fazla noktaya baskın yapıldığı ve toplamda 71 şüphelinin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Baskınlarda ele geçirilen mal varlıklarının toplam değeri ise 48,6 milyon euro olarak açıklandı.

Alman polisi, yalnızca kendi ülkesinde 100'den fazla adrese baskın yapıldığını doğrularken, Belçika'daki operasyonlar kapsamında da 7 farklı adreste arama gerçekleştirildi.

4 ülkede motosiklet çetesine operasyon: Onlarca kişi yakalandı

4 YILLIK ÇALIŞMA

Almanya ve Belçika basını, operasyonun dört yıldır süren bir soruşturmanın sonucu olduğunu bildirdi. Örgütün Avrupa genelinde kara para aklama, yasa dışı ticaret ve organize suç faaliyetleri yürüttüğü iddia edilirken, ele geçirilen mal varlığının örgütün Avrupa'daki finansal kapasitesinin büyüklüğünü göstermesi açısından önemli bir kanıt olduğu değerlendirildi.

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#Hollanda
#Belçika
#Almanya
#Kara Para Aklama
#Cehennem Melekleri
#Dünya
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