Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 04:53
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 04:53

Donald Trump sinyali verdi: Dizel ihracatına yasak yolda

ABD Başkanı Donald Trump, dizel ihracatının yasaklanması seçeneğini değerlendirdiğini ancak bunun benzin fiyatları üzerinde olumsuz etkisinin olabileceğini belirtti.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Donald Trump sinyali verdi: Dizel ihracatına yasak yolda
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 04:53
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 04:53

ABD Başkanı , 'da Güney Kore'nin ABD'deki enerji projelerine yönelik yatırımlarına ilişkin yaptığı duyurunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dizel ihracatının yasaklanmasına karar verip vermediği sorulan Trump, bu konuyu düşündüğünü, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve İçişleri Bakanı Doug Burgum ile konuyu sık sık görüştüğünü söyledi.

Trump, Wright ve Burgum'un böyle bir yasağın dizel fiyatlarına yardımcı olacağını ancak diğer bazı ürünlerin fiyatlarını artırabileceğini düşündüklerini aktardı.

ABD Başkanı Trump, "Bence iyi bir noktadayız çünkü petrol fiyatları düşmeye başlayacak. Şu anda Hürmüz Boğazı'ndan çok büyük miktarda petrol çıkıyor." dedi.

Dizel ihracatının yasaklanmasının benzin fiyatları üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini belirten Trump, dizel fiyatlarındaki sorunun Orta Doğu'dan ziyade Rusya'da yaşanan gelişmelerden kaynaklandığını aktardı.

Trump, "Çünkü oradaki dizel rafinerileri oldukça endişe verici bir hızla devre dışı bırakılıyor. Bu yaşanmasaydı bir dizel sorunumuz olmazdı. Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlar dizel açısından gerçekten en büyük sorun oldu." diye konuştu.

"GELECEK HAFTALARDA FİYATLAR DÜŞECEK"

ABD Enerji Bakanı Wright da haftalardır, aylardır her gün bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi. Geçen hafta dizel fiyatlarının düştüğünü belirten Wright, "Gelecek günlerde ve haftalarda fiyatların anlamlı ölçüde düştüğünü göreceğinizi düşünüyorum ve bununla ilgili bazı duyurularımız olacak." dedi.

Wright, Rusya'dan gelen dizelin kaybedilmesi nedeniyle dizel arzında sıkışıklık yaşandığını belirterek, Orta Doğu ve Çin'den gelen dizelde de bazı kayıplar yaşandığını aktardı.

Amerikan rafinerilerinin rekor seviyelerde üretim yaptığına işaret eden Wright, Avrupa'dan piyasaya yeni dizel arzının geleceğine ilişkin duyurular yapılacağını, bunun da dizel fiyatlarını anlamlı ölçüde aşağı çekeceğini ifade etti.

DİZEL FİYATİ REKOR KIRDI

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaştı. Motorinin ortalama galon fiyatı, 30 Eylül itibarıyla 6,41 dolar olarak kaydedildi.

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#donald trump
#Beyaz Saray
#Doug Burgum
#Dizel Ihracatı
#Chris Wright
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.