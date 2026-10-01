Ajet'in Londra Stansted-Sabiha Gökçen seferindeki bir uçakta şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yolculuk sırasında taşkınlık çıkaran bir yolcu, kendisine müdahale eden kabin memuru ve bir yolcuya saldırdı.

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HABERİN ÖZETİ Ajet uçağında akılalmaz olay: Alkollü yolcu kabin memurunu ısırdı AJet'in Londra Stansted-Sabiha Gökçen seferini yapan uçağında taşkınlık çıkaran alkollü bir yolcu, kabin memuru ve bir yolcuyu ısırarak yaraladı. VF-1990 sayılı seferde yabancı uyruklu ve alkollü yolcu, yanında oturan kadın yolcuyu rahatsız etti. Kabin ekibinin müdahalesine ve uyarılara rağmen taşkınlığını sürdüren yolcu, bir kabin memurunu ve bir yolcuyu ısırarak yaraladı. Olay üzerine yolcuya uçuş güvenliği prosedürü uygulandı. Uçak indikten sonra saldırgan yolcu kolluk görevlilerince gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan yolcu ve kabin memuru şahıstan şikayetçi oldu. AJet, saldırgan yolcuyu kara listeye alarak uçuşlarından menetti.

ALKOLLÜ ŞAHIS ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Yaşanan olayla ilgili AJet'ten açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamada, Londra Stansted-Sabiha Gökçen seferini yapan VF-1990 sayılı uçakta yabancı uyruklu alkollü bir yolcunun taşkınlık çıkardığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

KABİN MEMURU VE YOLCUYU ISIRDI

"Yanında oturan kadın yolcumuza rahatsızlık veren alkollü yolcuya kabin ekibimiz müdahale etmiştir. Söz konusu yolcu, uyarılara rağmen taşkınlığını sürdürmüştür. Alkollü yolcu, kendisine müdahale eden kabin memurumuzu ve bir yolcuyu ısırarak yaralamıştır. Bunun üzerine yolcuya uçuş güvenliği prosedürü uygulanmıştır."

AJET: SALDIRGAN YOLCU KARA LİSTEYE ALINDI

Uçağın inmesinin ardından saldırgan yolcunun uçağa çağrılan kolluk görevlilerince gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, "Saldırıya uğrayan yolcumuz ve kabin memuru arkadaşımız saldırgandan şikayetçi olmuştur. Saldırgan yolcu, şirketimizin uçuş güvenliği politikası gereği kara listeye alınarak uçuşlarımızdan menedilmiştir." ifadelerine yer verildi.