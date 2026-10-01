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Gündem
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 01:30
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 01:37

Ajet uçağında akılalmaz olay: Alkollü yolcu kabin memurunu ısırdı

Londra-İstanbul seferini yapan Ajet uçağında alkollü bir yolcu, yanında oturan kadın yolcuyu rahatsız ederek taşkınlık çıkardı. Kendisine müdahale eden kabin memuru ve başka bir yolcuyu ısıran şahıs, uçak indikten sonra gözaltına alındı. Ajet, saldırgan yolcunun kara listeye alınarak uçuşlardan men edildiğini duyurdu.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Ajet uçağında akılalmaz olay: Alkollü yolcu kabin memurunu ısırdı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 01:30
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 01:37

'in Londra Stansted-Sabiha Gökçen seferindeki bir uçakta şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yolculuk sırasında taşkınlık çıkaran bir , kendisine müdahale eden ve bir yolcuya saldırdı.

HABERİN ÖZETİ

Ajet uçağında akılalmaz olay: Alkollü yolcu kabin memurunu ısırdı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
AJet'in Londra Stansted-Sabiha Gökçen seferini yapan uçağında taşkınlık çıkaran alkollü bir yolcu, kabin memuru ve bir yolcuyu ısırarak yaraladı.
VF-1990 sayılı seferde yabancı uyruklu ve alkollü yolcu, yanında oturan kadın yolcuyu rahatsız etti.
Kabin ekibinin müdahalesine ve uyarılara rağmen taşkınlığını sürdüren yolcu, bir kabin memurunu ve bir yolcuyu ısırarak yaraladı.
Olay üzerine yolcuya uçuş güvenliği prosedürü uygulandı.
Uçak indikten sonra saldırgan yolcu kolluk görevlilerince gözaltına alındı.
Saldırıya uğrayan yolcu ve kabin memuru şahıstan şikayetçi oldu.
AJet, saldırgan yolcuyu kara listeye alarak uçuşlarından menetti.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

ALKOLLÜ ŞAHIS ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Yaşanan olayla ilgili AJet'ten açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamada, Londra Stansted-Sabiha Gökçen seferini yapan VF-1990 sayılı uçakta yabancı uyruklu alkollü bir yolcunun taşkınlık çıkardığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Ajet uçağında akılalmaz olay: Alkollü yolcu kabin memurunu ısırdı

KABİN MEMURU VE YOLCUYU ISIRDI

"Yanında oturan kadın yolcumuza rahatsızlık veren alkollü yolcuya kabin ekibimiz müdahale etmiştir. Söz konusu yolcu, uyarılara rağmen taşkınlığını sürdürmüştür. Alkollü yolcu, kendisine müdahale eden kabin memurumuzu ve bir yolcuyu ısırarak yaralamıştır. Bunun üzerine yolcuya uçuş güvenliği prosedürü uygulanmıştır."

Ajet uçağında akılalmaz olay: Alkollü yolcu kabin memurunu ısırdı

AJET: SALDIRGAN YOLCU KARA LİSTEYE ALINDI

Uçağın inmesinin ardından saldırgan yolcunun uçağa çağrılan kolluk görevlilerince gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, "Saldırıya uğrayan yolcumuz ve kabin memuru arkadaşımız saldırgandan şikayetçi olmuştur. Saldırgan yolcu, şirketimizin uçuş güvenliği politikası gereği kara listeye alınarak uçuşlarımızdan menedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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#Ajet
#Sabiha Gökçen
#yolcu
#kabin memuru
#Londra Stansted
#Gündem
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