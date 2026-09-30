Fon soruşturmasında adı geçen Tera Yatırım ve Destek Yatırım dahil 5 şirket TMSF'ye devredildi

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İstanbul
Fon soruşturmasıyla gündeme gelen şirketler için önemli bir gelişme yaşandı. Süreçte ismi en çok geçen Tera Yatırım'ın da arasında olduğu kuruluşlar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti.
Kurumdan yapılan açıklamada Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring'in yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesine karar verildiği belirtildi.
BDDK'nın yazılı açıklamasında söz konusu kararların "Kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen süreç ile bağlantılı olarak son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamında kurumumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda" alındığına dikkat çekildi.
BDDK kararında Destek Yatırım Bankası A.Ş.’de nitelikli paya sahip olan Altunç Kumova tarafından
kontrol edilen Destek Finans Faktoring A.Ş.’ye ait yüzde 99,99 oranındaki paylara ilişkin temettü
dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından
kullanılması yer aldı.
Soruşturmada adı geçen bir diğer kuruluş olan Hedef Yatırım Bankası A.Ş. için de nitelikli paya sahip olan Sibel Gökalp’e ait yüzde 10, Namık Kemal Gökalp’e ait yüzde 10, Hedef Holding A.Ş.’ye ait yüzde 41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait yüzde 30 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi.
Tera Yatırım Bankası A.Ş.’de nitelikli paya sahip olan Emre Tezmen'e ait yüzde 95 ve
Oğuz Tezmen’e ait yüzde 0,01 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının
TMSF tarafından kullanılması karalaştırıldı.
Alınan kararlar kapsamında 2 faktoring şirketi de yer aldı. Buna göre Altunç Kumova’nın yüzde 99,99 oranında pay sahibi olduğu Destek Holding A.Ş.’nin Destek Finans Faktoring A.Ş. sermayesindeki yüzde 73,81 oranındaki paylarını 6 ay içinde gerçek veya tüzel kişilere devretmesi kararlaştırıldı.
Ayrıca Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen’in Tera Finans Faktoring A.Ş. sermayesinde sahip oldukları sırasıyla yüzde 53,01 ve yüzde 37 oranındaki paylarını 6 ay içinde gerçek veya tüzel kişilere devretmelerine karar verildi.
BDDK kararında söz konusu süre içinde devre konu paylara düşen oy haklarının TMSF tarafından
kullanılacağı belirtildi.