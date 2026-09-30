Fon soruşturmasıyla gündeme gelen şirketler için önemli bir gelişme yaşandı. Süreçte ismi en çok geçen Tera Yatırım'ın da arasında olduğu kuruluşlar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti.

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HABERİN ÖZETİ Fon soruşturmasında adı geçen Tera Yatırım ve Destek Yatırım dahil 5 şirket TMSF'ye devredildi BDDK, kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen süreç kapsamında aralarında Tera Yatırım'ın da bulunduğu üç yatırım bankası ve iki faktoring şirketinin yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesine karar verdi. Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring'in yönetimleri TMSF'ye devredildi. Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası ve Tera Yatırım Bankası'ndaki ortaklık haklarının (temettü dışındaki) TMSF tarafından kullanılması kararlaştırıldı. Altunç Kumova’nın Destek Holding A.Ş. üzerinden Destek Finans Faktoring A.Ş.'de sahip olduğu yüzde 73,81'lik payı 6 ay içinde devretmesine karar verildi. Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen’in Tera Finans Faktoring A.Ş.’deki sırasıyla yüzde 53,01 ve yüzde 37 oranındaki paylarını 6 ay içinde devretmeleri kararlaştırıldı. Faktoring şirketlerindeki payların devir süreci boyunca devre konu paylara düşen oy hakları TMSF tarafından kullanılacak.

Kurumdan yapılan açıklamada Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring'in yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesine karar verildiği belirtildi.

BDDK'nın yazılı açıklamasında söz konusu kararların "Kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen süreç ile bağlantılı olarak son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamında kurumumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda" alındığına dikkat çekildi.

3 YATIRIM BANKASI TMSF'YE GEÇTİ

BDDK kararında Destek Yatırım Bankası A.Ş.’de nitelikli paya sahip olan Altunç Kumova tarafından

kontrol edilen Destek Finans Faktoring A.Ş.’ye ait yüzde 99,99 oranındaki paylara ilişkin temettü

dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından

kullanılması yer aldı.

Soruşturmada adı geçen bir diğer kuruluş olan Hedef Yatırım Bankası A.Ş. için de nitelikli paya sahip olan Sibel Gökalp’e ait yüzde 10, Namık Kemal Gökalp’e ait yüzde 10, Hedef Holding A.Ş.’ye ait yüzde 41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait yüzde 30 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi.

Tera Yatırım Bankası A.Ş.’de nitelikli paya sahip olan Emre Tezmen'e ait yüzde 95 ve

Oğuz Tezmen’e ait yüzde 0,01 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının

TMSF tarafından kullanılması karalaştırıldı.

2 FAKTORİNG ŞİRKETİ ARTIK TMSF KONTROLÜNDE

Alınan kararlar kapsamında 2 faktoring şirketi de yer aldı. Buna göre Altunç Kumova’nın yüzde 99,99 oranında pay sahibi olduğu Destek Holding A.Ş.’nin Destek Finans Faktoring A.Ş. sermayesindeki yüzde 73,81 oranındaki paylarını 6 ay içinde gerçek veya tüzel kişilere devretmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen’in Tera Finans Faktoring A.Ş. sermayesinde sahip oldukları sırasıyla yüzde 53,01 ve yüzde 37 oranındaki paylarını 6 ay içinde gerçek veya tüzel kişilere devretmelerine karar verildi.

BDDK kararında söz konusu süre içinde devre konu paylara düşen oy haklarının TMSF tarafından

kullanılacağı belirtildi.