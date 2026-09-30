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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:11

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Fon soruşturmasında yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:11

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında adli süreç devam ediyor. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. 

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER 

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener, Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat, polis ekiplerince adliyeye getirildi.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

NE OLMUŞTU?

Fon ve pay piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin soruşturma eylül ayının ortasında hız kazandı. Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül’de tutuklandı.

Takip eden günlerde soruşturmanın kapsamı genişlerken, 18 Eylül itibarıyla toplam 4 şüphelinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı açıklandı.

Sermaye Piyasası Kurulu da 17 Eylül’de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapattı ve toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı. Aynı süreçte SPK, bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ve bu kişiler hakkında işlem yasağı kararı aldı.

Soruşturma 22 Eylül’de de genişledi. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Ayrıca soruşturmayla bağlantılı dokuz şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu bildirildi.

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