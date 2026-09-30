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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:09

7700 ve 7500 kodu ne anlama geliyor? Dubai-Tel Aviv uçağında ne oldu?

Dubai'den Tel Aviv'e gitmek üzere havalanan Flydubai uçağında acil durum alarmı verildi. 150'den fazla İsraillinin bulunduğu belirtilen uçak, Suudi Arabistan hava sahası üzerinde rotasını değiştirdi. Uçağın uçuş takip sistemlerinde önce 7700 acil durum kodunu, ardından bazı sistemlerde 7500 kodunu gönderdiği bildirildi. Peki 7700 ve 7500 kodu ne anlama geliyor? Dubai-Tel Aviv uçağında ne oldu?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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7700 ve 7500 kodu ne anlama geliyor? Dubai-Tel Aviv uçağında ne oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:09

'den 'e gitmek üzere havalanan Flydubai uçağında acil durum alarmı verildi. Uçağın önce 7700 acil durum kodunu, ardından kısa süreliğine 7500 kodunu göndermesi üzerine kaçırılma şüphesi oluşurken, İsrail savaş uçakları da alarma geçti. Ancak İsrail basınında yer alan son bilgilerde olayın uçak kaçırma vakası olmadığı belirtildi.  Peki 7700 ve 7500 kodu ne anlama geliyor?  Dubai-Tel Aviv uçağında ne oldu? 

HABERİN ÖZETİ

7700 ve 7500 kodu ne anlama geliyor? Dubai-Tel Aviv uçağında ne oldu?

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai uçağında acil durum alarmı verilmesi üzerine kaçırılma şüphesi oluştu ancak olay uçak kaçırma vakası değil.
Dubai'den Tel Aviv'e gitmek üzere havalanan Flydubai uçağı, Suudi Arabistan hava sahası üzerindeyken önce 7700, ardından kısa süreliğine 7500 acil durum kodu gönderdi.
7700 kodu genel acil durumu, 7500 kodu ise yasa dışı müdahale veya uçak kaçırma şüphesini ifade etmektedir.
Uçağın kaçırılma vakası olmadığına dair İsrail basınında bilgiler yer aldı.
Olayın nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
7700 ve 7500 kodu ne anlama geliyor? Dubai-Tel Aviv uçağında ne oldu?

DUBAİ-TEL AVİV UÇAĞINDA NE OLDU? 

Flydubai'ye ait FZ1073 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı, Dubai'den Tel Aviv'e gitmek üzere havalandı. Uçakta 150'den fazla İsraillinin bulunduğu bildirildi.

Uçak Suudi Arabistan hava sahası üzerinde ilerlerken acil durum sinyali gönderdi ve rotasını değiştirerek geri dönüş yaptı. Uçuş takip verilerinde uçağın irtifasını da düşürdüğü görüldü.

Yaşanan gelişme üzerine İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının alarma geçtiği bildirildi. Olayın nedenine ilişkin resmi açıklama ise henüz yapılmadı.

7700 ve 7500 kodu ne anlama geliyor? Dubai-Tel Aviv uçağında ne oldu?

7700 SQUAWK KODU NEDİR? 

7700 squawk kodu, uçakların transponder üzerinden hava trafik kontrolüne genel bir acil durum bildirmek için kullandığı uluslararası koddur.

Pilotlar, uçakta teknik bir sorun, tıbbi acil durum veya başka bir nedenle acil yardım gerektiğinde 7700 kodunu aktive edebilir. Dolayısıyla 7700 kodunun kullanılması tek başına uçak kaçırıldığı anlamına gelmez.Havacılık kurallarında da 7700 genel acil durum kodu olarak tanımlanıyor.

7500 SQUAWK KODU NE ANLAMA GELİR?

Havacılıkta 7500 kodu, uçağın yasa dışı müdahaleye maruz kaldığını, başka bir ifadeyle uçak kaçırma şüphesi bulunduğunu belirtmek için kullanılıyor.

Uluslararası havacılık kurallarında 7500 kodu, uçağa yönelik “unlawful interference” yani yasa dışı müdahalenin göstergesi olarak tanımlanıyor.

Bu olayda ise bazı uçuş takip sistemlerinde uçağın önce 7700, daha sonra 7500 kodunu gönderdiği bildirildi. Ancak bu durum tek başına uçakta kesin olarak kaçırılma gerçekleştiğini kanıtlamıyor. Yetkililerin ve havayolu şirketinin yapacağı açıklamalar olayın nedenini netleştirecek.

7700 ve 7500 kodu ne anlama geliyor? Dubai-Tel Aviv uçağında ne oldu?

UÇAK KAÇIRILDI MI? İSRAİL BASININDAN AÇIKLAMA

Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağının acil durum sinyali vermesi kısa süreli paniğe neden oldu. Uçuş takip verilerine göre uçak, Suudi Arabistan hava sahası üzerindeyken önce 7700, ardından 7500 squawk kodunu gönderdi. 7700 genel acil durum anlamına gelirken, 7500 kodu uçak kaçırma veya yasa dışı müdahale şüphesini ifade ediyor. 

İsrail savaş uçaklarının alarma geçmesinin ardından gelişme yakından takip edilirken, İsrail basınında olayın uçak kaçırma olmadığı yönünde bilgiler paylaşıldı. İlk haberlerde 150'den fazla İsraillinin bulunduğu belirtilen uçağın neden acil durum kodlarını aktive ettiği konusunda ise resmi açıklama bekleniyor.

'PİLOTLAR KAVGA ETTİ' İDDİASI

İsrail Başbakanı Sözcüsü, olayın bir kaçırılma vakası olmadığını bildirdi. İsrail basınında yer alan bilgilere göre ise pilotların kendi aralarında kavga ettiği bu yüzden alarm verildiği belirtildi.

 

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ETİKETLER
#Dubai
#tel aviv
#İsrail Hava Kuvvetleri
#Flydubai
#7700 Kodu
#7500 Kodu
#7700
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