CHP'de hareketli saatler! 5 belediye başkanına ihraç kararı

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İstanbul
Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli saatler yaşanıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin başlattığı disiplin süreci devam ediyor.
İstanbul'da Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ile Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin; Antalya'da Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti.
İhraç kararı belediye başkanlarının geçtiğimiz günlerde Yeni Parti kongresine katılması gerekçesiyle verildi.