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Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 17:58

CHP'de hareketli saatler! 5 belediye başkanına ihraç kararı

Son dakika haberi: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP); Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer, Konyaaltı ve Alanya belediye başkanlarını ihraç etti. İhraç kararının başkanların yeni Parti kongresine katılması gerekçesiyle verildiği öğrenildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
CHP'de hareketli saatler! 5 belediye başkanına ihraç kararı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 17:58

'nde hareketli saatler yaşanıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin başlattığı disiplin süreci devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ

CHP'de hareketli saatler! 5 belediye başkanına ihraç kararı

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
CHP'de İstanbul'un üç belediye başkanı, Yeni Parti kongresine katıldıkları gerekçesiyle partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin kesin ihraç talebiyle disipline verildi.
İhraç sevkine gerekçe olarak belediye başkanlarının geçtiğimiz günlerde Yeni Parti kongresine katılması gösterildi.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
CHP'de hareketli saatler! 5 belediye başkanına ihraç kararı

5 BELEDİYE BAŞKANINA İHRAÇ KARARI

İstanbul'da Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ile Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin; Antalya'da Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti.

CHP'de hareketli saatler! 5 belediye başkanına ihraç kararı

GEREKÇE DE BELLİ OLDU

İhraç kararı belediye başkanlarının geçtiğimiz günlerde Yeni Parti kongresine katılması gerekçesiyle verildi.

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ETİKETLER
#Kadıköy
#Cumhuriyet Halk Partisi
#Alper Yeğin
#Mesut Kösedağ
#Oktay Aksu
#Politika
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