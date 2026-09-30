Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli saatler yaşanıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin başlattığı disiplin süreci devam ediyor.

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HABERİN ÖZETİ CHP'de hareketli saatler! 5 belediye başkanına ihraç kararı CHP'de İstanbul'un üç belediye başkanı, Yeni Parti kongresine katıldıkları gerekçesiyle partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin kesin ihraç talebiyle disipline verildi. İhraç sevkine gerekçe olarak belediye başkanlarının geçtiğimiz günlerde Yeni Parti kongresine katılması gösterildi.

5 BELEDİYE BAŞKANINA İHRAÇ KARARI

İstanbul'da Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ile Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin; Antalya'da Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti.

GEREKÇE DE BELLİ OLDU

İhraç kararı belediye başkanlarının geçtiğimiz günlerde Yeni Parti kongresine katılması gerekçesiyle verildi.