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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 00:51
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 01:08

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Yazıcı'ya yurt dışına çıkış yasağı verildi

Fon soruşturması kapsamında ifadesi alınan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Yazıcı'ya yurt dışına çıkış yasağı verildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 00:51
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 01:08

'nın '' kapsamında bugün ifadesi alınan Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında yalnızca yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Yazıcı'ya yurt dışına çıkış yasağı verildi

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturması kapsamında ifadesi alınan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Mustafa Yazıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'fon soruşturması' kapsamında bugün ifade verdi.
Mustafa Yazıcı'nın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu olduğu belirtildi.
Yazıcı hakkında yalnızca yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Edinilen bilgilere göre, fon soruşturması kapsamında bugün ifadesi alınan Mustafa Yazıcı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Yazıcı hakkında uygulanan tedbirin yalnızca yurt dışına çıkış yasağı olduğu belirtildi.

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#AK Parti
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Hayati Yazıcı
#Fon Soruşturması
#Mustafa Yazıcı
#Gündem
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