Suriye'de otobüse silahlı saldırı: 7 ölü, 4 yaralı

Suriye’nin Humus kentindeki Misyaf Köprüsü’nde bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi. Humus Sağlık Müdürlüğünden bir kaynak saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırı sonucunda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığını bildirildi. Sağlık Müdürlüğü yetkilisi yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtti.

Saldırının kim veya kimler tarafından düzenlediği henüz bilinmiyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.