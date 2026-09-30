Suriye'de otobüse silahlı saldırı: 7 ölü, 4 yaralı

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İstanbul
Suriye’nin Humus kentindeki Misyaf Köprüsü’nde bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi. Humus Sağlık Müdürlüğünden bir kaynak saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Saldırı sonucunda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığını bildirildi. Sağlık Müdürlüğü yetkilisi yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtti.
Saldırının kim veya kimler tarafından düzenlediği henüz bilinmiyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.