MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Ankara, bugün kritik bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı saat 17.20 sularında başladı. Toplantıda Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren iç ve dış gelişmeler masada olacak.

BAŞ GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Toplantıda devam eden Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum ve sürecin ilerlemesi yakından değerlendirilecek.

ABD-İRAN GERİLİMİ VE BÖLGESEL GELİŞMELER

Türkiye'nin çevresinde yaşanan bölgesel gelişmelerin de kritik toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. Bu kapsamda ABD-İran gerilimi ve savaşta gelinen son durum da ele alınacak.