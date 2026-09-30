İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması kapsamında eski Süper Lig yardımcı hakemi Ali Tuna'nın 15 Eylül 2025 tarihinde verdiği ifade ortaya çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi ortaya çıktı! "Kız arkadaş" detayı ile Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar sözleri dikkati çekti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması kapsamında eski Süper Lig yardımcı hakemi Ali Tuna, hakemliğe dönüş sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla savcılığa ifade verdi. Ali Tuna, 26 Ağustos 2025 tarihindeki kural yorumu sınavında usulsüzlük yapıldığını ve sınav evrakının kriminal incelemeye gönderilmesini talep etti. Tuna, MHK Üyesi Ali Zağlı ve Eğitim Departmanı sorumlusu Sebahattin Şahin'in kendisini sınavdan başarısız saydığını ve Şahin'in 'Emir büyük yerden' dediğini iddia etti. MHK üyesi Yunus Yıldırım'ın 14 Nisan 2022'de kendisinden kız arkadaşının özel hayatıyla ilgili bilgi istediğini ve bu talebi reddettiği için husumet gördüğünü öne sürdü. Eski TFF Hakem İşleri Müdürü çalışanı Eren Acar'ın, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bazı hakemlerin notlarını değiştirdiğini ve Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar'ın talimatıyla hakem atamaları yaptığını söylediğini iddia etti. Ali Tuna, Ferhat Gündoğdu, Sebahattin Şahin ve Yunus Yıldırım başta olmak üzere tespit edilecek diğer kişiler hakkında davacı ve şikayetçi olduğunu belirtti.

Ali Tuna, ifadesinde hakemliğe dönüş sürecinde girdiği sınavda usulsüzlük yapıldığını düşündüğünü belirterek sınav evrakının kriminal incelemeye gönderilmesini talep etti. Tuna ayrıca, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MHK üyeleri ve hakemler hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

"SINAV EVRAKIMIN TAMAMEN DEĞİŞTİRİLMİŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ali Tuna, "26 Ağustos 2025 tarihinde Beykoz Riva'da bulunan Hasan Doğan Tesisleri'ne davet edilerek, seminer ve akabinde atletik teste katılmam istenmiştir. Ancak uygulanagelen teamüllere aykırı şekilde tarafıma ve benimle birlikte uzun süreli mazeretten dönen diğer iki arkadaşıma hiçbir zaman uygulanmamış olan 10 soruluk kural yorumu sınavı yapılmış, soruların 4 tanesi eğitimini almadığımız yeni oyun kurallarından seçilmiştir. Buna rağmen soruları cevapladık ve sınav evrakımızı teslim ettik" ifadelerini kullandı.

İfadesinin devamında Tuna, "Sınavdan sonra MHK Üyesi Ali Zağlı, Eğitim Departmanı sorumlusu Sebahattin Şahin'in notunu ileterek şahsımın kural sınavından geçerli bir not alamadığımı, başarısız sayıldığımı ve atletik teste alınmayacağımı bildirmiştir" diye konuştu.

Ali Tuna, sınav evrakının kendisine gösterilmesini istediğini ancak Şahin'in bunu reddettiğini belirterek, "Kendisine yaptığının suç olduğu hususunu üsteleyince Sebahattin Şahin ağzından 'Emir büyük yerden' şeklinde bir söz kaçırarak, bir hukuksuzluğun ve sınav evrakında oynama yapılacağı izlenimini fazlasıyla doğurmuştur" dedi.

Tuna, "Bu nedenle sınav evrakımda resmi belgede tahrifat yapılmış olabileceğini ya da tamamen değiştirilmiş olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle TFF yerleşkesinde bulunan kamera görüntüleri incelenirse gerçekler ortaya çıkacaktır. Şahsımın sınav evrakının kriminal inceleme ve mukayeseye esas olmak üzere TFF'den temin edilmesini ve imza ve yazı örneklerimin alınarak, kriminal incelemeye gönderilmesini talep ediyorum" dedi.

Tuna, 1 Eylül 2025 tarihinde TFF Hakem İşleri Müdürlüğü'ne sınav evrakının bir suretinin gönderilmesi talebiyle dilekçe verdiğini, 5 Eylül 2025 tarihinde ise kendisine imzasız ve fotokopiden oluşan bir sınav belgesi gönderildiğini söyledi. Tuna ifadesinde, "Bana gönderdikleri evrak bana ait değildir. Kim tarafından kaleme alındığını bilmiyorum. Bu ancak şahsımın yazı örnekleri alınarak TFF'nin bana gönderdiği evrakla mukayese edilerek, gerçek ortaya çıkarılabilecek bir durumdur" dedi.

"HAKEMLİK HAYATIMI NOKTALAMAK ZORUNDA BIRAKILDIM"

Ali Tuna, "Sınav evrakım gösterilmeyince ve atletik teste katılmam engellenince başka bir çıkar yol kalmadığı için hakemlik hayatımı noktalamak zorunda bırakıldım. 27 Ağustos 2025 tarihinde de hakemliği istemeyerek de olsa bıraktığımı bildiren dilekçeyi TFF'ye gönderdim. MHK'nin şahsıma karşı olan mobbing ve husumetinin nedeni bir önceki dönemlerine dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"YUNUS YILDIRIM, KIZ ARKADAŞININ HANGİ OTELLERDE KİMLE KALDIĞINI TESPİT ETMEMİ İSTEDİ"

Ali Tuna, MHK'nin kendisine karşı husumetinin önceki döneme dayandığını belirterek, MHK üyesi ve o dönem bölge sorumlusu olan Yunus Yıldırım'ın 14 Nisan 2022 tarihinde kendisinden özel hayatıyla ilgili bir talepte bulunduğunu öne sürdü.

Tuna, "MHK üyesi olan ve o dönem bölge sorumlum olan Yunus Yıldırım, 14 Nisan 2022 günü telefonda benden özel hayatı ile ilgili şahsi bir talepte bulunmuştu. Görevim nedeniyle benden kız arkadaşının hangi otellerde kimle kaldığını tespit etmemi istedi. Ben de bu talebi hukuka aykırı olduğu ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle geri çevirmiştim. Bu telefon konuşması yaşanırken evimdeydim ve yanımda eşim Binnaz Tuna da vardı. Sesi dışarıya hoparlöre verdiğim için eşim Yıldırım'ın talebini duymuştur. Bu olay yaşandıktan sonra Yıldırım şahsıma karşı husumet beslemeye başladı ve MHK'ce şahsıma maç verilmemeye, uzun aralıklarla maç verilmeye devam edildi. Bununla ilgili olarak hakem görevlendirmelerine bakılabilir. Yaptığım sözlü başvurulara karşılık bulamayınca 1 Eylül 2025 tarihinde TFF Hakem İşleri Müdürlüğü'ne sınav evrakımın bir suretinin gönderilmesini talep eden bir dilekçe gönderdim. 4 gün sonra tarafıma imzasız, fotokopiden oluşan ve bana ait olmayan bir sınav belgesi gönderilmiştir. Bununla birlikte sürecin başından beri şüphelerimin ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuşlardır. Bana gönderdikleri evrak bana ait değildir. Kim tarafından kaleme alındığını bilmiyorum" dedi.

"FERHAT GÜNDOĞDU'NUN HAKEM ATAMALARINI ERMAN TOROĞLU VE AHMET ÇAKAR'IN TALİMATI DOĞRULTUSUNDA YAPTIĞINI DUYDUM"

Ali Tuna, yaşadığı sürecin ulusal spor basınına yansımasının ardından 28 Ağustos 2025 tarihinde TFF Hakem İşleri Müdürlüğü'nün eski çalışanı Eren Acar'ın kendisini aradığını belirtti.

Tuna, ifadesinin devamında, "Bu süreçler yaşanırken yaşadığım hadise ulusal spor basınına da düşünce çok kişi şahsımı telefonla aradı. 28 ağustos 2025 günü TFF Hakem İşleri Müdürlüğü'nün eski çalışanı olan Eren Acar, beni arayarak geçmiş olsun ve hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Kendisi ile yaptığımız görüşmede bana Ferhat Gündoğdu'nun çok kez suç işlediğini söyledi. Ben de kendisine Ferhat Gündoğdu hakkında suç duyurusunda bulunacağımı, elindeki bilgi ve belgeleri istedim. Bunun üzerine Acar bana, Gündoğdu'nun 2025 Haziran ayında Riva'da yapılan üst klasman hakem/yardımcı hakem terfi kursunda bazı hakemlerin notlarını değiştirip yükselttiğini, bu şekilde resmi belgelerde oynama ve tahrifat yaptığını, eski hakem ve yorumcular Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar'ın Gündoğdu'yu değişik tarihlerde arayarak maçlara atanacak hakemleri bizzat belirlediklerini ve Gündoğdu'nun da bu taleplere ‘Tabii efendim, not alıyorum' diyerek uyduğunu, hakem atamalarını bu iki hakem eskisinin talimatı doğrultusunda yaptığını duydum. Bu iddia müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik bir eylemdir. Yine bazı kulüp başkanlarının MHK başkanını maçlardan önce arayıp telefonla konuştuğunu, bu ve benzeri taleplerde bulunduğunu, yine hakemleri de sesli FaceTime ve sesli WhatsApp araması üzerinden maçtan önce çok kez aradığını söylemiştir. MHK başkanının sürekli olarak aramalarını normal arama üzerinden yapmaması, yukarıda belirttiğim arama yöntemlerini kullanması hayatın olağan akışına aykırıdır" dedi.

"DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM"

Ali Tuna, FIFA Yardımcı Hakemi Kerem Ersoy'un da kendisini aradığını ve MHK Başkanı'nın mobbingine ve tehditlerine maruz kaldığını ifade ettiğini söyledi. Tuna, Ersoy'un beyanlarına başvurulmasını talep etti. Süper Lig hakemleri Tugay Kaan Numanoğlu ve Burak Şeker'in de kendisini aradığını belirten Tuna, bu kişilerin de MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun kendilerine benzer olaylar yaşattığını ve mobbing uyguladığını söylediklerini aktardı. Tuna, söz konusu kişilerin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

İfadesinin sonunda Tuna, Ferhat Gündoğdu, Sebahattin Şahin, Yunus Yıldırım ve tespit edilecek diğer kişilerden ayrı ayrı davacı ve şikayetçi olduğunu belirtti. Tuna, "Ferhat Gündoğdu'nun resmi belgede tahrifat yaptığı, bazı şahısların yönlendirmesiyle müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik görevi kötüye kullandığı, Sebahattin Şahin'in de sınav sürecinde bana evrakı göstermeyerek ve hukuksuz talimatları uygulayarak suça iştirak ettiği düşünmekteyim" dedi.