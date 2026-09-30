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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 20:21
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 20:21

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili açıklama! "Kasıtlı bir durum söz konusu değil"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 448 yönetici arasında yer alan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında konuşan ve kasıtlı bir durum söz konusu olmadığını söyleyen Ertuğrul Doğan, "Olaylardan önce hesabım kapandı. Böyle bir şey başımıza geldi ve savunmamızı vereceğiz. Art niyeti olan kimse, resmi hesap açıp orada bunlarla uğraşmaz" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili açıklama!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 20:21
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 20:21

(TFF) Hukuk Müşavirliği, ve 'den 448 yöneticiyi "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Disipline sevk edilen isimler arasında TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Kulüpler Birliği Vakfı ve Başkanı Ertuğrul Doğan ile Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal da yer aldı.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilmesinin ardından katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili açıklama! "Kasıtlı bir durum söz konusu değil"

Açık sözlü biri olduğunu ve herkesin kendisini tanıdığını belirten Ertuğrul Doğan, "Daha önce böyle konular gündemde yoktu! TFF daha önce bu konularda bilgilendiriyordu ama yöneticileri bilgilendirmedi. Şunu söylemek isterim, kasıtlı veya herhangi bir durum söz konusu değil. Trabzonspor özelinde konuşacağım: Burada eski ve yeni yönetici arkadaşlarımız var. Hepsi çok düzgün ve karakterli, iyi insanlar. Hepsinin karakterine kefilim." dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili açıklama! "Kasıtlı bir durum söz konusu değil"

Daha önce gerekli makamlara bilgi verdiğini aktaran Doğan, "Bu olaylardan çok daha önce kapanmış hesabım vardı. Bu şirketler, kulüplerin sponsoruydu ve lansmanlar federasyonda yapılıyordu. Kimse buradan böyle bir sıkıntı geleceğini düşünmedi. TFF böyle takdir göstermiş. Saygılıyız, diyecek bir şeyimiz yok. Bir hatamız olduysa affola ama herhangi bir art niyet yoktur. Diğer kulüplerdeki yönetici arkadaşları da tanıyorum. Çok değerli insanlar var. Kimsenin bu konular hakkında bu tarz bir düşüncesi ve beklentisi yoktu. Önceki yıllarda böyle gündemler yoktu ve insanlar hesap açtı. Yıllar öncesine dayanıyor bunlar. Olaylardan önce de hesabım kapandı. Böyle bir şey başımıza geldi ve savunmamızı vereceğiz. Art niyeti olan kimse, resmi hesap açıp orada bunlarla uğraşmaz. Başa gelende hayır vardır diyeceğiz. Türk futbolu adına bu da herkese bir ders olmuş olur, bize de... Herkesin niyeti iyi. Yönetici arkadaşların hepsi bir sürü sıkıntıyla, dertle uğraşıyor. Bu da onlardan bir tanesi oldu. Önümüzde bakıyoruz." dedi.

Ertuğrul Doğan, açıklamasını "Problem yok, TFF'nin de art niyetli olduğunu düşünmek istemiyoruz. Bizim de hatamız var. O prosedürleri daha dikkatli okumak lazım. Bu yöneticilerin hepsi TFF'ye davet edildi. TFF'de çalışan arkadaşlarımız var. Bu markaların isimleri liglere verildi. Keşke böyle bir şey ile gündem meşgul olmasaydı. Biz her zaman doğru bildiğimizi demeye devam edeceğiz. Biz Trabzonspor'un çıkarları için, Türk futbolunun çıkarları için konuşmaya devam edeceğiz. 1 santim bile geri adım yok." sözleriyle tamamladı.

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#trabzonspor
#Süper Lig
#Futbol
#türkiye futbol federasyonu
#profesyonel futbol disiplin kurulu
#1. Lig
#Spor
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