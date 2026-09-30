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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 19:26
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 19:50

TFF'de istifa depremi! Bahis oynama gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Ural Aküzüm istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ve 1. Lig'den 448 yöneticiyi "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk ettiğini açıklamıştı. PFDK'ye sevk edilen isimlerden TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm istifa etti.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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TFF'de istifa depremi! Bahis oynama gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Ural Aküzüm istifa etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 19:26
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 19:50

(TFF) Hukuk Müşavirliği, ve 'den 448 yöneticiyi "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

HABERİN ÖZETİ

TFF'de istifa depremi! Bahis oynama gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Ural Aküzüm istifa etti

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ve 1. Lig'den 448 yöneticiyi bahis oynama gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Bahis soruşturması kapsamında, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de görev almış ve görevde olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 yönetici PFDK'ye sevk edildi.
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal da disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı.
Disipline sevk edilen isimler arasında bulunan TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm istifa etti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Federasyonunca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 30.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

TFF'de istifa depremi! Bahis oynama gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Ural Aküzüm istifa etti

Disipline sevk edilen isimler arasında TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal da yer aldı.

URAL AKÜZÜM İSTİFA ETTİ

TFF Hukuk Müşavirliği'nin "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye gerçekleştirdiği sevklerin ardından önemli bir gelişme yaşandı.

TFF'de istifa depremi! Bahis oynama gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Ural Aküzüm istifa etti

Galatasaray'da görev aldığı süreçte "bahis oynadığı" iddiasıyla disipline verilen TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, görevinden istifa ettiğini söyledi.

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ETİKETLER
#Süper Lig
#Futbol
#türkiye futbol federasyonu
#profesyonel futbol disiplin kurulu
#1. Lig
#Ural Aküzüm
#Spor
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