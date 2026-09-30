Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ve 1. Lig'den 448 yöneticiyi "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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HABERİN ÖZETİ TFF'de istifa depremi! Bahis oynama gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Ural Aküzüm istifa etti Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ve 1. Lig'den 448 yöneticiyi bahis oynama gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Bahis soruşturması kapsamında, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de görev almış ve görevde olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 yönetici PFDK'ye sevk edildi. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal da disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı. Disipline sevk edilen isimler arasında bulunan TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm istifa etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 30.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

Disipline sevk edilen isimler arasında TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal da yer aldı.

URAL AKÜZÜM İSTİFA ETTİ

TFF Hukuk Müşavirliği'nin "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye gerçekleştirdiği sevklerin ardından önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da görev aldığı süreçte "bahis oynadığı" iddiasıyla disipline verilen TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, görevinden istifa ettiğini söyledi.