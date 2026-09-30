Beşiktaş'ta Vlahovic gelişmesi! Sırp golcüyle ilgili açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'de milli ara devam ederken takımlar 9, 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde oynanacak 7. hafta maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde topladığı 12 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş, 7. hafta maçında 11 Ekim Pazar günü sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve yarım saha şut çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ'TA VLAHOVIC GELİŞMESİ

Öte yandan Beşiktaş'ta Amedspor maçının ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle Sırbistan Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılmayan yıldız futbolcu Dusan Vlahovic ile ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre, Vlahovic, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı şekilde sahaya dönüş çalışması gerçekleştirdi.