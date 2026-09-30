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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 18:40
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 18:40

Beşiktaş'ta Vlahovic gelişmesi! Sırp golcüyle ilgili açıklama geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda Sırp golcü Dusan Vlahovic ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Vlahovic, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı şekilde sahaya dönüş çalışması gerçekleştirdi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Beşiktaş'ta Vlahovic gelişmesi! Sırp golcüyle ilgili açıklama geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 18:40
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 18:40

'de milli ara devam ederken takımlar 9, 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde oynanacak 7. hafta maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde topladığı 12 puanla 3. sırada bulunan , 7. hafta maçında 11 Ekim Pazar günü sahasında ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ta Vlahovic gelişmesi! Sırp golcüyle ilgili açıklama geldi

Siyah-beyazlılar, Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve yarım saha şut çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş'ta Vlahovic gelişmesi! Sırp golcüyle ilgili açıklama geldi

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ'TA VLAHOVIC GELİŞMESİ

Öte yandan Beşiktaş'ta Amedspor maçının ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle Sırbistan Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılmayan yıldız futbolcu ile ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta Vlahovic gelişmesi! Sırp golcüyle ilgili açıklama geldi

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamaya göre, Vlahovic, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı şekilde sahaya dönüş çalışması gerçekleştirdi.

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#Beşiktaş
#Futbol
#kocaelispor
#trendyol süper lig
#Dusan Vlahovic
#Bjk Nevzat Demir Tesisleri
#Spor
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