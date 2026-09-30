Beşiktaş'a transferde piyango: Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesindeki madde devreye girdi!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci mücadelesinde Bursa'da İtalya'yı konuk eden ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan A Milli Takımımızda, mücadelenin ikinci yarısında şans bulan Demir Ege Tıknaz, eski kulübü Beşiktaş'a finansal anlamda önemli bir katkı sağladı.

Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusunu 2025/26 sezonunun ara transfer tescil döneminde Portekiz temsilcisi Braga'ya transfer etmişti. 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satışın kârından %20 pay karşılığında gerçekleşen bu imzanın detaylarında dikkat çeken bir özel madde gün yüzüne çıktı.

3. MİLLİ MAÇ 500 BİN EURO GETİRDİ

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden Record'un aktardığı bilgilere göre; Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesinde, A Milli Takım formasıyla en az 3 maça çıkması halinde uygulanacak 500 bin Euro'luk bir bonus şartı yer alıyordu. İtalya karşısında ikinci devrede oyuna dahil olarak ay-yıldızlı ekiple 3. maçına çıkan genç futbolcu, bu performansıyla sözleşmedeki bonus maddesini resmen aktif hale getirdi. Böylece Beşiktaş, eski oyuncusunun milli mesaisi sayesinde kasasına 500 bin Euro daha koymayı başardı.

Portekiz ekibindeki kariyerine hızlı bir başlangıç yapan 22 yaşındaki yetenek, bu sezon Braga formasıyla çıktığı 12 resmi müsabakada takımı adına 2 asistlik katkı sağladı.