Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 16:33

Beşiktaş'a transferde piyango: Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesindeki madde devreye girdi!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya ile oynadığı karşılaşma, Beşiktaş cephesinde yüzleri güldüren bir gelişmeye sahne oldu. Genç oyuncu Demir Ege Tıknaz'ın ay-yıldızlı formayla sahaya çıkması, siyah-beyazlı kulübün kasasını doldurdu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Beşiktaş'a transferde piyango: Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesindeki madde devreye girdi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 16:33

1. Grup'taki ikinci mücadelesinde Bursa'da İtalya'yı konuk eden ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan A Milli Takımımızda, mücadelenin ikinci yarısında şans bulan , eski kulübü 'a finansal anlamda önemli bir katkı sağladı.

Beşiktaş'a transferde piyango: Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesindeki madde devreye girdi!

Siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusunu 2025/26 sezonunun ara transfer tescil döneminde Portekiz temsilcisi 'ya transfer etmişti. 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satışın kârından %20 pay karşılığında gerçekleşen bu imzanın detaylarında dikkat çeken bir özel madde gün yüzüne çıktı.

3. MİLLİ MAÇ 500 BİN EURO GETİRDİ

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden Record'un aktardığı bilgilere göre; Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesinde, formasıyla en az 3 maça çıkması halinde uygulanacak 500 bin Euro'luk bir bonus şartı yer alıyordu. İtalya karşısında ikinci devrede oyuna dahil olarak ay-yıldızlı ekiple 3. maçına çıkan genç futbolcu, bu performansıyla sözleşmedeki bonus maddesini resmen aktif hale getirdi. Böylece Beşiktaş, eski oyuncusunun milli mesaisi sayesinde kasasına 500 bin Euro daha koymayı başardı.

Beşiktaş'a transferde piyango: Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesindeki madde devreye girdi!

Portekiz ekibindeki kariyerine hızlı bir başlangıç yapan 22 yaşındaki yetenek, bu sezon Braga formasıyla çıktığı 12 resmi müsabakada takımı adına 2 asistlik katkı sağladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aziz Yıldırım orta saha için hedefini belirledi! 3 yıldız listede: Ara transferde bombayı patlatacak
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Beşiktaş
#A Milli Takım
#Futbol
#braga
#Demir Ege Tıknaz
#Uefa Uluslar A Ligi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.