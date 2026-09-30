Federasyon tarafından yapılan resmi duyuruda, 2026-2027 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yer alan kulüplerde son 5 yıl içinde görev yapan ve görev süreçleri dahilinde bahis oynadığı tespit edilen idarecilerin dosyalarının Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) gönderildiği bildirildi.

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HABERİN ÖZETİ TFF, son 5 yılda bahis oynayan idarecileri açıkladı: 4 büyüklerden birçok isim yer alıyor! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de görev yapan ve son 5 yıl içinde bahis oynadığı tespit edilen idarecileri Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Soruşturma kapsamında 2026-2027 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen kişiler PFDK'ya sevk edildi. PFDK'ya sevk edilen idareciler, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 30.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak disipline gönderildi. Dört büyük kulüpten PFDK'ya sevk edilen yönetici sayıları Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 kişi olarak açıklandı.

TFF'DEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

Federasyonun resmi yayın kanallarından duyurulan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 30.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

DÖRT BÜYÜK KULÜPTEN DİSİPLİNE SEVK EDİLEN İDARECİLER VE TAM İSİM LİSTESİ

Soruşturmanın odağında yer alan Süper Lig'in dev kulüplerinden sevk edilen yöneticiler ve TFF listesinde açıklanan isimler şu şekilde:

TRABZONSPOR (13 KİŞİ)

Yalçın Orhan

Zeyyat Kafkas

Murat İskender

Kemal Ertürk

Taner Fikret Saral

Lokman Sadıklar

Şenol Kaynar

Ertuğrul Doğan

Abdulkadir Ferda Başkan

Semih Hekimoğlu

Derviş Köz

İbrahim Şahinkaya

Ceyhun Eskici

BEŞİKTAŞ (10 KİŞİ)

Tarkan Ser

Kerem Gürel

Fırat Fidan

Miraç İltuğ Sungur

Kadir Kılıç

Mustafa Mollaoğlu

Hakan Daltaban

İbrahim Kemal Barış Dillioğlu

Enis Ulusoy

Serhan Çetinsaya

GALATASARAY (5 KİŞİ)

Emir Aral

Özgür Işıtan Gün

Ali Yüce

Maruf Güneş

Hüseyin Ural Aküzüm

FENERBAHÇE (3 KİŞİ)