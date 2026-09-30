TFF, son 5 yılda bahis oynayan idarecileri açıkladı: 4 büyüklerden birçok isim yer alıyor!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yürütülen geniş kapsamlı bahis soruşturmasında son 5 yılda bahis oynadığı belirlenen kulüp idarecilerini kamuoyuna duyurdu. Soruşturma kapsamında 4 büyüklerden çok sayıda yöneticinin tedbirli olarak disipline sevk edilmesi futbol gündemine bomba gibi düştü.
Federasyon tarafından yapılan resmi duyuruda, 2026-2027 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yer alan kulüplerde son 5 yıl içinde görev yapan ve görev süreçleri dahilinde bahis oynadığı tespit edilen idarecilerin dosyalarının Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) gönderildiği bildirildi.
HABERİN ÖZETİ
TFF, son 5 yılda bahis oynayan idarecileri açıkladı: 4 büyüklerden birçok isim yer alıyor!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de görev yapan ve son 5 yıl içinde bahis oynadığı tespit edilen idarecileri Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Soruşturma kapsamında 2026-2027 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen kişiler PFDK'ya sevk edildi.
PFDK'ya sevk edilen idareciler, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 30.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak disipline gönderildi.
Dört büyük kulüpten PFDK'ya sevk edilen yönetici sayıları Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 kişi olarak açıklandı.
Federasyonun resmi yayın kanallarından duyurulan kararda şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 30.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."
DÖRT BÜYÜK KULÜPTEN DİSİPLİNE SEVK EDİLEN İDARECİLER VE TAM İSİM LİSTESİ
Soruşturmanın odağında yer alan Süper Lig'in dev kulüplerinden sevk edilen yöneticiler ve TFF listesinde açıklanan isimler şu şekilde: