Süper Lig’de piyasa değeri en yüksek futbolcular 2026 listesi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hangi oyuncuların piyasa değeri yükseldi?

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İstanbul
Süper Lig’de piyasa değerlerinin güncellemesinin ardından en değerli 10 futbolcu belli oldu. Osimhen, Greenwood, Rafael Leao, Vlahovic, Orkun Kökçü, Ernest Poku, Wilfried Singo, Kerem Aktürkoğlu, Archie Brown, Chibuike, Oosterwolde, Mohamed Salah, Leroy Sane gibi futbolcuların yeni piyasa değerleri açıklandı. Peki Süper Lig’de piyasa değeri en yüksek futbolcular kim oldu? İşte, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan listeye giren oyuncular…
1- VİCTOR OSİMHEN 65 MİLYON EURO (GALATASARAY)
2- MASON GREENWOOD 40 MİLYON EURO (FENERBAHÇE)
3-RAFAEL LEAO 40 MİLYON EURO (GALATASARAY)
4-DUSAN VLAHOVİC 32 MİLYON EURO (BEŞİKTAŞ)
5-BARIŞ ALPER YILMAZ 30 MİLYON EURO (GALATASARAY)
6- ORKUN KÖKÇÜ 28 MİLYON EURO (BEŞİKTAŞ)
7- ALEKSEY BATRAKOV 28 MİLYON EURO (GALATASARAY)
8-GUENDOUZİ 27 MİLYON EURO (FENERBAHÇE)
9-GABRİEL SARA 27 MİLYON EURO (GALATASARAY)
10-LESLEY UGOCHUKWU 22 MİLYON EURO (GALATASARAY)
Süper Lig'de en fazla değer kazanan oyuncular belli oldu. Trabzonspor'da stoper Chibuike güncel piyasa değerini 18 milyon euro'ya yükseltirken kanatta görev yapan Noah Saviolo ise 12 milyon euro 'ya yükseldi.
Beşiktaş'ta bu sezon performansıyla dikkat çeken Junior Olaitan'ın yeni değeri 12 milyon euro olurken Aral Şimşir ise 15 milyon euro'ya yükseldi. Piyasa değeri en fazla yükselen oyuncular Nwaiwu, Saviolo, Olaitan, Aral Şimşir, Archie Brown, Hyen-gyu Oh, Juan, Oppong, Cabral gibi isimler oldu.