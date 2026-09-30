Süper Lig’de piyasa değerlerinin güncellemesinin ardından en değerli 10 futbolcu belli oldu. Osimhen, Greenwood, Rafael Leao, Vlahovic, Orkun Kökçü, Ernest Poku, Wilfried Singo, Kerem Aktürkoğlu, Archie Brown, Chibuike, Oosterwolde, Mohamed Salah, Leroy Sane gibi futbolcuların yeni piyasa değerleri açıklandı. Peki Süper Lig’de piyasa değeri en yüksek futbolcular kim oldu? İşte, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan listeye giren oyuncular…

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HABERİN ÖZETİ Süper Lig’de piyasa değeri en yüksek futbolcular 2026 listesi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hangi oyuncuların piyasa değeri yükseldi? Süper Lig'de yapılan piyasa değeri güncellemelerinin ardından en değerli 10 futbolcu belli oldu. Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek futbolcu 65 milyon Euro ile Galatasaray'dan Victor Osimhen oldu. Listede Fenerbahçe'den Mason Greenwood (40 milyon Euro) ve Guendouzi (27 milyon Euro) yer aldı. Galatasaray'dan Rafael Leao (40 milyon Euro) ve Barış Alper Yılmaz (30 milyon Euro) ile Aleksey Batrakov (28 milyon Euro) da listede bulunuyor. Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic (32 milyon Euro), Orkun Kökçü (28 milyon Euro) ve Ernest Poku (25 milyon Euro) da en değerli futbolcular arasında yer aldı.

SÜPER LİG’DE PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK FUTBOLCULAR

1- VİCTOR OSİMHEN 65 MİLYON EURO (GALATASARAY)

2- MASON GREENWOOD 40 MİLYON EURO (FENERBAHÇE)

3-RAFAEL LEAO 40 MİLYON EURO (GALATASARAY)

4-DUSAN VLAHOVİC 32 MİLYON EURO (BEŞİKTAŞ)

5-BARIŞ ALPER YILMAZ 30 MİLYON EURO (GALATASARAY)

6- ORKUN KÖKÇÜ 28 MİLYON EURO (BEŞİKTAŞ)

7- ALEKSEY BATRAKOV 28 MİLYON EURO (GALATASARAY)

8-GUENDOUZİ 27 MİLYON EURO (FENERBAHÇE)

9-GABRİEL SARA 27 MİLYON EURO (GALATASARAY)

10-LESLEY UGOCHUKWU 22 MİLYON EURO (GALATASARAY)

EN ÇOK DEĞER KAZANAN OYUNCULAR AÇIKLANDI

Süper Lig'de en fazla değer kazanan oyuncular belli oldu. Trabzonspor'da stoper Chibuike güncel piyasa değerini 18 milyon euro'ya yükseltirken kanatta görev yapan Noah Saviolo ise 12 milyon euro 'ya yükseldi.

Beşiktaş'ta bu sezon performansıyla dikkat çeken Junior Olaitan'ın yeni değeri 12 milyon euro olurken Aral Şimşir ise 15 milyon euro'ya yükseldi. Piyasa değeri en fazla yükselen oyuncular Nwaiwu, Saviolo, Olaitan, Aral Şimşir, Archie Brown, Hyen-gyu Oh, Juan, Oppong, Cabral gibi isimler oldu.