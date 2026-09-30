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Gündem
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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 16:36

Süper Lig’de piyasa değeri en yüksek futbolcular 2026 listesi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hangi oyuncuların piyasa değeri yükseldi?

Süper Lig’de transfermarkt verilerine göre en değerli futbolcular belli oldu. Galatasaray’da Victor Osimhen’in piyasa değeri 10 milyon euro düşerken sarı-kırmızılılarda yeni transfer Leao’nun yeni değeri dikkat çekti. Beşiktaş’ta kaptan Orkun Kökçü’nün piyasa değeri yükselişe geçerken yeni transfer Vlahovic’in değeri ise düştü. Peki Süper Lig’de piyasa değeri en yüksek futbolcular kimler? İşte, Süper Lig’in en değerli futbolcular listesi…

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Editor
 Fuat İğci
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Süper Lig’de piyasa değeri en yüksek futbolcular 2026 listesi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hangi oyuncuların piyasa değeri yükseldi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 16:36

’de piyasa değerlerinin güncellemesinin ardından en değerli 10 futbolcu belli oldu. Osimhen, Greenwood, Rafael Leao, Vlahovic, Orkun Kökçü, Ernest Poku, Wilfried Singo, Kerem Aktürkoğlu, Archie Brown, Chibuike, Oosterwolde, Mohamed Salah, Leroy Sane gibi futbolcuların yeni piyasa değerleri açıklandı. Peki Süper Lig’de piyasa değeri en yüksek futbolcular kim oldu? İşte, , , ve Trabzonspor’dan listeye giren oyuncular…

HABERİN ÖZETİ

Süper Lig’de piyasa değeri en yüksek futbolcular 2026 listesi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hangi oyuncuların piyasa değeri yükseldi?

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Süper Lig'de yapılan piyasa değeri güncellemelerinin ardından en değerli 10 futbolcu belli oldu.
Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek futbolcu 65 milyon Euro ile Galatasaray'dan Victor Osimhen oldu.
Listede Fenerbahçe'den Mason Greenwood (40 milyon Euro) ve Guendouzi (27 milyon Euro) yer aldı.
Galatasaray'dan Rafael Leao (40 milyon Euro) ve Barış Alper Yılmaz (30 milyon Euro) ile Aleksey Batrakov (28 milyon Euro) da listede bulunuyor.
Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic (32 milyon Euro), Orkun Kökçü (28 milyon Euro) ve Ernest Poku (25 milyon Euro) da en değerli futbolcular arasında yer aldı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

SÜPER LİG’DE PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK FUTBOLCULAR

1- 65 MİLYON EURO (GALATASARAY)

Süper Lig’de piyasa değeri en yüksek futbolcular 2026 listesi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hangi oyuncuların piyasa değeri yükseldi?

 

2- MASON GREENWOOD 40 MİLYON EURO (FENERBAHÇE)

Süper Lig’de piyasa değeri en yüksek futbolcular 2026 listesi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hangi oyuncuların piyasa değeri yükseldi?

3-RAFAEL LEAO 40  MİLYON EURO (GALATASARAY)

Süper Lig’de piyasa değeri en yüksek futbolcular 2026 listesi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hangi oyuncuların piyasa değeri yükseldi?

4-DUSAN VLAHOVİC 32  MİLYON EURO (BEŞİKTAŞ)

Süper Lig’de piyasa değeri en yüksek futbolcular 2026 listesi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hangi oyuncuların piyasa değeri yükseldi?

5-BARIŞ ALPER YILMAZ 30 MİLYON EURO (GALATASARAY)

Süper Lig’de piyasa değeri en yüksek futbolcular 2026 listesi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hangi oyuncuların piyasa değeri yükseldi?

6- ORKUN KÖKÇÜ 28 MİLYON EURO (BEŞİKTAŞ)

Süper Lig’de piyasa değeri en yüksek futbolcular 2026 listesi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hangi oyuncuların piyasa değeri yükseldi?

7- ALEKSEY BATRAKOV 28 MİLYON EURO (GALATASARAY)

Süper Lig’de piyasa değeri en yüksek futbolcular 2026 listesi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hangi oyuncuların piyasa değeri yükseldi?

8-GUENDOUZİ 27 MİLYON EURO (FENERBAHÇE)

Süper Lig’de piyasa değeri en yüksek futbolcular 2026 listesi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hangi oyuncuların piyasa değeri yükseldi?

9-GABRİEL SARA 27 MİLYON EURO (GALATASARAY)

Süper Lig’de piyasa değeri en yüksek futbolcular 2026 listesi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hangi oyuncuların piyasa değeri yükseldi?

10-LESLEY UGOCHUKWU 22 MİLYON EURO (GALATASARAY)

Süper Lig’de piyasa değeri en yüksek futbolcular 2026 listesi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hangi oyuncuların piyasa değeri yükseldi?

EN ÇOK DEĞER KAZANAN OYUNCULAR AÇIKLANDI

Süper Lig'de en fazla değer kazanan oyuncular belli oldu. Trabzonspor'da stoper Chibuike güncel piyasa değerini 18 milyon euro'ya yükseltirken kanatta görev yapan Noah Saviolo ise 12 milyon euro 'ya yükseldi.

Beşiktaş'ta bu sezon performansıyla dikkat çeken Junior Olaitan'ın yeni değeri 12 milyon euro olurken Aral Şimşir ise 15 milyon euro'ya yükseldi. Piyasa değeri en fazla yükselen oyuncular Nwaiwu, Saviolo, Olaitan, Aral Şimşir, Archie Brown, Hyen-gyu Oh, Juan, Oppong, Cabral gibi isimler oldu. 

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#galatasaray
#fenerbahçe
#victor osimhen
#Beşiktaş
#Süper Lig
#Gündem
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