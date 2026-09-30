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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 20:58

Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama! "Bursaspor'un itibarına zarar verecek hiçbir eylemin içerisinde bulunmadım"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 448 yönetici arasında yer alan Bursaspor Başkanı Enes Çelik açıklamalarda bulundu. Şahsına ait olduğu iddia edilen hesabın eski ve kısa bir döneme ait olduğunu belirten Enes Çelik, "Başkanlığım süresince Bursaspor Kulübü'nü ve büyük Bursaspor camiasını zan altında bırakacak, kulübümüzün itibarına zarar verecek veya camiamızın değerlerine gölge düşürecek hiçbir eylemin içerisinde bulunmadım" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 20:58

(TFF) Hukuk Müşavirliği, ve 'den 448 yöneticiyi "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Disipline sevk edilen isimler arasında TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ile Bursaspor Başkanı Enes Çelik de yer aldı.

BURSASPOR BAŞKANI ENES ÇELİK'TEN İLK AÇIKLAMA

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, kendisi ve 16 yöneticinin bahis soruşturması kapsamında Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından 'na (PFDK) sevk edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama! "Bursaspor'un itibarına zarar verecek hiçbir eylemin içerisinde bulunmadım"

TFF'nin açıkladığı listede isminin yer alması üzerine konuşan Enes Çelik, şahsına ait olduğu iddia edilen hesabın eski ve kısa bir döneme ait olduğunu belirterek, "Bahsi geçen tarihlerde Bursaspor 3. Lig'deydi ve Bursaspor'un lig maçları dahi başlamamıştı" dedi.

Taraftarların müsterih olmasını isteyen Çelik, "Başkanlığım süresince Bursaspor Kulübü'nü ve büyük Bursaspor camiasını zan altında bırakacak, kulübümüzün itibarına zarar verecek veya camiamızın değerlerine gölge düşürecek hiçbir eylemin içerisinde bulunmadım" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#Süper Lig
#Futbol
#türkiye futbol federasyonu
#profesyonel futbol disiplin kurulu
#1. Lig
#Bursaspor Başkanı Enes Çelik
#Spor
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