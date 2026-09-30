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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 18:10
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 18:14

Kars'ta 1 günlük bebeğin şüpheli ölümü mezar açılınca aydınlandı! Peçete detayı kahretti: Anne ve anneanne tutuklandı

Kars'ta yeni doğum yapan kadın, hastaneden taburcu olduktan sonra bebeğinin öldüğünü ve defnedildiğini bildirdi. Durum, şüpheli bulununca açılan mezarda korkunç gerçek ortaya çıktı. Peçete detayı kahrederken anne ve anneanne tutuklandı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 18:10
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 18:14

'ta yeni doğan bebeğin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne ile anneanne tutuklandı.

HABERİN ÖZETİ

Kars'ta 1 günlük bebeğin şüpheli ölümü mezar açılınca aydınlandı! Peçete detayı kahretti: Anne ve anneanne tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Kars'ta bir günlük bebeğin ağzına peçete konularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada anne ve anneanne tutuklandı.
Hastaneden taburcu edilen H.K, ekiplere bebeğinin hayatını kaybettiğini ve defnedildiğini bildirdi.
Durumun şüpheli bulunması üzerine Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Mezarın açılmasıyla yapılan ilk incelemede, bir günlük erkek bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğü belirlendi.
Gözaltına alınan anne H.K. ile anneanne B.E. tutuklanırken, dede S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Kars'ta yaşayan H.K, doğum yaptıktan bir süre sonra hastaneden taburcu edildi. Daha sonra hastane tarafından kendisine ulaşılan H.K, ekiplere bebeğinin hayatını kaybettiğini ve defnedildiğini ifade etti.

Kars'ta 1 günlük bebeğin şüpheli ölümü mezar açılınca aydınlandı! Peçete detayı kahretti: Anne ve anneanne tutuklandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin şüpheli durumu bildirmesi üzerine olayla ilgili Kars Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Kars'ta 1 günlük bebeğin şüpheli ölümü mezar açılınca aydınlandı! Peçete detayı kahretti: Anne ve anneanne tutuklandı

MEZAR AÇILINCA AĞZINA PEÇETE KONARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine mezarın açılması sonucu yapılan ilk incelemede, bir günlük erkek bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğü tespit edildi.

Kars'ta 1 günlük bebeğin şüpheli ölümü mezar açılınca aydınlandı! Peçete detayı kahretti: Anne ve anneanne tutuklandı

ANNE VE ANNEANNE TUTUKLANDI

Olayla ilgili anne H.K. ile bebeğin anneannesi B.E. ve dedesi S.E. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve B.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, dede S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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#Kars
#Ş.e.
#Kars Cumhuriyet Başsavcılığı
#H.k.
#B.e.
#3. Sayfa
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