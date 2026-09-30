Kars'ta yeni doğan bebeğin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne ile anneanne tutuklandı.

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HABERİN ÖZETİ Kars'ta 1 günlük bebeğin şüpheli ölümü mezar açılınca aydınlandı! Peçete detayı kahretti: Anne ve anneanne tutuklandı Kars'ta bir günlük bebeğin ağzına peçete konularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada anne ve anneanne tutuklandı. Hastaneden taburcu edilen H.K, ekiplere bebeğinin hayatını kaybettiğini ve defnedildiğini bildirdi. Durumun şüpheli bulunması üzerine Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Mezarın açılmasıyla yapılan ilk incelemede, bir günlük erkek bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan anne H.K. ile anneanne B.E. tutuklanırken, dede S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars'ta yaşayan H.K, doğum yaptıktan bir süre sonra hastaneden taburcu edildi. Daha sonra hastane tarafından kendisine ulaşılan H.K, ekiplere bebeğinin hayatını kaybettiğini ve defnedildiğini ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin şüpheli durumu bildirmesi üzerine olayla ilgili Kars Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

MEZAR AÇILINCA AĞZINA PEÇETE KONARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine mezarın açılması sonucu yapılan ilk incelemede, bir günlük erkek bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğü tespit edildi.

ANNE VE ANNEANNE TUTUKLANDI

Olayla ilgili anne H.K. ile bebeğin anneannesi B.E. ve dedesi S.E. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve B.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, dede S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.