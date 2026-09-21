Kız ve erkek bebekler arasında az bilinen bir fark bulundu: Doğumdan ilk 72 saat içinde ortaya çıkıyor

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İstanbul
Kız ve erkek çocuklar arasındaki dikkat farklılıklarının düşünüldüğünden çok daha erken ortaya çıkabileceğini gösteren yeni bir araştırma yayımlandı. Bilim insanları, doğumdan yalnızca birkaç saat sonra test edilen kız bebeklerin insan yüzlerine erkek bebeklerden daha uzun süre odaklandığını tespit etti.
Çalışma kapsamında doğumlarının üzerinden 72 saatten az süre geçen 130 bebeğin dikkat davranışları incelendi. Bebeklere yan yana iki video gösterildi. Videolardan birinde insan yüzü, diğerinde ise hareket eden Newton beşiği yer aldı.
Araştırmacılar, her iki cinsiyetteki bebeklerin de genel olarak insan yüzüne bakmayı tercih ettiğini belirledi. Fakat kız bebeklerin sosyal uyaran olarak kullanılan insan yüzüne ayırdığı sürenin erkek bebeklerden daha yüksek olduğu görüldü.
Çalışma, ilk olarak 2000 yılında yayımlanan ve yenidoğan erkeklerin nesnelere, kızların ise yüzlere daha fazla baktığını öne süren bir araştırmanın sonuçlarını yeniden incelemek amacıyla gerçekleştirildi.
Yaklaşık çeyrek asır önce yapılan araştırmanın yöntemleri zaman içinde eleştirilmişti. Özellikle ana araştırmacının sosyal uyaran olarak doğrudan çalışmaya dahil edilmesi, insan ile sabit bir görüntü arasında adil olmayan bir karşılaştırma yapıldığı yönünde soru işaretleri doğurmuştu.
Yeni araştırmada bu sorunu ortadan kaldırmak için bebeklere ilgisiz bir kişiye ait insan yüzünün ve hareketli bir nesnenin videoları yan yana gösterildi.
Bebeklerin bakışlarını ölçen araştırmacılara ise bebeğin cinsiyeti veya ekranın hangi tarafında sosyal uyaran bulunduğu söylenmedi. Araştırmacılar yalnızca bebeklerin sağa mı yoksa sola mı baktığını kaydetti. Böylelikle cinsiyete ilişkin ön kabullerin sonuçları etkilemesinin önüne geçilmesi amaçlandı.
Araştırmacılar, sonuçların yalnızca gruplar arasında ortalama düzeyde tespit edildiğine dikkat çekiyor. Dolayısıyla araştırma, her kız bebeğin her erkek bebekten daha uzun süre dikkatini koruyacağı anlamına gelmiyor.
Bilim insanları şimdi doğumun hemen ardından görülen farklılıkların çocukların ilerleyen dönemlerdeki zihin, beyin ve davranış gelişiminde herhangi bir rol oynayıp oynamadığını araştırmak istiyor.
Çalışmanın odak noktalarından biri de nöroçeşitlilik ve otizm olacak. Aktarılan bilgilere göre otizm erkek çocuklarda kız çocuklarına kıyasla iki kat daha sık teşhis ediliyor.