Kız ve erkek bebekler arasında az bilinen bir fark bulundu: Doğumdan ilk 72 saat içinde ortaya çıkıyor

Araştırmacılar, her iki cinsiyetteki bebeklerin de genel olarak insan yüzüne bakmayı tercih ettiğini belirledi. Fakat kız bebeklerin sosyal uyaran olarak kullanılan insan yüzüne ayırdığı sürenin erkek bebeklerden daha yüksek olduğu görüldü.