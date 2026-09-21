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Kız ve erkek bebekler arasında az bilinen bir fark bulundu: Doğumdan ilk 72 saat içinde ortaya çıkıyor

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 17:44
1
Kız ve erkek bebekler arasında az bilinen bir fark bulundu: Doğumdan ilk 72 saat içinde ortaya çıkıyor

Kız ve erkek çocuklar arasındaki dikkat farklılıklarının düşünüldüğünden çok daha erken ortaya çıkabileceğini gösteren yeni bir araştırma yayımlandı. Bilim insanları, doğumdan yalnızca birkaç saat sonra test edilen kız bebeklerin insan yüzlerine erkek bebeklerden daha uzun süre odaklandığını tespit etti.

2
Kız ve erkek bebekler arasında az bilinen bir fark bulundu: Doğumdan ilk 72 saat içinde ortaya çıkıyor

Çalışma kapsamında doğumlarının üzerinden 72 saatten az süre geçen 130 bebeğin dikkat davranışları incelendi. Bebeklere yan yana iki video gösterildi. Videolardan birinde insan yüzü, diğerinde ise hareket eden Newton beşiği yer aldı.

3
Kız ve erkek bebekler arasında az bilinen bir fark bulundu: Doğumdan ilk 72 saat içinde ortaya çıkıyor

Araştırmacılar, her iki cinsiyetteki bebeklerin de genel olarak insan yüzüne bakmayı tercih ettiğini belirledi. Fakat kız bebeklerin sosyal uyaran olarak kullanılan insan yüzüne ayırdığı sürenin erkek bebeklerden daha yüksek olduğu görüldü.

4
Kız ve erkek bebekler arasında az bilinen bir fark bulundu: Doğumdan ilk 72 saat içinde ortaya çıkıyor

ARAŞTIRMACILAR ÖNYARGIYI AZALTMAK İÇİN YENİ YÖNTEM KULLANDI

Çalışma, ilk olarak 2000 yılında yayımlanan ve yenidoğan erkeklerin nesnelere, kızların ise yüzlere daha fazla baktığını öne süren bir araştırmanın sonuçlarını yeniden incelemek amacıyla gerçekleştirildi.

5
Kız ve erkek bebekler arasında az bilinen bir fark bulundu: Doğumdan ilk 72 saat içinde ortaya çıkıyor

Yaklaşık çeyrek asır önce yapılan araştırmanın yöntemleri zaman içinde eleştirilmişti. Özellikle ana araştırmacının sosyal uyaran olarak doğrudan çalışmaya dahil edilmesi, insan ile sabit bir görüntü arasında adil olmayan bir karşılaştırma yapıldığı yönünde soru işaretleri doğurmuştu.

6
Kız ve erkek bebekler arasında az bilinen bir fark bulundu: Doğumdan ilk 72 saat içinde ortaya çıkıyor

Yeni araştırmada bu sorunu ortadan kaldırmak için bebeklere ilgisiz bir kişiye ait insan yüzünün ve hareketli bir nesnenin videoları yan yana gösterildi.

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Kız ve erkek bebekler arasında az bilinen bir fark bulundu: Doğumdan ilk 72 saat içinde ortaya çıkıyor

Bebeklerin bakışlarını ölçen araştırmacılara ise bebeğin cinsiyeti veya ekranın hangi tarafında sosyal uyaran bulunduğu söylenmedi. Araştırmacılar yalnızca bebeklerin sağa mı yoksa sola mı baktığını kaydetti. Böylelikle cinsiyete ilişkin ön kabullerin sonuçları etkilemesinin önüne geçilmesi amaçlandı.

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Kız ve erkek bebekler arasında az bilinen bir fark bulundu: Doğumdan ilk 72 saat içinde ortaya çıkıyor

SONUÇLAR HER BEBEK İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Araştırmacılar, sonuçların yalnızca gruplar arasında ortalama düzeyde tespit edildiğine dikkat çekiyor. Dolayısıyla araştırma, her kız bebeğin her erkek bebekten daha uzun süre dikkatini koruyacağı anlamına gelmiyor.

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Kız ve erkek bebekler arasında az bilinen bir fark bulundu: Doğumdan ilk 72 saat içinde ortaya çıkıyor

Bilim insanları şimdi doğumun hemen ardından görülen farklılıkların çocukların ilerleyen dönemlerdeki zihin, beyin ve davranış gelişiminde herhangi bir rol oynayıp oynamadığını araştırmak istiyor.

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Kız ve erkek bebekler arasında az bilinen bir fark bulundu: Doğumdan ilk 72 saat içinde ortaya çıkıyor

Çalışmanın odak noktalarından biri de nöroçeşitlilik ve otizm olacak. Aktarılan bilgilere göre otizm erkek çocuklarda kız çocuklarına kıyasla iki kat daha sık teşhis ediliyor.

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