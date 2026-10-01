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Gündem
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 06:52
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 06:58

Fon krizi için 2 banka devrede: Mağdurlara yapılacak ödeme planı belli oldu

Türkiye'nin gündemine oturan fon krizinin ardından tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında parası bulunan yüz binlerce kişinin mağduriyetinin giderilmesi için devlet sürece müdahil oldu. Sermaye Piyasası (SPK) tarafından görevlendirilen iki banka, fonlarda parası kalan yatırımcıları tespit ederek varlıklarını kademeli olarak nakde çevirecek. Ödemeler, fonların kendi mal varlığından elde edilen tutar oranında yapılırken, anapara garantisi sunulmayacak. Fonların tasfiyesi için belirlenen 6 aylık azami süreyi beklemeden nakit oluştukça yatırımcılara ara dönemlerde ödeme yapılacak.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Fon krizi için 2 banka devrede: Mağdurlara yapılacak ödeme planı belli oldu
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 06:52
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 06:58

Yatırım fonlarındaki usulsüzlüklere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tasfiye sürecine alınan fonlarda parası bulunan 455 bin 758 kişinin kaygılı bekleyişi sürüyor. Oluşan mağduriyetin giderilmesi için devlet sürece müdahil oldu ve tasfiye sürecindeki 131 fondaki yatırımcılara yapılacak ödeme planı belli oldu. Konuya ilişkin Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulurken, (SPK) da yatırımcılara yapılacak ödemelerin yol haritasını hazırladı.

HABERİN ÖZETİ

Fon krizi için 2 banka devrede: Mağdurlara yapılacak ödeme planı belli oldu

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Yatırım fonlarındaki usulsüzlük soruşturması kapsamında tasfiye sürecine alınan 131 fondaki 455 bin 758 yatırımcıya yönelik ödeme planı ve yol haritası belirlendi.
Tasfiye kapsamındaki 131 fonda hak sahiplikleri, MKK ve yetkili bankalar arasındaki mutabakatla kayıt altına alınacak.
Tasfiye işlemlerini ve ödemeleri yürütmek üzere Tera Portföy için Türkiye İş Bankası; A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy için Ziraat Bankası yetkilendirildi.
Yatırımcılara yapılacak ödemelerin kaynağı esas olarak fonların kendi mal varlığından sağlanacak olup ana para için kamu veya banka garantisi bulunmuyor.
Azami tasfiye süresi 6 ay olarak belirlenirken, varlıklar nakde çevrildikçe ve mutabakat tamamlandıkça ara dönemlerde ödeme yapılabilecek.
16 Eylül ve öncesinde talimat verip işlemi gerçekleşmeyenlerin alacakları fon hesabına borç kaydedilerek öncelikli olarak karşılanacak, 17 Eylül'de emri iptal edilenler ise payları oranında tasfiye bakiyesinden pay alacak.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

KİMİN PAYI VAR BAKILACAK

Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'un haberine göre; ilk aşamada tasfiye kapsamındaki her fonun toplam katılma payı ile vatandaşların bireysel saklama hesaplarında bulunan payları karşılaştırılacak. Merkezî Kayıt Kuruluşu (MKK) ile tasfiyeyi gerçekleştirecek bankalar arasında yapılacak mutabakatta yatırımcının kaç adet fon payına sahip olduğu, gerçekleşmeyen emirleri ile varsa rehin, haciz ve diğer kısıtlamalar belirlenecek. Böylece 131 fondaki hak sahipliği kayıt altına alınacak.

Fon krizi için 2 banka devrede: Mağdurlara yapılacak ödeme planı belli oldu

ÖDEMELERİ 2 BANKA YAPACAK 

SPK, Tera Portföy fonları için Türkiye İş Bankasını; A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy fonları için ise Ziraat Bankasını yetkilendirdi. Bankaların görevi fonların tasfiyesini yürütmek, portföyde bulunan varlıkların nakde çevrilmesini sağlamak ve oluşan parayı hak sahiplerine aktarmak olacak.

Fon krizi için 2 banka devrede: Mağdurlara yapılacak ödeme planı belli oldu

KAYNAK FON MAL VARLIĞI

Hak sahipliği belirlendikten sonra fonların mevduat, repo, kredi ve diğer işlemlerinden kaynaklanan borç ve alacakları da kesinleştirilecek. Daha sonra fonların portföylerinde bulunan hisse, tahvil ve diğer finansal varlıklar yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite şartları dikkate alınarak nakde çevrilecek. Vadeli işlemlerden gelecek tutarlar da vadesi geldiğinde fon hesaplarına aktarılacak. Böylece yatırımcılara ödenecek para, esas olarak tasfiye edilen fonların kendi mal varlığından sağlanacak.

SPK’nın belirlediği esaslara göre fonlarda oluşan nakit, İş Bankası ve Ziraat Bankasının belirleyeceği dönemlerde, hak sahipliği mutabakatı tamamlanmış yatırımcıların bireysel saklama hesaplarına aktarılabilecek. Fonlarda nakit oluştukça ve hak sahipliği kesinleştikçe ara dönemlerde ödeme yapılabilecek.

Fon krizi için 2 banka devrede: Mağdurlara yapılacak ödeme planı belli oldu

NE KADAR ALINACAK?

Yatırımcının fona yatırdığı ana paranın, kamu veya tasfiyeyi yürüten bankalar tarafından garanti edilmesine yönelik bir hüküm bulunmuyor. Ödenecek rakam, fonun tasfiye sonunda ne kadar para çıkarabildiğine göre belirlenecek.

Örneğin bir fonun tasfiye öncesinde yatırımcılara ait paylarının toplam değeri 1 milyar lira ise fonun varlıkları satılıp borçları düşüldükten sonra dağıtılabilir 800 milyon lira kalırsa, yatırımcılar sahip oldukları pay oranında bu tutardan ödeme alacak. Bu durumda fon içinde 100 bin liralık paya karşılık gelen alacak yaklaşık 80 bin liraya denk gelebilecek. Fonun tasfiye sonucunda 1 milyar liralık değerin tamamı korunursa 100 bin liralık payın karşılığı 100 bin lira olacak.

Fon krizi için 2 banka devrede: Mağdurlara yapılacak ödeme planı belli oldu

6 AY BEKLEME ŞARTI YOK

Fonların tasfiyesi için belirlenen azami süre 6 ay. Ancak yatırımcıların ödeme almak için 6 ayın sonunu beklemesi gerekmeyecek. Fon portföyündeki varlıklar nakde çevrildikçe ve hak sahipliği mutabakatı tamamlandıkça bankaların belirleyeceği dönemlerde ödeme yapılabilecek.

16 Eylül ve öncesinde fonunu satmak için TEFAS üzerinden talimat verdiği hâlde fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması sebebiyle işlemi gerçekleşmeyen bazı yatırımcılar için ayrı bir uygulama bulunuyor. Bu kapsamdaki iade talimatlarından doğan tutarlar fon hesabına borç olarak kaydedilecek ve fon varlıklarından nakit elde edildikçe öncelikli olarak karşılanacak.

Buna karşılık 17 Eylül’de fonların TEFAS’ta işleme kapatılması nedeniyle o gün verdiği emir sistem tarafından iptal edilen yatırımcılar, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payları oranında ödeme alacak.

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#türkiye iş bankası
#ziraat bankası
#sermaye piyasası kurulu
#Merkezi Kayıt Kuruluşu
#Fon Koordinasyon Kurulu
#Gündem
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