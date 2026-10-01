1 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar ve euro günü yükselişle açtı

Döviz piyasasında 1 Ekim Perşembe günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro yukarı yönlü bir seyir izliyor. İşte 1 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...