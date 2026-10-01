Fon sürecinde ödeme yöntemi değişti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine sürecindeki fonların yatırımcılarına, nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi.

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HABERİN ÖZETİ SPK'dan tasfiye edilen yatırım fonları için ara ödeme kararı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verirken, Tera Yatırım'ın faaliyetlerini geçici olarak askıya aldı ve bazı web sitelerine erişim engeli adımı attı. Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin tüm sermaye piyasası faaliyetleri geçici olarak askıya alınırken, şirket CEO'su Emir Münir Sarpyener, Hakan Gövdere ve Hayriye Car’ın sermaye piyasası lisansları sürekli olarak iptal edildi. Tera Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiyesine karar verilen fonlarda mutabakatı sağlanan katılma payı sahiplerine ivedilikle ara ödeme yapılacak. Ara ödemeye esas tutar net yatırım tutarı 1 milyon TL’nin altında olanlar için bu tutar kadar, 1 milyon TL ve üzerinde olanlar için ise en fazla 1 milyon TL olacak şekilde uygulanacak. Ek tasfiye usulü para piyasası fonlarından başlamak üzere uygulanacak ve ara ödeme karşılığı katılma payı iade işlemi yapılmayacak. Yetkisiz sermaye piyasası faaliyeti yürüttüğü belirlenen 'aktifkurumsalyonetim.com', 'referansaktifmenkul.com' ve 'aktifmenkulcapital.com' sitelerine erişim engeli getirilmesi için hukuki adımlar atıldı.

TERA YATIRIM'IN FAALİYETLERİ ASKIYA ALINDI

SPK tarafından yapılan duyuruya göre; Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin tüm sermaye piyasası faaliyetleri geçici olarak askıya alındı. Mevzuata aykırı işlemlerde sorumluluğu bulunduğu belirlen Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener, Hakan Gövdere ve Hayriye Car’ın sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisansları ise sürekli olarak iptal edildi.

SPK'DAN ARA ÖDEME KARARI

Tera Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiyesine karar verilen fonlarda, mutabakatı sağlanan katılma payı sahiplerine ivedilikle ara ödeme aktarılacak.

SINIR 1 MİLYON TL

SPK tarafından yapılan açıklamada, ara ödeme uygulamasının ayrıntıları şu esaslarla belirlendi:

"Mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben yapılacak ara ödemenin aşağıdaki esaslarla ivedilikle yapılmasına karar verilmiştir.

Ara ödemeye esas olmak üzere, her bir hak sahibi bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ tarafından hesaplanacak

olan net yatırım tutarları dikkate alınacaktır.

olan net yatırım tutarları dikkate alınacaktır. Her bir yatırımcının ara ödemesine esas tutar; ödeme tarihindeki net yatırım tutarı 1 milyon TL’nin altında olan yatırımcılar için bu tutar, net yatırım tutarı 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon TL olacak şekilde uygulanacaktır.

olacak şekilde uygulanacaktır. Bu ek tasfiye usulü para piyasası fonlarından başlamak üzere uygulanacaktır.

Ara ödeme karşılığı herhangi bir katılma payı iade işlemi yapılmayacaktır.

Katılma payı iade işlemleri nihai tasfiye ödemeleri sırasında yapılacaktır."

3 SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

Öte yandan SPK, sermaye piyasalarında yetkisiz şekilde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "aktifkurumsalyonetim.com", "referansaktifmenkul.com" ve "aktifmenkulcapital.com" web sitelerine erişim engeli getirilmesi için gerekli hukuki adımların atıldığını açıkladı.