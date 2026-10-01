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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 00:19
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 00:19

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı’nda üst düzey atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde açık bulunan üst düzey kadrolara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre başkan yardımcılıkları ve genel müdürlüklere kritik isimler getirildi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı’nda üst düzey atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 00:19
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 00:19

tarafından Siber Güvenlik Başkanlığı'nda yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

İŞTE SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI’NA ATANAN İSİMLER

Cumhurbaşkanı ’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Siber Güvenlik Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığına, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdür Yardımcısı Halit Küçükünal, Başkan Yardımcılığına Yusuf Tancan, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Aydoğdu, Dijital Devlet Genel Müdürlüğüne Furkan Civelek, Siber Savunma Genel Müdürlüğüne Mahmut Esat Yıldırım, Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğüne Mahmut Küçük, Birinci Hukuk Müşavirliğine Ercan Atasever ve Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğüne Dr. Öğretim Üyesi Osman Gazi Güçlütürk atandı.

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı’nda üst düzey atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
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#Siber Güvenlik Başkanlığı
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