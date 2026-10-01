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Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 16:12

TBMM'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Kurtulmuş ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşmede bazı bakanların da yer aldığı öğrenildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 16:12

'nin (TBMM) tatilinin bitmesiyle yeni yasama yılı başladı. , TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında Meclis kürsüsünden seslendi.

HABERİN ÖZETİ

TBMM'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Kurtulmuş ile görüştü

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis kürsüsünden seslendi ve ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında konuştu.
Erdoğan, konuşmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü.
Görüşmede bazı bakanların da yer aldığı öğrenildi.
Erdoğan, fon soruşturmasıyla ilgili olarak, "Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden, bu meseleyi süratle çözüyoruz" dedi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
TBMM'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Kurtulmuş ile görüştü

KURTULMUŞ VE BAHÇELİ İLE GÖRÜŞÜYOR

Erdoğan konuşmasının ardından TBMM Başkanı ve MHP Lideri ile görüştü.

TBMM'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Kurtulmuş ile görüştü

Görüşmede bazı bakanların da yer aldığı öğrenildi. Görüşme, Genel Kurul’un arkasında bulunan Başkanlık makamında gerçekleşti.

TBMM'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Kurtulmuş ile görüştü

FON SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ NET MESAJ

Öte yandan TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında önemli mesajlar veren Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci, çalışmaları ve fon soruşturmasına dair konuştu. Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini belirten Erdoğan, "Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden, bu meseleyi süratle çözüyoruz" dedi.

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ETİKETLER
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#devlet bahçeli
#türkiye büyük millet meclisi
#numan kurtulmuş
#yeni anayasa
#Politika
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