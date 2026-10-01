TBMM'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Kurtulmuş ile görüştü

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İstanbul
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatilinin bitmesiyle yeni yasama yılı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında Meclis kürsüsünden seslendi.
Erdoğan konuşmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü.
Görüşmede bazı bakanların da yer aldığı öğrenildi. Görüşme, Genel Kurul’un arkasında bulunan Başkanlık makamında gerçekleşti.
Öte yandan TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında önemli mesajlar veren Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci, yeni anayasa çalışmaları ve fon soruşturmasına dair konuştu. Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini belirten Erdoğan, "Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden, bu meseleyi süratle çözüyoruz" dedi.