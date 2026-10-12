İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Yapılan incelemelerde 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından 440 kişinin toplam 401 milyar 266 milyon 791 bin liralık devasa bir sermaye çıkışı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Dev fon vurgununda 'Haberli çıkış' şüphesi! İki haftada 401 milyar TL çektiler: Savcılık tek tek inceliyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturmasında, 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından 440 kişinin toplam 401 milyar 266 milyon liralık sermaye çıkışı yaptığı tespit edildi. 1-16 Eylül tarihlerinde Tera ve Pusula fonlarından gerçekleşen toplam sermaye çıkışı 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 lira olarak belirlendi. Tera fonundan 100 milyon TL ve üzeri çıkış yapan 168 yatırımcının çektiği toplam tutar 335 milyar 912 milyon 421 bin 253 lira oldu. Pusula fonundan 50 milyon TL ve üzeri çıkış yapan 272 yatırımcının çektiği toplam tutar ise 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 lira olarak hesaplandı. Başsavcılık, fondan 100 milyon TL üzerinde çıkış yapan isimlerin hesaplarını operasyon veya tedbir kararları öncesinde 'haberli çıkış' yapılıp yapılmadığını belirlemek için incelemeye aldı. Daha önce de 3 ayrı fondan 187 milyar 653 milyon TL kâr elde eden 214 kişi ve kurumun paralarının TMSF aracılığıyla geri çağrılması süreci başlatılmıştı.

Başsavcılık şimdi milyarlık çıkış yapan isimlerin hesaplarını mercek altına alarak operasyon öncesinde "haberli çıkış" yapılıp yapılmadığını araştırmaya başladı.

SORUŞTURMA HER DETAYLA DAHA FAZLA DERİNLEŞİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında dosyanın seyri yeni tespitlerle derinleşiyor.

Daha önce 3 ayrı fondan 187 milyar 653 milyon TL kâr elde ettiği belirlenen 214 kişi ve kurumun paralarının TMSF aracılığıyla geri çağrılması sürecinin ardından, eylül ayının ilk yarısında yaşanan büyük sermaye hareketlerinin dökümüne ulaşıldı.

16 GÜNLÜK SÜREDE TOPLAM SERMAYE ÇIKIŞI 401 MİLYARI GEÇTİ

Soruşturma dosyasına giren mali verilere göre, 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından gerçekleşen toplam sermaye çıkışı 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 lira olarak belirlendi.

SADECE TERA FONUNDAN ÇIKIŞ YAPILAN TUTAR 335 MİLYAR 912 MİLYON

TERA fonundan 1-16 Eylül tarihleri arasında 100 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan yatırımcı sayısı 168 kişi oldu. Bu 168 yatırımcının fondan çektiği toplam miktar 335 milyar 912 milyon 421 bin 253 lira olarak kayıtlara geçti.

Aynı tarihlerde Pusula fonunda ise 50 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan yatırımcı sayısı 272 kişi olarak belirlendi. Bu kişilerin fondan çıkardığı toplam tutar 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 lira olarak hesaplandı.

Böylece sadece iki fondan 16 günlük zaman dilimi içerisinde 440 kişi tarafından çekilen toplam para 401 milyar 266 milyon lirayı aştı.

ÇIKIŞLAR HABERLİ MİYDİ?

TMSF sürecinin devam ettiği sırada ortaya çıkan 401.2 milyar liralık 1-16 Eylül çıkışları, soruşturmada yeni bir boyut açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1-16 Eylül tarihleri arasında fondan 100 milyon TL üzerinde çıkış yapan tüm isimleri tespit ederek hesaplarını detaylı incelemeye aldı.

YENİ TEDBİR KARARLARI GELEBİLİR

Yapılacak teknik ve mali incelemelerde; fona 100 milyon TL üzeri yatırım yapan bu kişilerin soruşturma veya tedbir kararları öncesinde "haberli olarak" çıkış yapıp yapmadıkları titizlikle araştırılıyor.

Soruşturma birimlerinin bilgi sızdırma şüphesini doğrulaması halinde sürecin yeni tedbir kararlarıyla genişlemesi bekleniyor.