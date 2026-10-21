Son günlerde Türkiye ile Azerbaycan arasında ilişkilerde değişim yaşandığına dair iddiaları sona erdirecek önemli bir gelişme yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin kardeşlik hukukundan aldığı güçle iş birliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını belirtti. Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 35'inci yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi'ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KARDEŞLİK HUKUKU VE İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMA VURGUSU

İletişim Başkanlığı, görüşmede gündeme gelen konularla ilgili açıklamada bulundu. Buna göre liderler, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Azerbaycan’ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle iş birliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını ifade etti.

ERDOĞAN, ALİYEV'İ ANKARA'YA DAVET ETTİ

Görüşmede, Azerbaycan’ın bağımsızlığının 35’inci yıl dönümünü bir kez daha kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’i, Ankara’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13’üncü Zirvesi’ne davet etti.