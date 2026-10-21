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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 18:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında önemli bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Erdoğan, görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin daha ileri seviyeye taşıyacaklarını vurguladı. Erdoğan ayrıca Aliyev'i Ankara'da yapılacak olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne davet etti.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüştü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 18:46

Son günlerde ile arasında ilişkilerde değişim yaşandığına dair iddiaları sona erdirecek önemli bir  gelişme yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüştü

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin kardeşlik hukukundan aldığı güçle iş birliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını belirtti.
Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 35'inci yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi'ne davet etti.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Cumhurbaşkanı , Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KARDEŞLİK HUKUKU VE İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMA VURGUSU

İletişim Başkanlığı, görüşmede gündeme gelen konularla ilgili açıklamada bulundu. Buna göre liderler, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Azerbaycan’ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle iş birliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını ifade etti.

ERDOĞAN, ALİYEV'İ ANKARA'YA DAVET ETTİ

Görüşmede, Azerbaycan’ın bağımsızlığının 35’inci yıl dönümünü bir kez daha kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’i, ’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13’üncü Zirvesi’ne davet etti.

 

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#ankara
#Türkiye
#azerbaycan
#Recep Tayyip Erdoğan
#ilham aliyev
#Gündem
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